Al Granada CF le toca mirar hacia arriba

El Granada CF ya está en disposición de ajustar el punto de mira para enfocar la diana en un sólo un objetivo: la Liga.

Por lo tanto, el cuadro rojiblanco ya puede dejar de disparar al modo fuego a discreción cuanto tenía que estar pendiente de tres competiciones, hasta inicios de febrero, o dos, hasta la pasada semana, cuando puso fin a su primer sueño europeo que ha durado mucho más de lo que el más optimista pudiera haber previsto cuando el balón echó a rodar en la desapercibida Albania allá por septiembre del pasado año.

Con la competición liguera únicamente en el horizonte, el conjunto que dirige Diego Martínez está en condiciones de intentar sumar tres puntos este jueves ante el Eibar que le sirvan de acicate para intentar el asalto la séptima plaza. El reto se antoja más que complicado, pero ¿qué sería de este Granada nonagenario sin un objetivo a alcanzar?

Estados de ánimo

El Nuevo Los Cármenes será, a partir de las 21:00 horas, el escenario de un enfrentamiento aparentemente desigual entre dos equipos con estados de ánimo diametralmente opuestos: los locales siguen embarcados en el mejor momento de su historia que comenzó la pasada temporada mientras que el Eibar corre un serio peligro de caer a la segunda categoría tras encadenar de forma más que meritoria varias temporadas en Primera División.

Si por un lado está el peso de la realidad actual, por otro lado está lo que pueda influir el pasado más reciente en forma de antecedentes, que indican que el Granada ha sido incapaz de ganar al Eibar en Primera División.

Por lo tanto, además de los tres puntos, el cuadro rojiblanco se juega dar un giro de 180 grados a una dinámica de resultados ante el conjunto guipuzcoano que revolotea como una mosca cojonera sobre la historia del club granadinista.

Ausencias

Diego Martínez no podrá contar para recibir al Eibar con Luis Suárez, que ha de cumplir un encuentro de sanción. La baja del colombiano se une a la de los lesionados Luis Milla, Kenedy y Domingos Duarte.

Todo indica que podrá ser titular Gonalons, que no pudo concluir el último partido ante el Manchester United por un esguince en un hombro, aunque ha podido entrenar con relativa normalidad durante esta semana. En el caso de que el francés no formara parte del once inicial su posición sería ocupada por Yan Eteki. La buena noticia podría ser que vuelva a estar disponible, aunque en principio en el banquillo, el atacante Alberto Soro.

Bajas importantes en el Eibar

En el banquillo contrario, José Luis Mendilíbar recupera al centrocampista Pape Diop, tras cumplir su sanción, y a Bryan Gil, que se perdió por lesión los dos últimos partidos del Eibar, si bien hay dudas de que el barbateño pueda jugar de inicio.

Siguen de baja Rober Correa, Pedro Bigas, Edu Expósito y Yoshinori Muto, jugadores no acaban de recuperarse. Por decisión técnica no estará Sergi Enrich.

Todo apunta a que el Granada está en condiciones de sumar su primera victoria ante el Eibar, un triunfo que permitiría a los de Diego Martínez mantener la vista puesta en la zona más noble de la clasificación, mientas que dejaría a los de Mendilíbar muy tocados en su afán por intentar salvar la categoría.

La impresión es que el empate no dejaría buen sabor a ninguno de los contendientes.