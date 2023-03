Paco López, entrenador del Granada CF: "Dimos un golpe de autoridad en Albacete"

Paco López le quiso dedicar la victoria de su equipo en Albacete a la afición que se desplazó hasta tierras manchegas: “Sabíamos que nos iban a ayudar y se merecen un monumento”. También se acordó de Jorge Molina “por todo el cariño que le tenemos”. Pero el técnico valenciano, sobre todo, se mostró muy satisfecho por la victoria “importantísima” lograda por su equipo por “la personalidad que tuvimos”, en especial en la primera media hora que calificó de “fantástica”.

Para el de Silla, el resultado al descanso pudo ser mayor “de haber estado acertados en la zona de finalización y en el último pase”. De ahí que valorara mucho el triunfo ante un rival “que está haciendo una gran temporada, te pone las cosas muy complicadas, cuenta con jugadores muy dinámicos y te aprietan en la salida de balón”.

Sufrimiento

No obstante, no ocultó que en la segunda mitad “sufrimos, como es lógico” pero apuntó que “dimos un paso gigantesto no sólo por los tres puntos sumados ante un contrario que pelea por lo mismo que nosotros sino por cómo se ganó”. El técnico del Granada CF desveló que “sorprendimos muchísimo al Albacete con el sistema que empleamos”. Y lo argumentó indicando que “en los últimos partido utilizamos diferentes estructuras y eso hace que el rival no sepa cómo vamos a jugar”. Incluso llegó a manifestar que “si hubiéramos jugado por dentro continuamente, lo habrían esperado”. Ello le llevó a declarar que “tenemos una plantilla con características muy diferentes y podemos jugar a muchos tipos de fútbol”.

Cuestionado sobre el golpe en la mesa que ha podido dar su equipo tras ganar en el Carlos Belmonte indicó que “es un golpe de autoridad, lógicamente, pero esto no nos puede llevar a desviarnos del camino con una euforia desmedida”. Y es que son nueve los partidos sin perder con siete triunfos y dos empates que reflejan “una línea muy positiva en muchos sentidos, con un juego más o menos vistoso en algunos partidos pero con muchísima fe”. Por último, señaló que “destacaría cómo cree este equipo en lo que se trabaja y cuando eso ocurre, los resultados salen”, concluyó.