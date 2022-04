Karanka trae al Granada CF un gran orden defensivo que le permite sumar en el Wanda

Hacerse cargo de un equipo que debía afrontar un encuentro 24 horas después no es fácil. Por ello, Aitor Karanka, en su debut como entrenador del Granada CF, optó por no hacer grandes cambios respecto al once que ha venido jugando en las últimas jornadas. Eso sí, ante los problemas defensivos por las bajas de Arias, Carlos Neva, Torrente y Germán, se vio obligado a actuar con una línea de cuatro atrás, empleando de inicio un 1-4-2-3-1 con Luis Suárez como referencia ofensiva, Puertas y Machís en las bandas y Álex Collado de media punta. Y eso que los numerosos jugadores apercibidos, hasta siete, podían condicionar su alineación. Pero el técnico vasco tan sólo dejó en el banquillo a Uzuni, al margen de Germán que no pudo actuar, de los jugadores que tenían cuatro amarillas. Y obviamente, esa situación pasó factura.

En su presentación, Karanka indicó que le gustan los equipos ordenados. Y eso fue lo que se pudo observar desde el inicio. Los cuatro de atrás, más Petrovic y Luis Milla, eran los encargados de contener las embestidas de los de Simeone. El dominio fue del Atlético, lo que provocó que ni Quini ni Sergio Escudero se incorporaran prácticamente en todo el choque al ataque. Encima, el lateral cordobés vio amarilla muy pronto y tuvo que vérselas con Carrasco, por lo que eran necesarias las ayudas de los pivotes. Para estar juntos, la línea defensiva rojiblanca en la fase ofensiva estaba muy adelantada. Pero eso no sirvió para tener más presencia en campo contrario por momentos.

Cuatro atacan

Con seis futbolistas pendientes de controlar al rival, los tres medias puntas (Antonio Puertas, Álex Collado y Darwin Machís) más Luis Suárez fueron los encargados de poner en aprietos a Oblak...cuando se pudo. Poco a poco fueron gozando de posesiones más largas pero en el primer acto, salvo un par de disparos desde fuera del área del extremo venezolano y de Escudero, apenas obligaron a trabajar al guardameta esloveno. Aunque es cierto que ‘Maxi’ tampoco tuvo muchas opciones de mostrar su calidad bajo el arco.

El no penaltito

A la media hora de partido Griezmann reclamó penalti en una acción con Víctor Díaz. Una acción muy protestada y que fue prácticamente igual que la que supuso el penalti ante el Levante y el 0-2 y la expulsión el pasado domingo de Germán. Esta vez no se pitó nada previa consulta con el VAR. Ese es el criterio de esta competición. Nadie lo entiende.

Sin precipitarse

A pesar de que la situación deportiva, pues los rojiblancos arrancaron el choque en puestos de descenso, podría llevar a nervios y precipitación, lo cierto es que no fue el duelo que más errores cometieron los granadinistas. Se les vio muy concentrados, hablando mucho los jugadores entre ellos, protestando en bloque las decisiones de Gil Manzano y demostrando oficio en determinadas fases del choque.

El técnico colchonero hizo dos cambios al descanso y sacó más madera atacante con la entrada de Luis Suárez, cambiando el sistema con el uruguayo como referencia, Griezmann por detrás y Correa y Carrasco por bandas. Eso provocó que en la segunda mitad el Atlético de Madrid diera un paso adelante, encerrando a los rojiblancos a los que les faltó asustar a su rival cuando buscaba el área local.

Balón colchonero

La superioridad en la posesión de los del Cholo hizo que en varias fases el acoso fuera intenso. Pero al igual que sucedió en el primer acto, los de Karanka tuvieron paciencia para contener los intentos de los madrileños. Y cuando pudieron salir, trataron de tener el mayor tiempo posible el cuero pero les faltó gozar de oportunidades de gol.

Los cambios

El técnico rojiblanco no quiso desordenar a su equipo con las sustituciones y buscó con la entrada de Uzuni, Montoro, Dani Raba y Bacca renovar la zona atacante, aunque sólo fuera para tener piernas frescas en la presión. Y es que el once que terminó sobre el césped no había jugado junto nunca, en especial los cuatro de arriba.

Las bajas

Finalmente se sacó un punto, inesperado, pero con un coste muy grande. Ni Quini, Víctor Díaz ni Domingos Duarte podrá contar el míster para la cita de la próxima jornada ante el Celta. Neva y Torrente tampoco están y a habrá que ver si estará disponible Arias, así que tendrá que ‘inventarse’ una línea defensiva. Toca volver a demostrar el compromiso que ofrecieron dentro de once días.