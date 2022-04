Aitor Karanka: "Vamos a encontrar la fórmula para lograr la salvación del Granada CF"

En su puesta de largo como entrenador del Granada CF, Aitor Karanka señaló que “el proyecto del club lo dice todo y cuando te llega esta oportunidad hay poco que pensar y ponerse manos a la obra para trabajar”. El nuevo técnico rojiblanco señaló que “si supiera lo que le pasa al equipo sería demasiado bonito. Mi único objetivo es preparar el duelo ante el Atlético de Madrid lo mejor posible. Como dice Simeone, tenemos que ir partido a partido”.

Para Karanka, es difícil saber la fórmula para salvar al equipo “si no conoces el problema en sí” pero “estoy convencido que la vamos a encontrar”. Tuvo un mensaje para la afición y destacó que “no está siendo un año fácil pero en este mes queremos intentar devolverles el esfuerzo y el ánimo que no dan y que se vea reflejado en el campo con un buen resultado que es lo que interesa ahora”.

Confianza

En su primera experiencia en la máxima categoría como primer técnico, apuntó “tenía muchas ganas de entrenar en la liga española”. Pero se encuentra con un equipo en crisis para el que tiene intención de “intentar trasmitirle tranquilidad y confianza. Si no creyese que podemos hacer un buen trabajo aquí no cojo las maletas. Sé de la calidad de los jugadores y mi objetivo es tratar de ver porqué no rinden como otros años. Confío en ellos y quiero que vean que hay un plan de trabajo y una metodología”.

Sobre su estilo de juego, indicó que “jugar lo mejor posible para ganar. Pero en una temporada hay muchos momentos y estados de ánimo y ahora mismo lo que tenemos que buscar es los problemas para darle solución y tener un equipo organizado, que compita y tenga una entidad”. Entre los males del Granada CF apuntó que “a veces la presión hace que el jugador no pueda rendir. Por lo que puedo ver desde fuera es más un tema anímico y de falta de confianza que cualquier otra cosa”. Aunque, eso sí, para él lo importante es “es tener calidad y con la organización que le vamos a dar la cosa va a salir bien”.

Oportunidad

Tras no querer reconocer cuándo fue llamado para hacerse cargo del Granada CF porque “tuve muchas llamadas y no lo recuerdo”, avanzó que tras el duelo ante el Atlético, “tendremos la oportunidad de estar diez días juntos y analizar todo”. Eso sí, no ocultó que “quiero estar el mayor tiempo posible en este club. Cuando es un proyecto que no va a ser de largo recorrido ni me lo planteo”.

Aitor Karanka llega acompañado por su cuerpo técnico integrado por Josep Alcacer, Pedro Gómez, Carlos Luengo y Alberto Piernas.