Bryan Zaragoza: "Estoy orgulloso se haber pertenecido a esta familia, te quiero Granada"

Bryan Zaragoza finalizó su etapa en el Granada CF. El futbolista malagueño ha sido cedido hasta final de temporada y a partir del 1 de julio, el club bávaro adquirirá sus derechos hasta 2029. El extremo, ha querido despedirse de la afición rojiblanca con un mensaje en sus redes sociales en el que ha indicado lo siguiente:

“Llega el momento de separar nuestros caminos, pero no sin antes mostrar todo mi agradecimiento hacia vosotros, porque todo lo que soñé de pequeño lo he podido conseguir aquí, en Granada. Estoy orgulloso de haber podido formar parte de esta familia nazarí y contar con el apoyo y el respeto de una afición siempre entregada a su equipo y a sus jugadores. Me quiero acordar de todos mis compañeros, entrenadores, directivos, empleados del club y aficionados que me han acompañado en esta aventura. Ha sido un camino repleto de momentos inolvidables como el ascenso que conseguimos la pasada temporada. Ahora, allá por donde vaya, siempre os desearé lo mejor en todos y cada uno de los retos que afrontéis. Gracias por hacerme ser quien soy. Te quiero, Granada".