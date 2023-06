El Avilés creará una caldera para recibir al Recreativo Granada en el partido clave por el ascenso a Primera RFEF

El Recreativo Granada tiene este domingo una oportunidad única de lograr el ascenso a la Primera RFEF. Pero para ello, deberá vencer su encuentro ante el Real Avilés. A los de Juan Antonio Milla no les vale el empate pues en caso de ir a la prórroga -en el Estadio Nuevo Los Cármenes también igualaron ambos contendientes- y terminar con dicho resultado el choque, ascenderá el cuadro asturiano al quedar mejor posicionado en la liga regular (segundo) que los granadinos (terceros).

Por tanto, los rojiblancos tendrán que hacer un encuentro muy inteligente sabiendo que deben vencer en un campo que estará lleno a rebosar. La afición del cuadro blanquiazul ha respondido a la llamada de la directiva, que se ha visto obligada a hacer un esfuerzo de última hora y crear una Tribuna VIP con una capacidad de 800 personas que se sumarán a las 5.900 que llenarán el Estadio Román Suárez Puerta. La nueva grada se situará en la parte inferior de la Tribuna de José Cueto y la entrada costará 20 euros e incluirá una consumición.

Pero eso no será óbice para que el primer filial del Granada CF busque la victoria en un estadio en el que tan sólo ha ganado cuatro equipos en dieciocho jornadas. En concreto, el Coruxo en la primera jornada del Grupo I de Segunda RFEF (0-1), el Guijuelo (0-2), el Rayo Cantabria (1-2) y el Ourense (0-3). Además, empataron el Palencia Cristo Atlético, el Arenteiro y en el play off el Gernika. Los demás rivales cayeron siendo el Avilés que fue el segundo mejor local de su grupo. Su balance en casa es de once victorias, tres empates y cuatro derrotas y tan sólo ha encajado trece tantos.

Pero el ‘Recre’ ha demostrado ser capaz de conseguir cualquier logro. De las últimas doce salidas, tan sólo ha cosechado una derrota en un partido ante el Recreativo de Huelva, que también se está jugando el ascenso y por la mínima. Por tanto, ganar al Avilés no será una empresa fácil pero no es un imposible. Y más para los pupilos de Milla que han demostrado ser capaces de todo.