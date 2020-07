Vuelta obligada al once para José Antonio Martínez

José Antonio Martínez retornó al once rojiblanco tras dos jornadas sin ser titular. El central formó el centro de la defensa junto a Germán en la vuelta al clásico 4-2-3-1 de Diego Martínez. El onubense aportó temple en la salida de balón, pero no estuvo afortunado a la hora de buscar desplazamientos en largo. En el primer gol del partido fue regateado por el ‘Cucho’ Hernández. El futbolista cedido por el Eibar disputó sólo la primera mitad, pues fue sustituido por Domingos Duarte para el inicio de la segunda parte.

El zaguero empezó el partido probando sus buenas formas con el balón en los pies con un desplazamiento largo para Machís, pero se le marchó fuera. En el minuto 17 dejó un gran detalle técnico con un robo con regate incluido a un atacante bermellón, pero posteriormete intentó un pase complicado cuando tenía oportunidad de probar suerte con un disparo lejano.

El ‘5’ rojiblanco se vio superado por el ‘Cucho’ Hernández en el primer tanto del encuentro. El defensor trató de aguantar al ex del Huesca para detener la rápida transición balear, pero el ‘Cucho’ consiguió regatearle con dos buenos recortes para finalmente batir a Rui Silva.

Martínez mostró su habitual confianza en la salida de balón, pero rebasada la media hora de juego volvió a buscar otro pase largo que no encontró destinatario. Poco después no se complicó en una intervención defensiva y realizó un despeje contundente.

El jugador se sumó a la ofensiva final del primer acto con subidas a los balones parados, pero no tuvo ocasión de rematar. El partido del central zurdo terminó con el final del primer acto, ya que Diego Martínez optó por sustituirle por Domingos Duarte. El onubense no cometió una sola falta en sus 45’ sobre el césped. No fue su mejor actuación, pero siempre que juega cumple.