El nuevo director general del Granada CF señala que "no tenemos necesidad de vender"

Alfredo García Amado fue presentado como nuevo director general del Granada CF. El veterano gestor que ha trabajado 19 años en el Real Sporting de Gijón, siendo partícipe directo de dos ascensos y de todo el proceso de consolidación del club asturiano y también en el Córdoba CF, tuvo un intenso día en sus primeras horas en el club rojiblanco.

Por la mañana se reunió con los trabajadores de la entidad y posteriormente fue presentado en Los Cármenes, donde declaró que “es un honor y un placer estar en este equipo”. García Amado fue tajante al afirmar que “sé donde vengo y acepto el proyecto con enorme responsabilidad”. Tras mostrarse “gratamente sorprendido por lo que ha percibido y ello ha hecho se superen mis expectativas iniciales”, definió como “un reto” devolver al Granada CF a Primera División”.

Tristeza

No obstante, y fruto de su experiencia, declaró que “el fútbol es caprichoso y muy complicado. Con el escudo no se gana pero tenemos una afición detrás espectacular”. Y eso que en sus primeras horas percibió “tristeza en los empleados y en la ciudad pero es normal tras un descenso. Hay que acabar con el duelo, tenemos experiencia y vamos a abrir las ventanas para sacar el aire tóxico”.

En su comparecencia si quiso dejar claro que “queremos acercarnos a Granada, hablar con todos los grupos sociales y lo primero que vamos a hacer es visitar al alcalde”, algo que sucederá este viernes. No ocultó que el hecho de que haya convocada una manifestación para el lunes “es algo incómodo pero eso significa que hay una afición detrás”.

Tras prometer “trabajo, honestidad, lealtad y responsabilidad”, y sin ser preguntado, avanzó que la situación económica del club es “buena. No tenemos necesidad de vender a nadie y el jugador que se quiera ir tendrá que hablar con nosotros. Parece que estamos en saldo y no es así y eso es una tranquilidad. Facilidades no vamos a dar”.

Eso sí, quiso lanzar un mensaje a la afición sobre ‘ascender’ en el mes de agosto. “Tenemos que saber conjugar presión e ilusión” señaló y lo argumentó apuntando que “es evidente que vamos a ser un candidato para ascender con la dificultad que ello entraña”. Sin embargo, quiere “evitar presiones innecesarias y extras”, pero eso sí “respetando la Segunda División porque por estadística el objetivo es complicado pero por ilusión no nos va a ganar nadie y con eso el éxito está asegurado”. Tras avanzar que “se están haciendo esfuerzos por revertir la situación de tensión y distanciamiento entre la propiedad y la sociedad granadina”, fue tajante y puntualizó que “venimos a sumar”.

Plantilla

Sobre la plantilla, declaró que “no tenemos prisa. Vamos a analizar con calma, caso por caso, todos los perfiles y los jugadores que tienen contrato en vigor y tomaremos decisiones”. Y es que el único jugador que ya no forma parte de la entidad es Monchu tras el ascenso del Real Valladolid.

Presupuesto

Respecto al presupuesto avanzó que la ayuda por descenso de la Liga de Fútbol Profesional estará en torno a “catorce millones de euros aunque sólo podemos disponer del 60% de dicha cantidad. Si a eso sumamos unos diez millones por derechos de televisión, abonos y patrocinadores o posibles traspasos, nos podemos hacer una idea de lo que vamos a contar”.

Por último, cuestionado por sus problemas legales tras su paso por el Córdoba CF, por la que el administrador concursal le solicita una inhabilitación de dos años quiso aclarar que se refiere “para ser consejero. Es una situación que el Granada CF conoce pero estoy muy tranquilo aunque es un asunto que irá para largo pero es evidente que incomoda”.