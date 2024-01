Augusto Batalla: “Haré lo imposible por tener una larga estancia en el Granada CF”

El portero argentino del Granada CF, Augusto Batalla, dijo que en su presentación oficial como jugador rojiblanco que hará “lo imposible” por tener “una larga estancia” en el club, al que llegó cedido por el River Plate argentino hasta el final de la presente campaña, aunque su continuidad estará ligada a la permanencia en la máxima categoría y a disputar un mínimo de partidos.

Batalla, de 27 años, se mostró “muy feliz de poder representar a esta institución” y quiso agradecer al club el “esfuerzo” que hizo para poder vivir su primera experiencia en el fútbol europeo.

“Estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo de la permanencia y, aunque sabemos que es muy difícil, seguro que con el apoyo de la gente vamos a darle la vuelta a la situación que tenemos para quedarnos en Primera División”, indicó el ex de San Lorenzo de Almagro, donde era el capitán.

Sobre su nuevo equipo, afirmó que “veo bien al equipo. Uno se da cuenta de la tónica y la manera de trabajar del grupo, por lo que haremos lo imposible por tener una larga estancia aquí en Granada”.

Batalla debutó ante el Cádiz dejando la portería a cero por primera vez en la temporada en un día que fue “movido con mucha gente haciendo todo lo posible para que pudiera jugar. Me estaba cambiando sin saber si estaba inscrito en LaLiga o no y cuando me lo confirmaron me alegré porque me sentía capacitado para poder jugar”, recordó.

Batalla destacó que el grupo le recibió “tan bien” que le hizo sentir “muy cómodo” y que ve un vestuario unido y comprometido” dirigido por un técnico, Alexander Medina, al que agradeció la “confianza que me ha dado”.

Sobre el fútbol europeo, detalló que los campos son “súper rápidos” y los jugadores “muy técnicos pero estos días van a servir para facilitarnos entrar bien en el campo en los próximos partidos”, como por ejemplo el del sábado ante el Real Betis que lo calificó de “complejo”.

Por último, en cuanto a la afición del Granada CF, manifestó que le “sorprendió. Es muy satisfactorio ver cómo la gente vibra. Su rol va a ser muy importante en este semestre y seguro que va a seguir así durante todo el resto de la temporada”, sentenció Batalla.