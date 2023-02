El Granada CF vence al Villarreal B con estreno goleador de Weissman (0-2)

El Granada CF venció este domingo por 0-2 al Villarreal B para volver a llevarse una alegría fuera de casa más de media liga después y acercarse más que nunca en los últimos meses al ascenso directo.

Los nuevos fichajes han reactivado al equipo rojiblanco, ya que los tres jugaron e, incluso, fue titular Weissman, que adelantó a los nazaríes en el marcador en el primer balón que tocó. Uzuni, que se estrenó por fin lejos del Nuevo Los Cármenes, coronó con su tanto un gran inicio de encuentro.

Apretó y mereció el filial amarillo, pero Raúl Fernández sostuvo en varios tramos a un Granada que mejoró con los cambios, entre ellos Pol Lozano y Famara, cuando peor lo pasaba, al inicio del segundo tiempo, y que fue capaz de aguantar su botín.

Fue un partido muy bonito y entretenido para el espectador en el que tuvo el Granada la eficacia, la eficiencia, la fortuna, el saber estar y el empaque que tantas otras veces le faltaron fuera de casa.

Sorprendió a todos Paco López con el sistema elegido, seguramente también al técnico local Miguel Álvarez, con una defensa de tres centrales. El técnico no pudo contar con Petrovic, baja de última hora por si inminente paternidad.

Se incrustó Víctor Díaz atrás con Rubio e Ignasi Miquel, Neva y Ricard fueron carrileros, Bodiger jugó como pivote único auxiliado por Melendo y Callejón, y arriba actuó una dupla atacante formada por Weissman y Uzuni.

El entrenador valenciano tuvo pocas dudas a la hora de dar la titularidad al israelí en el 1-3-5-2 elegido y Weissman sólo tardó 185 segundos en darle la razón. Tres minutos y cinco segundos invirtió el delantero en colocar al Granada 0-1.

Pase al espacio de Callejón, recorte del jugador cedido por el Valladolid a un blando Mbacke y chut colocado y con la fuerza justa para superar a Íker Álvarez. No era tan difícil, le faltó decir a Weissman a sus compañeros tras media temporada penando a domicilio.

La puesta en escena del Granada en La Cerámica fue magnífica, no sólo por marcar. El equipo recuperaba el balón rápido y llegaba con relativa facilidad al área rival ante un oponente superado. Jugaba y se gustaba, imponiendo su ley en el verde.

Un tiro lejano de Bodiger se marchó fuera poco antes de que un centro de Bodiger, muy profundo todo el primer tiempo como carrilero, acaba casi con gol en propia meta de Carreira, Un dominio total en rojiblanco que duró un cuarto de hora.

El Villarreal B mejoró cuando empezó a encontrar la pelota y juntó más futbolistas por dentro. Se le empezaron a ver las costuras al Granada, al que le volvían a hacer daño por el centro y a la espalda, pese a los tres centrales.

Apareció, como en las últimas jornadas, un gran Raúl Fernández para mantener la meta a cero. En el minuto 20 con una gran parada ante Lozano y después quitándole el balón a Fer Niño en un mano a mano cuando trataba de regatearlo el delantero, que a renglón seguido chutó fuera cuando estaba en franca posición para marcar,

Sufría el cuadro rojiblanco, que se agarró al que casi siempre se agarra en casa, Uzuni, para marcar el 0-2 cuando el crono rozaba la media hora. El albanés, que no había marcado fuera hasta este domingo, encarriló aún más el triunfo.

El Villarreal B fue incapaz de sacar el esférico desde atrás tras una falta botada al área, que había provocado Melendo con una gran acción personal, Bodiger mordió para robar el balón y Uzuni chutó desde fuera del área sin pensarlo para sorprender al meta local.

De ahí al descanso volvieron a mandar los locales, aunque el que tuvo la opción más clara para volver a marcar fue el Granada. Uzuni fue más listo que Mbacke y el hombro de Íker Álvarez evitó el 0-3, con Weissman reclamando a su compañero de fatigas arriba que se la tenía que haber dado.

No obstante, no hubo tranquilidad para Raúl Fernández, que volvió a mostrarse rápido y atento para salir de nuevo a los pies de Fer Niño y que observó como los tiros de Lozano, Forés y Dela no encontraron portería.

Estaba claro, con 0-2 en contra, que el Villarreal B iba a salir a por todas en el segundo tiempo. A así fue, con un activo Diego Collado poniendo en apuros en dos ocasiones a Raúl Fernández. En ambos casos con tiros ajustados al palo pese a tener poco ángulo a los que respondió a la perfección el meta.

Más agobio

El atacante granadino del filial amarillo tuvo, en el minuto 54, una tercera ocasión en la que dispuso de más ángulo para marcar, pero esta vez tuvo el punto de mita desviado.

El empuje local provocaba, como es lógico, que el Granada tuviera huecos a la contra y Uzuni, Weissman y Callejón firmaron una prometedora salida mal cerrada en la que llegaron a pisar el área rival con superioridad.

Con todo, no lo veía claro Paco López y antes de la hora de juego sacó al campo a Meseguer y a Pol Lozano para que ocuparan los puestos de Callejón y del amonestado Bodiger, que fueron los sustituidos, buscando mayor sostén en la medular y más posesión de balón.

Atinó con las teclas que tocó el preparador, que poco después incidió en lo mismo con la entrada de Sergio Ruiz por Melendo, ya que el Villarreal B dejó de acumular ocasiones y el Granada controló mucho mejor la situación.

De hecho, volvió a estar mucho más cerca el gol rojiblanco. Primero en un tiro lejano de Carlos Neva que sacó como pudo Íker Álvarez y después un par de veces por mediación de Uzuni, que casi acierta de cabeza antes de que se fuera al suelo pidiendo penalti, que no vieron ni el árbitro ni el VAR, cuando estaba solo ante el meta.

Agotó cambios Paco López a falta de un cuarto de hora con la entrada de Famara y de Quini por Weismann y Ricard. Como en las anteriores sustituciones, hombre por hombre para mantener el dibujo inicial hasta el final.

El Villarreal B, espoleado desde la derecha por Haissem, dio una vuelta de rosca más el choque con un acelerón final. El tacón de Rubio impidió el gol de un omnipresente Lozano y Raúl Fernández, que estuvo sensacional de principio a fin, se lució en un par más de ocasiones.

También gana ya fuera el Granada, al que Weissman y compañía han traído la felicidad fuera de casa. Estrenó piezas de vajilla Paco López en La Cerámica y le fue de maravilla.