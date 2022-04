Diego Simeone: "El Granada CF se defendió y trabajó muy bien en todo el partido"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó que la falta de "brillantez y fluidez" de su equipo en el 0-0 ante el Granada CF por el "cansancio" acumulado en las últimas semanas, con partidos cada tres días; apuntó a la importancia de "los días estos de descanso" para renovarse de "energía" y dijo que vio "el contacto" de un supuesto penalti a Antoine Griezmann, pero "están el árbitro y el VAR para tomar decisiones"."Nos faltó generar más situaciones de gol, sobre todo, y ser más contundentes en situaciones de peligro. El Granada CF se defendió muy bien, trabajó muy bien el partido desde el primer momento, buscamos todas las posibilidades que tenemos para encontrar el camino con distintos futbolistas, pero no pudimos. Los chicos vienen de hacer un esfuerzo muy grande, con el Mallorca, con el City, con el Espanyol, que nos quedamos con diez, y volvimos a tener tres días para jugar", repasó en la rueda de prensa.

Equipos de abajo

"Nos faltó brillantez y fluidez. Y todo eso lo genera el cansancio. No te deja generar juego, sobre todo con un equipo que se defiende como lo hizo el Granada. Quedan cinco partidos, iremos partido a partido, tenemos que seguir luchando y el que más ilusión tenga se llevará los puestos de Champions", aseguró Simeone, que señaló que es "difícil de explicar", pero "no es de ahora", los problemas de su equipo ante los rivales de la zona baja de la tabla.El Atlético ha perdido 19 puntos con los cinco últimos de la clasificación en la actual campaña. "Siempre nos costó, hay que asumirlo y buscarle la vuelta. No estamos encontrando la tecla justa", afirmó el entrenador, que vio a su equipo "dar todo lo que tiene".

"Nos ocupamos ahora de enfocarnos en Bilbao. Necesitamos los días estos de descanso que vamos a tener para que los chicos renueven la energía, que vengan frescos para poder trabajar bien la previa del partido con el Athletic y después ir partido a partido. Creo que solamente tenemos que volver a entrenar bien, una semana entera de entrenamientos para trabajar. Primero descanso y luego venir a trabajar", dijo.