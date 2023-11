Una nueva debacle defensiva del Granada

El Granada CF está en barrena, es una evidencia. El conjunto rojiblanco volvió hacer aguas a nivel defensivo en Vitoria, dejando claro que los responsables de la entidad cuyas decisiones no suelen ser muy acertadas, deben tomar cartas en el asunto o la temporada se le va a hacer muy larga a los rojiblancos en Primera División. Una vez más, demostraron una endeblez preocupante atrás, y ya van...

Ante la ausencia de Bryan Zaragoza, sancionado por acumulación de amonestaciones, la principal dura a resolver en el once de Paco López era conocer qué jugador haría la función del canterano malagueño. Finalmente fue Álvaro el que suplió al extremo internacional, en una formación inicial en la que el gallego fue la única novedad con respecto a la última cita liguera disputada en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Getafe.

Con esas mimbres, el técnico valenciano salió de inicio con un sistema, o como le gusta llamar a él, una estructura a priori ofensiva (1-4-3-3). Sin embargo, el peligro fue siempre de los locales. Una vez más y con las líneas demasiado separadas, el conjunto de Luis García Plaza llegó como quiso al área de André Ferreira.

Samu

Se temía que la venganza del ex se volviera a repetir. Y los que lo temieron no se equivocaron. Samu, el delantero melillense que se marchó en agosto tras pagar el Atlético de Madrid su cláusula de rescisión, demostró una motivación especial ante el que fuera su equipo. Volvió locos tanto a Ignasi Miquel como a Raúl Torrente. Se llevó numerosos duelos individuales, le dio mucho aire a su equipo jugando de espaldas y, encima, colaboró para abrir el marcador a los once minutos de partido que lo anotó Raúl Torrente en propia puerta. El planteamiento atacante del entrenador rojiblanco volvió a hacer aguas por todos lados. Únicamente Lucas Boyé trató de generar peligro pero ni Álvaro ni Uzuni, que apenas han entrenado con sus compañeros en este parón de la competición, le acompañaron.

Avisó

Y no será porque el preparador del cuadro vitoriano no avisó de los males de este Granada. “Tiene alternativas en ataque. Estas variantes le hacen estar bastante desordenado y sufre en las transiciones”. No se equivocó. El primer tanto llegó en una acción que ya vaticinó. Los babazorros rompieron con mucha claridad la primera línea de presión y, a partir de ahí, tuvieron todo el espacio del mundo para correr, desdoblarse y asistir. Una vez más gol encajado. Una vez más tocaba remontar. Es la primera vez en la historia que los rojiblancos han recibido en Primera División un gol en las catorce primeras jornadas de competición. Esta claro donde está el problema.

Coladero

Pero la cosa fue a peor. Con el Granada CF ‘KO’, cada balón enviado al excanterano fue un suplicio. Si no la aguantaba, se iba de dos rivales y, sino, era objeto de falta. A ello se le unió la escasa claridad ofensiva, con Melendo desaparecido una vez más, Gonzalo Villar condicionado por la amarilla que vio en el minuto 16 y Gumbau que no daba abasto. Y es que sufrieron mucho en las contras y cuando intentaban pararlas, llegaron demasiado tarde. El boquete en el centro del campo era inmenso y no lo desaprovecharon los locales.

El segundo

Con poca profundidad por banda, a siete minutos del 45’, Rebbach tuvo todo el tiempo del mundo para recibir en el área, controlar con la izquierda, perfilarse para la derecha, y batir a André Ferreira con un disparo de mucha calidad. Mientras tanto, Ignasi Miquel y Manafá tuvieron una posición privilegiada para ver de cerca el segundo gol. Demasiada impotencia.

Sin mover ficha

Se ve que Paco López estaba satisfecho con el rendimiento de sus jugadores. Sería el único. Eso, o que directamente no tiene más y no confía en el resto de su plantilla. Y claro, era inevitable que el Alavés no lo aprovechara. A los diez minutos de la reanudación, Álvaro en vez de conceder un saque de banda le entregó el cuero a un rival, y la jugada terminó con un centro a Samu que se situó entre los dos centrales para rematar a placer de cabeza, dejando sentenciado el choque. No celebró el tanto. El primero, aunque participó activamente, no le contará. Este sí y lo hizo no precisamente con poca efusividad. Los amores eternos en el fútbol son un cuento chino. Y sino que se lo digan a DDMC, actuales propietarios de la entidad.

Por fin cambios

Con 3-0, desde el banquillo se quiso evitar la tormenta haciendo un triple cambio. Entraron Sergio Ruiz, Antonio Puertas y Famara Diédhiou por Gonzalo Villar y Lucas Boyé (con amarilla) además de Álvaro. Poco solucionaron, salvo Famara, y poca culpa tuvieron. El equipo mejoró algo pero sólo quedaba evitar más tantos para que la derrota, que ya de por sí era muy dolorosa, no fuera más vergonzante. Y así fueron transcurriendo los minutos con Sivera como un espectador más en Mendizorroza. Entraron además Ricard y Weissman por Melendo y Manafá que, al igual que sus compañeros salientes aportaron poco. Un penalti sobre Famara que materializó Uzuni, y un disparo de Puertas que repelió Sivera, maquillaron el mal partido de los granadinistas. El sábado habrá que ir al Santiago Bernabéu para visitar al Real Madrid. ¿Lo hará Paco López? El tiempo lo dirá.