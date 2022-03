Las lágrimas de Luis Suárez, un reflejo de la ansiedad que ha vivido el Granada CF

El Granada CF respira. La victoria, con remontada incluida, en Mendizorroza ante el Alavés hace albergar esperanzas de poder cambiar la mala dinámica que ha provocado el cese del anterior entrenador. Han sido diez duras jornadas sin conocer el triunfo que han generado un mal ambiente en el entorno rojiblanco.

El pesimismo se instaló en los seguidores hasta que llegó la cita del pasado sábado. Vencer a un rival directo, romper la sequía goleadora, ver la unión con la que se celebraron la consecución de los tres puntos y ganarle el average han provocado que el futuro se mire con otros ojos. Pero la cita en tierras vascas trajo una serie de matices.

La imagen

Si con algo se tienen que quedar los más fieles del Granada CF es con el corro que montaron los capitanes cuando Cuadra Fernández decretó el final del choque. Todos los jugadores acudieron al centro del campo y allí Víctor Díaz y el resto de líderes del vestuario arengaron a sus compañeros. La salvación es posible pero para ello se necesita estar unidos, como se demostró en cada uno de los tantos anotados. Tanto los jugadores que estaban sobre el césped como el cuerpo técnico y los suplentes en el banquillo fueron una piña. Recordó a las celebraciones de la era Diego Martínez y eso es buena señal.

Las lágrimas

Pero el duelo ante el Alavés será recordado por las imágenes que Movistar + ofreció de Luis Suárez tras la consecución del tanto de la victoria. El colombiano, que fue suplente por segunda vez en la temporada, llevaba siete partidos sin marcar. Eso, para una delantero, es una eternidad. A diferencia de Jorge Molina, su juventud le lleva a ser egoísta en muchas ocasiones, en otras demasiado impetuoso pero lo que no se le puede achacar es que lo da todo sobre el verde. Eso es lo que ha hecho que la afición se identifique con él por su sacrificio aunque no siempre está acertado de cara a portería.

El internacional por Colombia, que se marchará para jugar con su selección en el parón de la competición de esta semana, tuvo una ocasión clarísima a ocho minutos del final. Fue un mano a mano que falló ante Pacheco. Se echó las manos a la cabeza consciente de lo que había fallado. Pero en el 87’ se desquitó. El fútbol le dio una segunda oportunidad y la aprovechó. Tal era la ansiedad consciente de lo que se jugaba su equipo que las lágrimas hicieron acto de presencia en sus ojos en el ‘9’ rojiblanco. Una imagen que ha llegado al corazón de muchos aficionados granadinos que ven en él el compromiso de un futbolista que llegó a Granada siendo juvenil y que regresó para ser el delantero referencia por muchos años.

Sorprendió Rubén Torrecilla con su once, situando a Sergio Escudero de central y dejando a Luis Suárez en la suplencia para que Jorge Molina actuara de titular. Sin embargo, en el banquillo quedaron jugadores de mucha calidad como Puertas, Bacca, Rochina, Arezo, Machís, Raba, Soro...al margen de Suárez. No todos los equipos de la zona baja tienen esos recursos. Y el ejemplo más claro fue que con los cambios, al margen de variar el sistema y jugar con línea de cuatro atrás, el equipo mejoró y se sintió más cómodo. La intervención del míster extremeño surtió efecto, no así en el cuadro vasco. De hecho, José Luis Mendilibar asumió la responsabilidad de la derrota pero es que no tiene la plantilla que tiene a su disposición Torrecilla. Y eso es una realidad.

Duro invierno

Llegó la primavera y todo es felicidad en el seno de la entidad. Torrecilla se ha ganado la continuidad una jornadas más. Ahora tiene dos semanas para trabajar y asentar los conceptos tanto defensivos como ofensivos para, sobre todo, ganar en seguridad atrás. Espera el Rayo Vallecano, que suma diez jornadas sin ganar en las que tan sólo ha sumado tres puntos. ¿Les suena? Ha sido un duro invierno el que ha sufrido el Granada CF. Desde que venciera al Atlético de Madrid el 22 de diciembre, recién entrada la estación invernal, han transcurrido casi tres meses sin sonreír. Sin ganar y sin ofrecerle a la afición tres puntos de una tacada. Pero la mala racha se terminó y ahora sólo cabe pensar en Rayo, Rayo y Rayo.

¿Una promoción?

Es evidente que el próximo duelo en Los Cármenes será fundamental. Llega el conjunto de Vallecas en un partido que, de sacarlo adelante, dará mucha tranquilidad. La entidad tiene dos semanas para preparar una cita en la que la instalación del Zaidín debe ser una caldera. Para el Alavés su enfrentamiento ante el Granada CF era una final y así se vendió en tierras vitorianas. Puso precios populares y lo recaudado fue a parar a la ONG Save the Children para ayudar a los refugiados ucranianos que se han visto obligados a dejar atrás su país tras el comienzo del conflicto bélico y la invasión rusa.

Ya está tardando el club presidido desde la lejanía por Rentao Yi y en tierras granadinas por Patricia Rodríguez en hacer una campaña similar. Primero por solidaridad con el pueblo ucraniano y segundo para buscar el primer lleno de la temporada. A buen seguro que a los abonados no les importa que los precios de los tickets sean baratos. También se puede facilitar entradas a los que cada año desembolsan una buena cantidad de dinero para ver en directo a su equipo a precios más bajos para que sus allegados puedan acudir a Los Cármenes. Ideas hay muchas. La ocasión lo merece y tiempo hay para pensarlo. El objetivo es la salvación y para ello hay que tomar todas las medidas posibles para que el coliseo del Zaidín presente sus mejores galas.