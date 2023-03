Álvaro Cervera, sobre las ausencias del Granada: "Para bajas las que hemos tenido nosotros"

El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, ha señalado hoy que en el encuentro ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes espera un partido diferente al de Butarque -aunque le gustaría que el resultado se pareciese- dado que cree que su equipo "va a competir mejor" que ante otro tipo de rivales de la zona media baja de la tabla.

"Sería una temeridad decir que me gustan más estos partidos contra los de la parte de arriba de la tabla porque podemos perder, pero sí creo que competimos mejor y que el equipo tiene más claro lo que tiene que hacer. en otros estamos obligados a hacer más cosas de las que tenemos que hacer y nos perdemos más, o me pierdo yo", ha comentado el técnico.

Además se ha referido al aporte de Hugo Rama sin balón, "el trabajo excepcional" que hace Borja Bastón en defensa y la forma de suplir la baja por tarjetas de Abel Bretones, único lateral zurdo de la plantilla y por el cual, a priori, jugará Lucas Ahijado a banda cambiada.

"Hugo nos da mucho trabajo, si además tuviera el pie de Borja o Montoro no estaría aquí, estaría en otro sitio. Te cubre todos los huecos que va dejando el equipo, cualquier deficiencia y eso me gusta mucho. Bastón siempre ha marcado goles, y aunque ahora no lleguen, su trabajo es excepcional: defendemos desde él y dificulta mucho al rival su salida de balón", ha señalado.

Cervera ha reconocido estar centrado en dejar al equipo lo más arriba posible para que, a partir del año que viene, "el club consiga todos los objetivos y éxitos que los dueños tienen en la cabeza", aunque sí ha reflexionado sobre una posible renovación en la que no piensa demasiado.

"Antes del partido ante el Villarreal todo el mundo hablaba de ello, perdimos por un tiro a puerta y la gente cambió de opinión. Para mí que hay que valorar el trabajo, no el resultado, pero entiendo que pase al revés en el fútbol. Si veo a mis hijos estudiar y luego el examen mal no les criticaré, si es al revés, sí", reflexionó en voz alta el propio técnico.

En lo que no entró el técnico fue en las bajas con las que llega el Granada -Weissman y Uzuni-, menos aún tras confirmar que a las de Javi Mier, Pomares, Rodri Tarín y Leo Sequeira, se une para lo que resta de temporada la de un Jimmy que, tras un problema en el hombro, ha tenido que pasar por el quirófano.

"El Granada es un rival diferente al Leganés, me gustaría dar continuidad al Oviedo que vimos en Butarque pero será difícil porque nos obligará a otras cosas. ¿Sus bajas? Bajas a mí, para bajas las que hemos tenido nosotros...", ha concluido con tono resignado tras un año nefasto en el capítulo de lesiones.

Los azules viajarán este sábado y entrenarán una vez más en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC para enfrentase el domingo al Granada, periplo que les tendrá lejos de Oviedo hasta el próximo lunes cuando regresen en avión desde Málaga a solo cinco días del choque ante el Eibar, jornada en la que se celebra el 97º aniversario del club.