Bryan Zaragoza, tras los pasos del máximo goleador de Primera División: Jude Bellingham

El jugador del Granada CF Bryan Zaragoza está viviendo una semana que no olvidará en su vida. Su partidazo ante el FC Barcelona con el cuadro entrenado por Paco López le dio a conocer ante el gran público. Porque en muchos casos hay futbolistas que hasta que no hacen un buen encuentro ante un grande no se le valora tanto. Además, la fortuna se alió con el malagueño por la lesión en la pasada jornada del jugador del Villarreal Yeremi Pino que provocó que fuera convocado con la Selección absoluta.

Y llegó su debut. Estuvo a buen nivel, descarado como es él, e hizo lo que le pidió Luis de la Fuente, seleccionador nacional. “El míster me pidió que encarase y sacase centros. He intentado hacerlo lo mejor posible. Al final cuando juegas con compañeros de tanto nivel como la Selección es mucho más fácil todo. Me integré bien y desde el primer día me han acogido del primero al último súper bien y me lo han puesto más fácil”, declaró tras el duelo ante Escocia en el que estuvo presente toda su familia.

Noruega

Este domingo La Roja volverá a jugar otro partido oficial. Serán en Noruega, en el Ullevaal Stadion de Oslo, donde si España vence al cuadro liderado por Haaland conseguirá matemáticamente la clasificación para la Eurocopa 2024. Bryan tiene opciones de jugar aunque seguramente no de inicio.

El extremo ha llegado a la Selección gracias a su rendimiento a nivel ofensivo en Primera División. Y es que es, tras la estrella del Real Madrid Jude Bellingham, el segundo goleador de la categoría empatado con sus compatriotas y compañeros en el combinado nacional Joselu y Morata, además del japonés Take Kubo y el delantero polaco del Barça Robert Lewandowski con cinco tantos.

Confianza

Desde la época de Enrique Porta, que fue Pichichi en la temporada 1971-1972, no ha habido un jugador rojiblanco tan cerca del galardón de máximo goleador en la élite del fútbol español. Pero la función de Bryan Zaragoza no es la ser el futbolista que termine las jugadas sino ayudar a sus compañeros en el Granada CF a definir ante el arco rival. Sin embargo, su momento de forma es excepcional y tiene tal confianza que lo intenta todo.

Se vio ante el Almería, donde trajo en jaque a Arnau Puigmal cada vez que lo encaró y asumió la responsabilidad cuando fue objeto de penalti con 3-0 en el marcador, anotando la pena máxima que permitió comenzar a soñar con el empate como así fue finalmente. El malacitano marcó ante el Real Mallorca, la Real Sociedad, en Almería aunque fue su doblete frente al Barça el que le hizo alcanzar la fama.

Sus números

Además, ha dado una asistencia, a Lucas Boyé en el empate ante el Real Betis, y forzó el penalti que supuso el 3-1 ante el Mallorca por manos de Larin. Pero su cifra de goles podría ser mayor y contar con dos más si la fortuna le llega a sonreír. Y es que Bryan ha estrellado el esférico dos veces en el palo que, de haber entrado, le convertiría a día de hoy en el máximo goleador nacional. Se encontró con la madera ante el Rayo Vallecano con Dimitrievski bajo el arco, y en la última cita liguera ante el Barcelona con Ter Stegen enfrente.

Son muchos los que ven a Bryan Zaragoza fuera del Granada CF esta temporada. Mientras tanto, la afición rojiblanca espera poder seguir disfrutando de un futbolista distinto, que hace cosas que cada vez se ven menos sobre un terreno de juego y que hace levantar de sus asientos a sus seguidores. El tiempo lo dirá pero, por lo pronto, suma ya cinco goles, tres menos que Bellingham.