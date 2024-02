Cánticos de “a Segunda” y nervios en el palco del Lluís Companys tras el empate del Granada CF ante el Barcelona

El empate del Granada CF ante el FC Barcelona puso nervioso a más de uno en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Y ya no sólo a sus aficionados, que cada vez acuden menos a ver a su equipo, sino también sus dirigentes.

Según informó Catalunya Radio, el presidente azulgrana, Joan Laporta, habría hecho volar bandejas de canapés en el antepalco una vez concluido el choque tras comprobar como se escapaban dos puntos más y, encima, ante un equipo de la zona baja de la tabla clasificatoria que tan sólo ha ganado dos partidos en las 24 jornadas que se llevan disputadas.

Y es que los malos resultados cuando se dan, y más en un ‘grande’ (que hay que demostrarlo siempre, en la victoria y en la derrota) suelen generar muchos nervios. Al Barça únicamente le queda un título por pelear tras ser eliminado de la Copa el Rey, no ganar la Supercopa y encontrarse nada menos que a 10 puntos del liderato en la liga de Primera División que ocupa el eterno rival. Y eso duele.

Incluso, algunas informaciones indicaban que Xavi Hernández podía ser destituido antes de que se marche él, pues ya avisó que a final de curso dejará la entidad culé. Y es que de los doce primeros clasificados es, tras Osasuna, el que más goles encaja y a nivel defensivo deja mucho que desear.

Pero no se quedó ahí la cosa. La ‘rabia’ por no ganar a un modesto como el Granada CF, penúltimo clasificado, hizo que se escucharan en el estadio catalán cánticos de “¡A Segunda oé!” demostrando poco señorío por parte de la afición azulgrana. Seguramente el equipo de Alexander Medina descienda, a día de hoy lo haría, pero siempre hay que tener un respeto al rival y el Barcelona y su afición demostró que no lo tiene cuando no vence a equipos inferiores. No es algo nuevo.