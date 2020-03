El choque que debía disputarse este próximo domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes entre el Granada CF y el Getafe (18:30 horas) lo hará sin aficionados en las gradas de la instalación del Zaidín. El Gobierno ha decidido que las dos próximas jornadas de todos los encuentros del fútbol profesional, Primera y Segunda División, se celebren a puerta cerrada como medida preventiva ante la extensión del coronavirus por todo el país.

La decisión gubernamental hará que, tanto el duelo ante los madrileños como el de la siguiente jornada ante el Real Betis en el Benito Villamarín, se dispute sin el ambiente de los seguidores en las gradas, tal y como está ocurriendo en otros deportes como la Euroliga o la Champions League.

Efectos colaterales

No obstante, los duelos frente al Getafe y el Real Betis se podrán presenciar por televisión como ha ocurrido en otros deportes que previamente se han disputado a puerta cerrada. La decisión, no obstante, tiene efectos colaterales pues económicamente ya no sólo pierden dinero los clubes con la venta de entradas, sino que los aficionados que tenían previsto ver a sus equipos a domicilio tendrán que cancelar sus viajes. De hecho, el choque ante el Betis, que se disputará el domingo 22 a las 14:00 horas, facilitaba el desplazamiento masivo de seguidores al estadio verdiblanco por la cercanía entre las ciudades y la hora fijada por LaLiga.

Además, los abonados rojiblancos no podrán ver en su asiento de Los Cármenes el choque ante el Getafe, un partido que ya han pagado cuando desembolsaron al inicio de temporada el precio del carné que da derecho a acceder a los encuentros. En este sentido, el Granada CF aún no se ha pronunciado oficialmente.

Precedente

La última vez que en la instalación del Zaidín se jugó un partido sin público fue ante el Real Mallorca el 7 de diciembre de 2011. Fue la reanudación de un choque que quedó suspendido en el minuto 60 por una agresión de un aficionado con un paraguas a un asistente que terminó siendo, según la versión oficial, un accidente. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol sancionó al club rojiblanco con 6.000 euros y fijó que se terminara el choque a puerta cerrada hasta completar los 30 minutos más el descuento. En ese 'mini' partido, el conjunto entonces entrenado por Fabri, no pudo mantener el 2-1 gracias a los goles de Siqueira y Martins que permitieron remontar el tanto inicial de Víctor pues el israelí Hemed, de penalti, estableció el 2-2 definitivo.

No obstante, hay entidades que han solicitado que se suspenda la competición, como el Real Zaragoza o el Celta de Vigo, que consideran que “el fútbol sin aficionados no tiene sentido y jugar a puerta cerrada es totalmente improcedente”, señalaron a Efe fuentes del conjunto celeste. El Mallorca, por su parte, es otro de los grandes perjudicados sobre todo a nivel económico pues el sábado recibe al Barcelona. El conjunto balear calificó de “varapalo económico” jugar a puerta cerrada ante el conjunto de Setién, según declaró Alfonso Díaz, nuevo director ejecutivo de la entidad mallorquina.

La entidad rojiblanca ha decidido cerrar sus entrenamientos a los medios de comunicación

Por otro lado, la Federación Española de Fútbol anunció que va a someter a consideración de los clubes finalistas de la Copa del Rey y de la Reina un cambio de fecha si los partidos "no pueden disputarse a puerta abierta" el día previsto, y que el próximo viernes informará sobre el partido amistoso España-Alemania, previsto para el 26 de marzo en Madrid.

Dudas con la final de Copa

En un comunicado, la RFEF confirmó que de procederse al cambio fechas para las finales, éste se aprobaría en la reunión de su Comisión Delegada el día 25 de marzo. La final de la Copa del Rey está prevista para el 18 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla entre el Athletic Club y la Real Sociedad. La final de la Copa de la Reina, por su parte, se jugará el 31 de mayo en La Rosaleda de Málaga. Las semifinales Barcelona-Sevilla y Logroño-Athletic se jugarán los próximos 17 y 18 de marzo a partido único.

Por último, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha enviado diferentes cartas al Consejo Superior de Deportes (CSD), a las Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la LaLiga pidiendo la suspensión de los partidos de todas las categorías.