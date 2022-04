Estreno a lo grande de Aitor Karanka con el Granada CF frente al Atlético de Madrid

Pocos podían imaginar en la previa del encuentro ante el Levante que de cara a la jornada intersemanal que tendría que afrontar el Granada CF en el Wanda Metropolitano no se iba a sentar Rubén Torrecilla en el banquillo. Pero los acontecimientos se precipitaron en la noche del pasado lunes y será Aitor Karanka el que dirija a los rojiblancos en los últimos seis partidos de competición que restan. Incluso, el departamento de comunicación del club envío una convocatoria de prensa de cara a la cita en Madrid y su protagonista iba a ser Torrecilla.

Horas más tarde, y en un ‘alarde’ de organización, planificación y criterio, se anunció el nuevo entrenador y la destitución del preparador extremeño, al que el cartel de interino no se le quitó en las cinco jornadas que ha estado al frente del equipo. Sin duda, ese ‘título’ ha denotado una escasa confianza en su trabajo que ha terminado con la contratación del que fuera ayudante de José Mourinho en su época, que al igual que fue Robert Moreno, no tiene experiencia en Primera División.

Sin tiempo

Los bandazos en la dirección deportiva se está reflejando en la situación deportiva de un equipo que debe visitar este miércoles uno de los campos con más ambiente de LaLiga Santander con un nuevo cuerpo técnico que tan sólo ha podido ‘preparar’ el choque con una sesión de entrenamiento.

No es, precisamente, el mejor escenario para estrenarse como entrenador del Granada CF. Pero el próximo fin de semana no hay competición y los rectores de la entidad han decidido dar un giro y contratar ya al nuevo preparador con la intención de que pueda trabajar durante once días con sus futbolistas de cara a la cita del próximo 1 de mayo ante el Celta de Vigo en el Estadio Nuevo Los Cármenes. La primera noticia que tuvo Karanka nada más llegar a Granada fue el triunfo del Cádiz en el Camp Nou. La segunda llegó con el inicio de la jornada con la victoria del Mallorca ante el Alavés que provoca que salte al Wanda en puestos de descenso.

Línea de cuatro

La expedición granadina viaja este mismo miércoles a Madrid y lo hará con las ausencias confirmadas de Torrente, Carlos Neva, Rochina, todos ellos lesionados, además de Germán que fue expulsado ante el Levante y que deberá cumplir un partido de sanción. Queda pendiente el estado de Gonalons, del que el club no ha informado de su estado físico cuando parecía que estaba recuperado, además de Arias. Ambos no fueron citados ante los levantinistas. El hecho de contar con tres bajas en la zaga, deja al nuevo técnico con los efectivos justos en defensa. Tan sólo están sanos Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte y Sergio Escudero. El resto, o están lesionados o sancionados o no tienen el ritmo de competición necesario para jugar como es el caso de Arias. Por tanto, salvo sorpresón, la línea de cuatro atrás está asegurada.

A partir de ahí, el resto del once será una incógnita. El vasco, además, tiene nada menos que siete jugadores apercibidos de sanción al tener cuatro amarilla. Se tratan, además de Germán que no podrá estar disponible, de Víctor Díaz, Quini, Domingos Duarte, Petrovic, Milla y Uzuni. No es un tema baladí porque se trata de titulares habituales y de ver una quinta cartulina dejarían en cuadro casi todas las líneas. Por tanto, los deberes de Karanka pasan también por administrar este aspecto de cara a próximas citas.

Al igual que fue Robert Moreno, Karanka no tiene experiencia en Primera División como primer entrenador

La única buena noticia es la recuperación de Luis Suárez tras cumplir el partido por el que fue sancionado. Lo normal es que el colombiano forme de inicio. Pero habrá que ver qué dibujo emplea ante los de Diego Pablo Simeone que se están jugando entrar en la Champions League, ya no sólo evitar la previa. Puestos para los que hay cuatro equipos en un margen de tres puntos. Por tanto, se trata de una cita con mucho en juego por ambos bandos.

El once y el dibujo

Sin tiempo para trabajar y casi ni conocer a los componentes del plantel, lo normal es que apueste por el sistema que sus futbolistas le indiquen que se encuentra más cómodos. Imponer un dibujo no tendría sentido siendo un recién llegado. Por tanto, hasta una horas antes que se conozca la alineación no se sabrá qué sistema pondrá en liza ante un rival que es el tercero que más puntos saca como local y que tan sólo ha dejado escapar nueve ante su público.

Por bando atlético, que ha perdido cinco de sus ocho partidos de esta temporada de LaLiga contra los cinco últimos de la clasificación que le han restado 17 puntos en el campeonato, no estarán disponibles Joao Félix, Lemar, Héctor Herrera, Giménez, Felipe y Kondogbia. Un duelo que es toda una incógnita en el estreno de un nuevo técnico al que la afición granadina se ha agarrado como salvador de la delicada situación deportiva de su equipo.