Diego Martínez: "El Nástic de Tarragona va a morder como si fuera la jornada 42"

Con las dudas de Víctor Díaz y Montoro por una gastroenteritis y un esguince de tobillo respectivamente, Diego Martínez, el entrenador del Granada CF, confía en los jugadores que tiene disponibles para sacar un resultado positivo en Tarragona.

El hecho de que su rival de este sábado sea el colista no le dice nada al gallego, que declaró en la rueda de prensa previa al choque en tierras catalanas que “la motivación no es la clave de ganar. Ante el Sporting salimos hipermotivados y no ganamos”. En ese sentido, manifestó que “en esta categoría tienes que ir al límite en todos los partidos y somos conscientes de que para ganar al Nástic vamos a tener que trabajar muchísimo”.

El rival

El vigués tiene claro que el conjunto de Enrique Martín Monreal les va a “exigir mucho. Van a morder como si fuera la jornada 42”, por lo que auguró un encuentro “intenso, competido y aguerrido”. Pese a su situación en la tabla, quiso dejar claro que el cuadro de Tarragona cuenta con “buenos jugadores y gente con experiencia. Realizan un juego directo con mucha importancia en las segundas jugadas y el balón parado, por lo que habrá que controlar bien a Albentosa o Manu Barreiro”.

Es por ello por lo que le pide a sus jugadores “mucha concentración” porque va a ser un duelo “muy exigente. Seguro que van a proponer mucha intensidad y tenemos que ir mentalmente muy preparados y a partir de ahí intentar mostrar nuestras fortalezas”.

Baja

Respecto a la baja de Álex Martínez, apuntó que “es un jugador que venía jugando. Me da mucha pena por él porque lleva haciendo un esfuerzo importante por el equipo cada jornada”. No obstante, quiso darle confianza a los jugadores de los que dispone y entre ellos a Carlos Neva, del que dijo que “confío en él como en el resto de 19 jugadores que viajan”.

El sustituto natural de Álex Martínez, Adri Castellano, también se encuentra lesionado y “hasta después de Navidad, como mínimo, no podrá entrenar con el grupo”, resaltó.

Fichajes

Esto hace que el club comience a plantearse fichar en el mercado invernal un lateral zurdo. Al hilo, manifestó que “todos en el club lo que queremos es mejorar. La entidad está abierta a todo”. Lo que sí tiene claro es que “para incorporar a algún jugador vamos a tener que hacer encaje de bolillos como hicimos en verano. El mercado invierno es delicado y difícil con un margen de maniobra muy estrecho”, sentenció.