El ascenso del Granada a Primera División, cuestión de creer o no hacerlo

Cuando, allá por el mes de julio, se comenzó a construir la actual plantilla del Granada CF, a buen seguro que una gran mayoría de los aficionados rojiblancos habrían firmado llegar a las últimas cuatro jornadas de competición con las opciones de ascender de manera directa a Primera División que se tienen en la actualidad. Esa es la realidad a día de hoy aunque el entorno no transmite precisamente ese optimismo.

Granada y el granadino es negativo por definición. Se suele ver casi siempre el vaso medio vacío más que medio lleno y algunos se dejan llevar por el cabreo del momento y no reflexionan. Es algo innato y difícil de cambiar. Y eso quedó reflejado ante el Eibar, encuentro en el que se escucharon pitos desde la grada pese a jugar ante el líder. Aunque, claro, muchos de ellos cuando Bryan Zaragoza centró y Blanco Leschuk introdujo el cuero en su propia portería pasaron de pitar a cantar el ¡Sí se puede! Y es que queda mucho por delante aunque tan sólo resten cuatro encuentros.

Hipótesis

Uno a veces se plantea que pensarán en Las Palmas, por ejemplo, que ha sido líder muchas jornadas y actualmente es el quinto clasificado. Hay duelos directo como el de la próxima semana entre Alavés y Granada o Eibar y el cuadro canario, o la salida del Levante a Tenerife, que en el Heliodoro Rodríguez no es un equipo cómodo aunque está salvado. En la última fecha del calendario, por ejemplo, hay un Las Palmas-Alavés. La igualdad es máxima y la prueba está en los problemas que están teniendo los cinco primeros clasificados para sumar de tres en tres. ¿Por qué no puede ganar el Granada CF en Vitoria? Esa sería la pregunta más que ir ya derrotados a tierras vascas. Es una elección muy fácil: creer o no hacerlo y en esta ciudad, si se hiciera una encuesta, muchos elegirían la segunda opción.

La realidad

Pero también hay que ser realistas y es que a los de Paco López les está costando mucho hacer gol en esta recta final. Han vivido del acierto de Uzuni y este ha ido bajando enteros con el paso de las jornadas. Era normal. Está siendo más vigilado y se nota sobre el verde. El problema está en que los que tienen que tomar el relevo en el apartado goleador están a un nivel muy bajo. En especial los refuerzos invernales. Ni Famara Diédhiou ni Shon Weissman están cumpliendo las expectativas y su equipo lo está acusando. Si no se asciende, en los play off, que están cerca de asegurarse de manera matemática, es probable que ni Uzuni ni el israelí los puedan disputar por los compromisos internacionales de sus respectivas selecciones (salvo gestión de la dirección deportiva) y sólo quedaría Famara como único delantero ante la lesión de Jorge Molina. Habrá que tirar, en su caso, de la polivalencia de hombres como Callejón o Antonio Puertas. No queda otra. Pero eso será otra historia pues antes hay que apurar las opciones de subir por la vía rápida.

Un puntito

Los más de 17.000 espectadores que acudieron a Los Cármenes esperaban un triunfo de su equipo. Pero no fue así. Se logró sumar un punto que puede servir...o no. Todo dependerá de las próximas jornadas. Donde sí será importante sumar, aunque sea un empate, es en Vitoria. Ya no sólo porque un rival directo no se alejaría sino porque se ganaría el average, el único a favor en caso de conseguirlo con respecto a los cuatro equipos que acompañan a los rojiblancos en la pelea por ascender.

Confiar o no

Al final, y al igual que ocurre en el Covirán Granada, todo dependerá de si se confía o no. Aunque el ambiente en ambas instalaciones no es el mismo. Para los de Paco López es una obligación subir por presupuesto, límite salarial y el dinero que, en caso de no regresar a Primera, se dejaría de percibir la próxima campaña. Para los de Pin, ascender a ACB fue un premio y no hay tanta exigencia en su entorno. No existe esa presión que sí tienen los rojiblancos y que reflejó el técnico valenciano en sala de prensa tras el duelo ante el Eibar: “Nos puede la precipitación y el ímpetu”. Queda todo dicho.