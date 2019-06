Una riada de color rojo y blanco invadió las calles de la capital para recibir al Granada CF por su más que merecido ascenso a Primera División. Caras de ilusión en niños, en gran cantidad, jóvenes y personas mayores que dieron la bienvenida al conjunto de Diego Martínez por todo lo alto a lo largo del recorrido previsto, que partió del Nuevo Estadio de Los Cármenes, hizo un amplia parada en las Fuentes de las Batallas para concluir en la Plaza del Carmen.

Los habituales cánticos que se escuchan en la instalación del Zaidín se pudieron oír ya no sólo en los lugares emblemáticos del centro, sino también por las distintas calles por las discurrió la expedición rojiblanca, que subida en un autobús descapotable, comprobó lo que es capaz de generar un equipo de fútbol en los habitantes de una ciudad.

Difícil de olvidar

Para muchos, el ambiente que se vivió será difícil de olvidar porque tan sólo seis jugadores habían experimentado lo que es subir a la Liga Santander. Quizá por ello, la alegría era doble aunque muchos de ellos no continuarán la próxima temporada en el cuadro nazarí. Pero la humildad y el compromiso de este equipo ha provocado que los seguidores se hayan identificado con los valores que irradian. Y esa unión entre equipo y afición quedó plasmada en cada momento de la celebración.

La fiesta en Palma de Mallorca se prolongó hasta altas horas, se viajó a Granada teniendo de escasas horas para descansar pero, al final de la tarde, ya había fuerzas suficientes para iniciar una noche en la que la cerveza fue una de las grandes protagonistas a tenor del olor que emanaban los futbolistas cuando se bajaron del autobús.

En el balcón

Tras romper el horario previsto con una parada más extensa de la cuenta en el primer punto caliente de la fiesta que era la llegada a la Fuente de las Batallas, uno de los momentos álgidos se vivió cuando los héroes del ascenso pasaron por el pasillo que le llevaba a la entrada del Consistorio. Esperaba a la comitiva el alcalde en funciones, Francisco Cuenca, como un hincha más. Vestido de traje, el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio le regaló un camiseta rojiblanca que no dudó en ponérsela, con beso y abrazo incluido.

Jiang Lizhang fue uno de los protagonistas, siendo vitoreado por afición y futbolistas

Por allí andaba Jiang Lizhang, el propietario y presidente de la entidad, que se fotografió con todo el que se lo pidió. Dio saltos como el que más y disfrutó como nunca. En el salón de plenos tomó la palabra Cuenca, que declaró “sentirse orgulloso” de los jugadores, que “han representando el escudo y el nombre de la ciudad a lo más alto”. También tuvo palabras de elogio para Lizhang del que dijo que “hace dos años tuve una conversación con él y prometió que ascenderíamos y lo ha cumplido”.

Un ejemplo

Por último, se congratuló al señalar que “los niños ya son del Granada CF y miran a los futbolistas como un ejemplo a seguir”. Y todo ello con continuas interrupciones de la plantilla invitando al director general y al alcalde en funciones a que se besaran y cantado “¡paga la prima, chino paga la prima!" Antes de salir al balcón del Ayuntamiento para saludar a miles de hinchas, Francisco Cuenca le entregó una Granada, el símbolo de la ciudad, al propietario del club que manifestó que “mi sangre es roja, como los colores de este equipo y la bandera de mi país”. Para despedirse con un “I love Granada”.

Uno a uno

Fue entonces cuando llegó el turno de Fernando Díaz de la Guardia, periodista y maestro de ceremonias que fue presentando a los jugadores uno por uno, además de a los miembros del cuerpo técnico, destacando Manolo Lucena y David Tenorio, y los servicios médicos. En este apartado, destacaron Germán, Fede San Emeterio y Montoro, todos ellos ovacionados, además de Vadillo que lideró la fiesta.

Los nombres de Montoro, Germán y San Emeterio fueron los más coreados

A partir de ahí la adrenalina de los jugadores de Diego Martínez subió como la espuma. Aunque uno de los momentos de la noche fue cuando Jiang Lizhang quiso dar un discurso en su idioma y la afición comenzó a corear cada palabra que decía sin, obviamente, entender nada. Tal fue así que Vadillo tomó la palabra y quiso ejercer de traductor, apuntando que “el chino lo que quiere es comerse un kebab en Pedro Antonio”. Pero el dueño del nuevo equipo de Primera División, con la ayuda de una traductora envió un mensaje claro: “Llegué una vez a Granada y no podré salir”.

La fiesta continuó con proclamas de los seguidores como ¡chino alcalde!, ¡a Europa, oeee! y ¡Barça, Madrid, Granada ya está aquí! Y eso siempre que no fallaba la megafonía, que no fueron pocas veces.

El secreto

Por último, Diego Martínez no quiso perder la ocasión para desvelar el secreto del ascenso, que según el gallego no fue otro que “jugar no sólo con once sino con miles de personas gracias a la conexión que ha existido entre plantilla y afición”. Para concluir con una frase copiada de Woody Allen que quedará para la historia: “Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas”.

Y con la entrega de una camiseta firmada por todos los jugadores como regalo a la ciudad, se cerró una noche que difícilmente se le olvidará a la gran mayoría del plantel que ha devuelto al Granada CF a estar entre los 20 mejores equipos del país. Fue, sin duda, un baño de masas repleto de sentimiento rojiblanco.