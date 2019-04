¿Cómo y por qué el Granada CF cambió sus históricas camisetas de rayas verticales a las horizontales que ahora luce? Conocida la fecha de arranque, que se localiza en el verano de 1973, la decisión del entonces presidente, Cándido Gómez Álvarez, suscita interrogantes y respuestas erróneas quizá porque en origen la noticia pasó casi desapercibida, no suscitó debate ni nadie se mostró dispuesto a abrirlo y se aceptó sin apenas crítica o elogio en aquellos tórridos días, entre otras cosas porque quien podía y debía haberlo explicado -Candi- no lo hizo ni tampoco, por extraño que parezca, nadie de los medios informativos de la época se lo preguntó.

Paso, antes que nada, a explicar la verdad histórica que creía haber establecido en mi libro Los años del Pichichi, publicado en septiembre de 2011. Allí se explica (páginas 184 y 185) que en la mente de Candi bullía un refuerzo de la marca Granada CF, una imagen que diferenciase e individualizase al club frente al resto de los equipos más caracterizados del fútbol español. Actuó sobre la camiseta sin renunciar a los colores tradicionales. Se le presentaron varias opciones: a dos bandas, a cuadros, a cuadritos pequeños como el tablero de ajedrez...

Se decidió por la cuarta opción, las rayas horizontales, porque las otras "me parecieron muy atrevidas". El entrecomillado es fruto de una conversación con Candi mantenida en el Restaurante Chikito en las semanas previas a la presentación del libro. Está grabada con cámara y fue donada a la entonces televisión oficial del Granada CF, junto a otra veintena de entrevistas a los futbolistas que integraron la plantilla de la temporada 71-72, considerada la más brillante de la historia del club.

Resulta sorprendente hasta para mí, pero era la primera vez que se le preguntaba al presidente por el caprichoso cambio de aquel verano del 73. Una visita a la hemeroteca aclara y precisa las cosas. La noticia la adelantó Ideal el 28 de julio de 1973. El día anterior habían comenzado los entrenamientos y dentro de la información del acto de la presentación de la plantilla, pasado el titular y el primer subtítulo, ya en el segundo se lee "el equipo, en la próxima temporada, lucirá los mismos colores, aunque horizontales".

El lector deberá ir al tercer ladillo de la información, que firma Paco Vega -enhorabuena, mi amigo, por la primicia que en su día no fue valorada- para leer: "Todo tiene importancia y por eso se lo cuento a ustedes. El Granada lucirá los mismos colores este año, pero no así la misma forma de llevarlos. Las camisetas serán a rayas horizontales rojas y blancas. Los pantalones seguirán azules con el número en rojo sobre una pierna. La camiseta tendrá el escudo en el centro y el número sobre el hombro".

A partir de ese día hay muy poco más, porque ya en aquellos tiempos imperaba uno de los vicios que caracterizan el periodismo granadino, una norma no escrita que lleva a obviar lo que otro ha publicado, renunciando a participar o generar el debate al que toda noticia aspira. Tal vez por eso, el caso suscita confusión: un reciente artículo que alude al cambio de la temporada 73-74 ilustra sus contenidos con fotografías de partidos de la temporada... 74-75.

Hay que esperar al 10 de agosto, dos semanas después de la primera información, cuando en un suelto de las 'Burbujas' que publicaba Frasquito el de la Redonda en Ideal apunta que "apenas se habla" del cambio y se pregunta si ese cambio obedece "a razones prácticas o sicológicas" por aquello de "a uniforme nuevo vida nueva", por si "los superticiosos van a tener razón". Para ese día se atribuye a Joseíto, entrenador del equipo, una frase apócrifa que no he encontrado en ninguna publicación: "Si perdemos los primeros partidos volvemos a la camiseta tradicional". ¿Fue en la radio?

A Frasquito le responde José Luis Piñero en su sección diaria, Un, Dos, Tres, también en Ideal: el maestro de periodistas dedica un "sincero aplauso" a quien haya tenido la idea en un mundo de "poquísima originalidad" como es el fútbol, donde al Granada "se le distinguirá en todos los campos que pise", aun a costa -admite Piñero- de arrostrar el chiste fácil de confundir a los jugadores "con presidiarios".

El caso es que el día 15 se juega el primer partido previo a la temporada. Viene el Sevilla, que está en Segunda División, y se le gana 4-1. El Granada sale con sus camisetas tradicionales y nadie en la previa o en la crónica advierte que todavía no ha habido cambio. Y todo, porque Cándido Gómez quiere ir de estreno doble a la cita del 22 de agosto, en que se ha programado la primera jornada del Trofeo Granada, un torneo de verano que el presidente plantea contra la opinión de casi todos, que auguran que en agosto no hay público suficiente en la ciudad.

Resulta un éxito -de asistencia y económico- y entre sus alicientes está la primera comparecencia del Granada con su camiseta de rayas horizontales. Yo estaba en la grada: más de un 'oh' más bien tímido, entre admiración o sorpresa, no hubo. Los yugoslavos del OFK -España no mantenía relaciones diplomáticas con Yugoslavia, no hubo forma de encontrar la partitura del himno y el Real Madrid prestó una cinta magnetofónica que sonó por los altavoces tras interpretar la Banda Municipal la Marcha Real- dieron una exhibición, ganaron 2-3 y la grada salió con dudas sobre las posibilidades del Granada en la inminente Liga.

Guillermo Soria, en su viñeta diaria en Patria -el otro periódico local que se editaba en la época-, fue certero en el diagnóstico: bajo la leyenda de las nuevas camisetas aparece el dibujo de un jugador y una 'X' que refleja la incógnita que a esas fechas pende sobre la plantilla.

En Patria, entretanto, la noticia no ha existido hasta unos días antes del Trofeo, cuando el club convoca a los fotógrafos en Los Cármenes, donde antes del entrenamiento de la jornada comparece la plantilla para un posado de familia y, a continuación, uno por uno los futbolistas del momento. Visto y no visto. Vuelven los jugadores al vestuario y regresan con los 'monos' de entrenamiento. Juan Bustos, que estaba allí, advierte en un suelto de su sección 'Brevísimo' que "causaron verdadero impacto". Escribe el 'séneca sevillano' que "no resultan mal", aunque a su vez se pregunta a qué viene el cambio.

Y ya no hay más, salvo de nuevo Frasquito, quien se hace eco de la carta de un granadino residente en Madrid. Aunque no se reproduce la literalidad de la misiva, es fácil intuir que el paisaino ausente, que ha conocido el cambio, ironiza: ¿por qué no, de lunares rojos sobre fondo blanco?

El calendario consumió jornadas, el Granada comenzó en Atocha, donde ganó (0-2), y compareció en partido oficial por primera vez en Los Cármenes frente al Real Madrid, que empató (1-1). Vemos, pues, que entre el 28 de julio, fecha de la primicia, hasta los días siguientes a esa visita 'merengue' no se registra carta de aplauso o crítica de algún aficionado en la prensa granadina.

Es más, Patria, que en la época publicaba un especial de gran aceptación y difusión coincidiendo con el comienzo de la Liga, entrevista a Cándido Gómez, pero José González, redactor, no tuvo la curiosidad de preguntarle y en esa misma edición se dedica una página a 'La verdadera historia de las camisetas del Granada', pero se limita a comentar el cambio de azul a rojo en lo más duro de la posguerra.

Y vemos, así, que no hubo debate y que para nada se habló de la televisión (y mucho menos, de una versión hilarante, según la cual Candi derivó a la horizontalidad por afinidad con el Sporting de Lisboa).

Un regreso a aquella época desecha la teoría de la televisión: el Granada, Candi, mantenía un pulso con TVE -la única que existía en el momento- porque reclamaba mucho más dinero del que la cadena pública estaba dispuesta a dar a un equipo de la categoría del rojiblanco. En consecuencia, el Granada en esos ocho años de la 'era Candi' en Primera se asomó a las cámaras en 19 ocasiones, de las que solo cuatro fueron en Los Cármenes (Zaragoza, en noviembre del 69 y enero del 76; Español, en octubre del 72, y Gijón, de Copa, en mayo del 73). Cuatro partidos en ocho años.

En unos tiempos, en cualquier caso, en que la influencia de la televisión en el fútbol no era ni la centésima parte de la que exageradamente presenta hoy. Y aunque hubiera sido así, los directivos de TVE no debieron entender el mensaje de Candi, puesto que el Granada en la temporada de su innovación horizontal solo apareció en el partido semanal de televisión en la visita a Mestalla, en diciembre de 1973.

Toda la argumentación anterior la sostuve en un programa al que fui invitado por la ya desaparecida televisión oficial del Granada Club de Fútbol, en presencia de historiadores que no rebatieron mi versión. Publicaciones posteriores a Los años del Pichichi -donde se recoge esta versión, repito- al hablar del cambio de la verticalidad a la horizontalidad no se hacen eco de lo que entiendo como verdad, desatendiendo -en mi modesta opinión- una obligación de todo historiador: ante una versión documentada, rebatirla con nuevos datos o incorporarla al relato a partir de ese momento. Verticalidad, en un sentido sicoanalítico, es acción y horizontalidad es calma. Si alguien, tras la lectura de este texto se decide a incorporarla al relato o aporta nuevos datos capaces de establecer la verdad definitiva habrá valido la pena.

El Granada CF de la primera 'era Candi' volvió en Santander a las rayas verticales en noviembre de 1975. Lo hizo con Miguel Muñoz en el banquillo. El equipo aún no había entrado en la cuesta que le llevaría a Segunda y Candi todavía le consentía todo al ex entrenador madridista, hombre muy tradicionalista al que no le agradaba aquella innovación horizontal que ya duraba dos años. Por cierto, ese partido de vuelta a la verticalidad en Santander fue televisado...