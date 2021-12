Antonio Puertas se reivindica a base de goles

Fue uno de los jugadores que con la llegada de Diego Martínez cambió su trayectoria en el Granada CF. Antonio Puertas no está teniendo esta temporada la continuidad y la confianza que gozaba con el anterior técnico pero, poco a poco, cuenta con más minutos y ha sido a base de goles como se está reivindicando. En los cuatro años y medio que lleva vistiendo la camiseta rojiblanca ha pasado por momentos de todo tipo. Desde apenas contar para José Luis Oltra en su primera campaña, a ser un fijo para el anterior entrenador nazarí en las mejores temporadas de la historia de la entidad.

A sus 29 años tiene un nuevo reto en su carrera. Pese a que la plantilla no cuenta con excesivos extremos, él tampoco lo es y siempre ha reconocido que donde más cómodo se encuentra es en la media punta, llegó a Granada desde el Almería para actuar en banda y, casi siempre, ha actuado en dicha posición. Aunque lo ha llegado a hacer de lateral derecho, por dentro, ambos flancos e incluso como referencia ofensiva siendo un falso nuevo.

Segundo plano

Pero esa polivalencia no pareció convencer a Robert Moreno, al que le ha costado otorgarle galones. Y eso que empezó contando con él como titular. En las siete primeras jornadas, en cuatro de ellas formó de inicio aunque en una fue cambiado al descanso. Eso sí, hasta el momento no ha terminado ni un solo choque. Sin embargo, a partir de la octava jornada quedó relegado a un segundo plano. Hasta el duelo frente el Alavés, apenas fue una vez titular, ante el Real Madrid pero se quedó en los vestuarios en el descanso. En ese periodo de partidos no pisó el verde aunque sí que estuvo convocado en tres ocasiones y sus apariciones como revulsivo tan sólo las puso en práctica en el Ciutat de Valencia, donde anotó el tercer gol de su equipo otorgando así la tranquilidad definitiva.

El tanto ante el Levante, que lo celebró con mucha intensidad tras una gran acción personal, debía ser el punto de inflexión en este curso pero realmente fue su actuación en la Copa del Rey la que le otorgó más confianza. Es cierto que Puertas se ha beneficiado de las lesiones de hombres importantes como Machís o Rubén Rochina, que pueden jugar en ambos flancos y que, en teoría, están por delante de él. Incluso Alberto Soro ha gozado de las mismas titularidades y casi siempre ha aportado. Una dura competencia que no ha provocado que el de Benahadux, que en febrero cumplirá 30 años, baje los brazos.

En los cuatro años y medio que lleva en el Granada CF ha pasado por momentos de todo tipo

Ante el CD Laguna en la Copa fue decisivo para que la cita del torneo del ‘KO’ no se complicara en exceso y a los nueve minutos fue objeto de penalti. Pena máxima que ejecutó Carlos Bacca y que permitió comenzar a dejar encarrilado el duelo ante el cuadro canario. Además, anotó su segundo gol de la temporada de cabeza a centro de Luis Milla tras un saque de esquina en el 41’, con el que dejó sentenciada la eliminatoria.

Gol decisivo

Esperaba el Alavés y para evitar más riesgos, Robert Moreno optó por dejarlo en la caseta en el receso y reservarlo. Y el almeriense respondió ante el cuadro babazorro con un nuevo tanto a los catorce minutos que hizo explotar el Estadio de Los Cármenes. Realizó un gran trabajo en la banda derecha pero terminó con problemas físicos y fue cambiado en el 80’, llevándose la ovación de una grada que espera ver la mejor versión de un futbolista que es muy querido en el vestuario y que tiene contrato hasta 2024.

Su buen momento debe ser aprovechado por un técnico que se ha dado cuenta que puede contar con Puertas, esté más o menos acertado. Todo profesional requiere de la confianza de su entrenador y este es un claro ejemplo de ello. Cuando se siete bien e importante, es capaz de hacer muchas cosas sobre el terreno de juego.

Sus números

Once partidos, seis como titular, 615 minutos en LaLiga Santander, con una media de casi 56 por encuentros y dos goles, más otro más en Copa del Rey en 45 minutos son los guarismos que acumula hasta ahora. Antonio Puertas ha sido una pieza clave en las últimas campañas de los rojiblancos y que quiere volver a serlo en el conjunto con el que ha jugado, sea en el primer o el segundo equipo, en Primera Andaluza, Tercera, Segunda División B, Segunda División, Primera y competición europea.