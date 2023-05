Todos los ascensos de la historia del Granada CF

Trece ascensos. O doce mas uno, para los agoreros. Y de todos ellos, más de la mitad, siete, han sido a Primera División. Por eso, el Granada CF es un grande y este 2023 lo ha consolidado con otro salto a la máxima categoría del fútbol nacional. En resumen, siete ascensos a Primera División, cuatro a Segunda, uno a Segunda B, y uno a Tercera en el tercer año de vida del club rojiblanco. Y podría considerarse uno más, de Tercera Regional a Segunda Regional en la primera temporada de la historia de la entidad, aunque en aquel momento no estaba estipulado como tal, sino que se dio cambio de categoría por una ampliación decretada por la Federación Sur de Fútbol. Era el año 1932, fútbol antediluviano.

Lo curioso es que de todos los ascensos de la historia, solo cuatro se han podido festejar en Granada. Los dos primeros, a Segunda Regional y a Tercera División, encima se consiguieron en los años 30 y no fueron en el antiguo estadio de Los Cármenes, sino en el llamado campo de Las Tablas. Es decir, en el viejo estadio nunca se subió en casi seis décadas en los que se dieron seis saltos de división del club. Tampoco los resultados hasta la fecha habían sido buenos. Es decir, el Granada CF ha logrado en sus doce ascensos anteriores solo cuatro triunfos. El resto fueron cuatro derrotas y cuatro empates.

1933: primer ascenso del Granada CF

El entonces Recreativo de Granada ascendió de categoría a pesar de perder en casa contra el Antequera en un partido de fase ascenso de la Segunda Regional Sur. En aquellos años, prácticamente las categorías se improvisaban cada temporada en función muchas veces de los clubes que se inscribían a nivel territorial. Así que cada federación regional organizaba su campeonato que podía otorgar uno o varios ascensos. Así que el Granada luchaba más por quedar campeón y el prestigio que otorgaba. Las crónicas hablaron de un mal partido de los recreativistas ante un estadio de Las Tablas lleno, y que el conjunto antequerano, que en los primeros años de vida del club fue su bestia negra, jugó mucho mejor. Eso sí, Bombillar tiró fuera un penalti. Así que, a pesar del entusiasmo y los intentos locales, hubo enfado entre parte de la hinchada, que acusó a algunos jugadores de no responder a la inversión realizada y a no cuidarse para afrontar la parte decisiva de la temporada. Aun así, los resultados, que se conocieron al día siguiente, empujaron por primera vez al equipo la Tercera División, categoría que prácticamente la aseguró disputar al año siguiente sus primeros partidos fuera de Andalucía.

1934: segundo ascenso... En noviembre

Como cada año, las categorías iban cambiando (la Liga de Primera División apenas tenía siete años de vida, por ejemplo). Así que se celebraron campeonatos que incluso abarcaban varias regiones clasificatorios para poder jugar en Segunda División. Por esto se da la circunstancia de que el primer gran ascenso de la historia del Granada se produjera en el mes de noviembre. Esta vez sí, la ciudad festejó la "clasificación" para jugar en la categoría de plata del fútbol patrio, que tendría tres grupos por proximidad geográfica. Así que en un grupo corto, de cuatro equipos, el Recreativo destacó junto al Malacitano, quien le acompañó en el ascenso. El diferencial de goles fue clave para deshacer el empate a puntos, pero los granadinos debían de ganar y mantener la diferencia con el Xerez, lo que finalmente pasó puesto que los gaditanos ganaron por el mismo resultado en Huelva al Onuba. Hubo nervios e incidentes por la trascendencia del partido, que encima era ante el que ya era el gran rival de la historia del club, el Málaga. La anulación de un gol legal poco después del 0-1 encendió los nervios del público, que estalló con el empate. En el segundo tiempo, el 'Recre' juega embarullado y se estrella en la defensa, pero llegó el gol de la victoria. El equipo quiso más para ampliar la renta con el Xerez y gozó de un penalti parado por Albarracín.

1941: a la tercera, la Primera División

Tercer ascenso en la historia del Granada CF. Primer ascenso a 1ª División. El equipo solo tenía ocho hombres efectivos ya que Martínez y Mesa jugaron lesionados y Liz fue expulsado. En una tarde de calor bochornoso, el equipo culminó una temporada de ensueño y una fase de ascenso niquelada que invitaba a soñar en el feliz desenlace. Así afrontó el equipo el partido, donde fue recibido por un público hostil que terminó entregado a la "energía, codicia y clase" que decía Patria. El choque tuvo dos caras. El Granada se lanzó a por el triunfo en la primera y fue superior, gozando de hasta tres ocasiones clarísimas. El gol histórico de César llegó cuando llegaba el descanso. El ariete combinó varias veces con Trompi y este vio la internada del leonés en el área, se la puso al pie y el delantera la cruzó fuera del alcance del portero. En el segundo acto, con las lesiones, el equipo defendió y Floro realizó una gran parada al principio. La alegría fue inmensa en una ciudad que se juntó en la Plaza del Carmen para sentir el partido por radio y estar atenta al resultado. Las fiestas se prolongaron por días. El equipo llegó a Granada el miércoles entre loor de multitudes y fue recibido en el Ayuntamiento, donde los jugadores salieron a saludar al balcón a una hinchada eufórica.

1957: a Primera camino del hotel

El Granada consigue el ascenso a 1ª División pese a perder con un gol en fuera de juego, y con nueve jugadores por la lesión de Rius (68'). Tampoco ayudó la actuación arbitral. La derrota del Hércules en el derbi contra el Alicante (1-2) hacía que la última jornada fuera de trámite. Los jugadores se enteraron del ascenso casi una hora después del final del partido. El estadio Francisco de la Hera no tenía marcador simultáneo y cuando terminó el choque en derrota, los jugadores no celebraron nada porque no sabían nada de lo sucedido en otros campos. Los jugadores y la directiva estaban abatidos por el resultado y cuando se montaron en el autobús de vuelta, al poner Radio Badajoz, escucharon el resultado de Alicante. La derrota herculana cogió a los jugadores incrédulos pero ahí empezaron los abrazos y la celebración mientras se dirigían a Fuente de Cantos, pueblo pacense donde tenían contratado el hotel. Aquel ascenso estuvo marcado por la polémica victoria 1-3 en Puente Genil dos semanas antes. Fue por un intento de amaño denunciado previamente por dos jugadores cordobeses. Los aficionados locales recibieron a los granadinos en un ambiente muy hostil por ese motivo. Todo se generó cuando la Policía detuvo a un individuo que dijo actuar en nombre de la directiva del club rojiblanco con una gran cantidad de dinero (se habló de 250.000 pesetas), y que supuestamente estaban destinadas a sobornar a un defensa y al portero pontanés.

1966: a Primera en casa del eterno rival

Tercer ascenso de la historia del Granada CF a 1ª División. Fue en una promoción fratricida contra el eterno rival, el Málaga, que estaba en 1ª, y en su estadio, superando la eliminatoria por 3-2. El equipo de Kálmár aprovechó el nerviosismo de los locales para plantear un encuentro serio, tranquilo e inteligente, sin caer en los conatos de juego duro locales. El Granada supo aguantar los ataques sin peligro real del Málaga en la primera parte y físicamente se mostró más entero. Los locales adelantaron aún más las líneas en la segunda mitad y marcaron con un golpe de fortuna con un remate de Aragón que golpeó en Tosco y desvió lo justo el balón para entrar en el marco. La eliminatoria estaba empatada y eso pareció bastarle al Málaga. El Granada se lanzó a evitar el partido de desempate y niveló el duelo antes de la media hora con el gol del ascenso, marcado por Eloy. Un centro de Flores por la izquierda muy cerrado fue tocado de cabeza por Miguel y el armillero remató sin pensarlo a la red. Los minutos finales fueron un quiero y no puedo, aunque Otiñano, como en la ida, tuvo el gol en un tiro que lamió el poste en el 87’. Con el final del partido los aficionados rojiblancos saltaron al césped y algunos se llevaron las camisetas de los héroes de La Rosaleda. Kálmár, el técnico de la final de Copa, volvía a triunfar en el equipo devolviéndolo a 1ª de forma "inesperada", como dijo Fernández de Burgos en Ideal, ya que la recta final de la temporada regular mostró a un equipo sin convicción e incluso en un torneo amistoso, la Copa Sánchez Pizjuán, fue eliminado por un modesto como el Triana. La fiesta en Granada fue enorme. El autobús tardó tres horas en llegar desde Santa Fe y ni la lluvia evitó que se llenara la Plaza del Carmen.

1968: vuelta a Primera por la vía rápida

Cuarto ascenso en la historia del Granada CF a 1ª División, por primera vez como campeón. Lo logró justo un año después de descender y dos después del anterior ascenso en la promoción de Málaga. Se hacía justicia a una grandísima temporada del equipo de Joseito, que inicia su leyenda, sobre todo tras una impresionante primera vuelta. Eso sí, el equipo estuvo a punto de no conseguirlo al perder en Mallorca por la mínima, aunque también de forma injusta, ya que Vicente tuvo grandes ocasiones antes del descanso y en la segunda se volcó sobre el arco de Heredia. La derrota del Granada daba vía libre al Calvo Sotelo para ganar y ser el que lograra por primera vez en su historia el salto a la máxima categoría, pero no aprovechó el favor de los granadinos, y al igual que les pasó a estos, perdió en el Carranza contra un Cádiz que se jugaba evitar la promoción de descenso en un año donde se reestructuraba la Liga y bajaban más de la mitad de los equipos. A los nervios propios del propio encuentro en Mallorca se unían los transistores transmitiendo desde la Tacita de Plata. Allí, apenas un cuarto de hora después del gol de Cifre para los mallorquines, llegaba el 1-0 de Mendoza. Los dos partidos llegaron al descanso con derrotas de los aspirantes al ascenso. Pero algo empezó a cambiar ya en la segunda parte. A los cinco minutos el Cádiz marcó el segundo y al cuarto de hora el tercero. El Granada estaba en 1ª aunque quedara un mundo y los minutos no parecían pasar. Los de Joseito seguían estrellándose en el Mallorca y a falta de 20 minutos acortaba distancias el Calvo Sotelo, que debía marcar otros tres goles para superar al Granada. Pero no lo hizo y los granadinos empezaban a celebrar gracias a los amarillos. Esta vez la fiesta fuera de casa tuvo a pocos seguidores rojiblancos y no se celebró hasta el martes, cuando la expedición regresó de Palma.

1983: el ascenso menos recordado fue un biscotto

Octavo ascenso en la historia del Granada CF. Segundo ascenso a 2ª División. Quizás por eso no sea de los más celebrados y recordados por la afición, ya que además era una época en la que el granadinismo estaba de capa caída y muy desilusionado con el equipo. El partido del salto de categoría fue un biscotto porque a ambos les valía el empate, por lo que el choque fue un mero trámite ante un estadio completamente lleno, con 2.000 granadinos, que juntos festejaron el billete a la División de Plata. El balón estuvo más fuera que dentro del campo y tanto algeciristas como rojiblancos, en el partido vestidos de azul y pantalón blanco, se dedicaron a no hacer nada. La fiesta estuvo precedida por una orquesta, cánticos de chirigotas, y hasta un astronauta disfrazado apareció en el terreno de juego con un 0-0 pintado en el casco, síntoma evidente de lo que querían los dos equipos. La fiesta no fue tan grande como en ocasiones anteriores y las celebraciones no fueron tan apoteósicas como los ascensos a 1ª. El mismo domingo, de madrugada, apenas un centenar de aficionados recibieron al equipo en Los Cármenes. La misma cifra se acercó a la Fuente de las Batallas a festejarlo tras el encuentro. La gran fiesta de homenaje se previó para el choque frente al Ibiza, donde el equipo quería salir campeón.

1987: el último ascenso del siglo

Noveno ascenso en la historia del Granada CF y tercero a 2ª División en 57 años de historia. El equipo culminó una gran temporada, muy difícil al ser 42 jornadas (nunca había jugado una Liga tan larga el equipo), donde se obtuvo recompensa a seguir confiando por segunda temporada seguida con Joaquín Peiró. El estilo de fuerte defensa y la facilidad goleadora de Manolo obraron la vuelta a la división de plata tras sortear el tremendo descenso de equipos del año anterior. El equipo llegaba a Zaragoza casi con los deberes hechos pero debía certificar el ascenso, que dejó escapar la semana anterior al empatar con el Ceuta en Los Cármenes. El equipo jugó cerrando la jornada, después de un partido entre Zaragoza y Sporting de 1ª, y sabiendo que tenía que ganar tras la victoria del Salamanca en Eibar. Pero los rojiblancos supieron templar nervios ante el ímpetu que puso el filial maño y antes del descanso Javi encarriló el billete a 2ª resolviendo un balón descontrolado dentro del área. Los de Peiró se dedicaron a defender su renta en la segunda parte en un gran ejercicio de solidaridad colectiva, aunque dejaron que el Aragón tuviera alguna ocasión clara, como una de Carcavila en el 61’. Un penalti no pitado precedió la jugada del gol de la tranquilidad: pared de Salva con Miguel por banda y el delantero bate a Echeverría en su salida. El ascenso no se celebró tanto como los años de 1ª La expedición llegó de Zaragoza al día siguiente casi de noche. Un centenar de aficionados vitorearon la llegada del autobús a Los Cármenes, pero todo demasiado improvisado. Lo único que se organizó, una ofrenda a la Virgen de las Angustias. No hubo ni recepción municipal ni fiesta en el Ayuntamiento.

2006: primer ascenso en casa y supervivencia del club

Décimo ascenso en la historia del Granada CF. Primero a 2ª División B y además el primero conseguido en Granada ante su afición, con lo cual la fiesta fue como no se recordaba en la ciudad en las últimas décadas y que rompía el maleficio de los ascensos del equipo. Encima se logró un 25-J, seis años después del Murcianazo. El club abandonaba así una categoría impropia pero para subir al pozo de la Segunda B, pero no importó a los aficionados, que sentían el alivio tras la guerra fratricida con el Fotocopias'. El equipo salió en tromba y a la media igualó la eliminatoria con un soberbio cabezazo de Ramón a centro de Iñaki perfecto por la derecha. El partido fue tenso y con el empate los dos equipos gozaron de pocas ocasiones. Se alcanzó la prórroga y en ella fueron decisivas las dos expulsiones en seis minutos de Ximo e Iván Piñas, que dejaron al Guadalajara con dos jugadores menos, y facilitaron encontrar huecos al Granada. Una pared de Ramón con Josemi, picando el primero ante la salida de Sanmiguel, llevó la euforia al estadio, que explotó justo al final con el tercero, en una vaselina antológica de Labella. Invasión de campo y visita a la Fuente de las Batallas en un día para el recuerdo que supuso la primera gran renovación y entrada de aire fresco entre la hinchada granadinista. Habían pasado 19 años desde el último ascenso del club y era una sensación olvidada por los aficionados, que entre medias habían fallado hasta seis fases de ascenso tanto a Segunda B como a Tercera.

2010: 23 años después, al fútbol profesional

Undécimo ascenso en la historia del Granada CF. Cuarto ascenso a 2ª División. Regreso al fútbol profesional, por fin, después de 23 años. La emoción se desbordó al final de un encuentro plagado de nervios donde casi la mitad del público eran aficionados rojiblancos que fueron el jugador ‘12’ para acabar defendiendo el 2-0 de la ida como leones. Por eso, las lágrimas de felicidad se vieron en los rostros de un día inolvidable, el ascenso seguramente más celebrado de la historia del club. El partido fue un sufrimiento continuo. En la primera jugada un resbalón de Mainz pudo acabar dentro pero fue córner.El Alcorcón fue como en Granada, un martillo pilón y maniató a los rojiblancos, que se defendieron con orden y arrojo. Cuando parecín fallar las fuerzas, Íñigo López marcó al borde del descanso para poner aún más en duda el ascenso. La segunda mitad fue igual pero el Alcorcón, llegando mucho, tuvo pocas ocasiones claras. La defensa de todo el equipo fue colosal y José Juan despejó todo lo que le llegaba. Roberto Cuerva y el banquillo hicieron lo suyo perdiendo el tiempo hasta que un saque largo del portero despejado por Collantes supuso el pitido final. Fue el colofón a una temporada que iba a estar marcada por el saneamiento del club y un proyecto deportivo modesto a la gasolina inyectada por la inversión de Gino Pozzo y la gestión de Quique Pina. El Granada iniciaba una nueva vida tras superar varios momentos críticos para su existencia incluso un año antes. Pero este ascenso lo cambió todo (global: 2-1).

2011: a Primera División de forma inesperada

Duodécimo ascenso en la historia del Granada CF. Quinto ascenso a 1ª División. El Granada CF regresa a 1ª División después de 35 años. Y solo un año después de subir desde 2ª División B y haber estado dos antes al borde de la desaparición. Inesperado, meteórico, soñado… Y se hizo realidad el triunfo de los ‘filipinos’. Para la historia quedará la lucha contra los elementos de un equipo superó a 35.000 ilicitanos enfervorecidos con su equipo, a los que silenció. El duelo fue no apto para cardiacos. Como Odion Ighalo. Una contra de manual, donde recibió un balón largo de Dani Benítez que desarboló a una defensa del Elche muy adelantada. El resto es historia. Controla el nigeriano. Jaime, el héroe del partido de ida, sale a cubrir el hueco muy a la desesperada. Ighalo lo quiebra hacia fuera de un toque y corre hacia la portería vacía. La defensa llega a tiempo y cierra huecos, Ighalo quiebra también hacia fuera para superar al primer defensor, y con Pelegrín bajo palos, en unos segundos eternos, marcó a puerta casi vacía. La gloria estaba ahí con un golazo. El equipo se limitó a controlar los ataques de un Elche desatado, que marcó gracias a Xumetra para diez minutos finales eternos. En ellos, Dani Benítez tuvo dos cabalgadas para marcar a puerta vacía. No lo hizo y el Elche tuvo la última que atrapó Roberto. Final del partido y Granada era de 1ª División por primera vez desde 1976. Nadie se lo quería creer pero era así. Granada entera se fue de una celebración como jamás se recordó en la ciudad.

2019: el inicio de la leyenda del EuroGranada

El Granada consigue su sexto ascenso a Primera División y décimo tercero de su historia. Como en 1968, subió en Mallorca pero sin ganar gracias a la victoria del Málaga en Albacete, que necesitaba vencer obligatoriamente. El partido se jugó dos días después de lo previsto debido al aplazamiento de varios partidos tras la muerte de José Antonio Reyes, jugador del Extremadura, y después de que el Granada fallara en casa ante el Cádiz la primera oportunidad de subir. El partido fue relativamente tranquilo por lo que iba pasando en el Belmonte. El Málaga se puso por delante muy pronto con un golazo de Ontiveros, lo que hacía que el Granada, incluso perdiendo, fuera equipo de Primera. El Mallorca se lo hizo pasar mal a los rojiblancos, ya que se jugaban también sus opciones de llegar con vida a la última jornada. Pero todo se vivió con tranquilidad esperando a que los minutos pasaran. El gol de San Emeterio fue el colofón para iniciar la fiesta y culminar un ascenso que no se esperaba tras la decepción del año anterior, y que ya con el gol de Adrián Ramos en Albacete se barruntaba. Un ascenso clave que hizo recuperar la ilusión y que dio paso al mejor Granada CF de la historia de la mano de Diego Martínez, artífice de un equipo de autor, identificado con un estilo y una filosofía, y que culminó en la temporada siguiente con unas semifinales de Copa del Rey y la histórica clasificación para la UEFA Europa League, la primera incursión del Granada en competiciones europeas.