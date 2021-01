Para los equipos de Primera División la Copa del Rey, sobre todo en sus primeras eliminatorias, suele ser un medio para darle minutos a los menos habituales. La pasada campaña así ocurrió en el Granada CF ante rivales como el Hospitalet, el Tamaraceite o el Badalona. Pero ante el Badajoz, rival de Segunda División B, se optó por jugar con la base de jugadores que tantas alegrías dieron durante el curso.

Esta tarde, los de Diego Martínez se medirán a la Cultural Leonesa, un conjunto que en la primera eliminatoria se deshizo del Villanovense y que tiene en el torneo del KO, como todo equipo modesto, una oportunidad para reivindicarse. Ya lo hizo hace un año tras eliminar a equipos como el Huesca o el Atlético de Madrid y caer en octavos ante el Valencia en los penaltis tras empatar a cero.

Más descansados

A la cita copera llegan ambos equipos en distintas situaciones. Mientras que los rojiblancos apenas han tenido tiempo para descansar en Navidad y vienen de perder ante el Eibar en LaLiga Santander, los castellanos-leoneses no juegan un partido oficial desde el pasado 13 de diciembre, cuando lograron el triunfo por 2-0 ante el Covadonga. Por tanto, los de Íñigo Idiakez llegan frescos pero también en parte los nazaríes, que jugarán con un once con muchas novedades, canteranos algunos de ellos, como ya hicieron ante el San Juan. Obviamente el favorito es el Granada CF pero a un partido y ante un buen equipo de Segunda B todo puede pasar. Y sino que se lo digan a Simeone la temporada pasada.

La Cultural, un club con 97 años de historia, tan sólo ha estado un año en Primera, siendo quince las campañas en Segunda y el resto entre Segunda B y Tercera. Propiedad de la Academia Aspire de Catar, tiene como objetivo regresar al fútbol profesional. Una exigencia que ha hecho que ya sean dos los técnicos que han pasado por el banquillo leonés. Arrancó la temporada David Cabello, que estuvo al frente del equipo seis encuentros con un balance de dos victorias, tres empates y una derrota, pero la paciencia en León se ve que no es su principal característica. Cabello tuvo como ayudante a Rafa Morales, técnico granadino que pasó por la cantera rojiblanca hasta entrenar al Granada B antes de abandonar la entidad granadinista en busca de nuevas experiencias.

Objetivo: el ascenso

El alboloteño tiene claro que la cita “no será fácil” para el Granada CF. “La Cultural es un equipo que quiere volver a Segunda División B y el año pasado fue eliminado por el Sabadell en la fase de ascenso por penaltis. Su objetivo es el ascenso”. Para Rafa Morales, Idiakez juega “habitualmente con un sistema 1-4-1-4-1, ha cambiado el sistema de dos pivotes con el que jugábamos nosotros”.

Aarón volverá a ocupar el arco rojiblanco en Copa como ya hizo la temporada pasada hasta semifinales

De toda la plantilla, el que fuera técnico del filial rojiblanco destaca a Dioni, el máximo goleador del equipo con seis tantos que tiene “una gran capacidad de definición, de superior categoría”. Además, “Andy Kawaya, que en el uno contra uno es muy peligroso, y Pipo son jugadores muy desequilibrantes por banda”, apunta. Por último, también resalta a Héctor Hernández que es un futbolista “con buenos desmarques a la espalda, con gol y vertical”. En teoría, el Granada CF debe ser superior pero quizá el estado del terreno de juego, con las nevadas de los últimos días, pueda hacer que el terreno de juego no esté en perfecto estado aunque cuenta con un buen césped natural.

Idiakez ha dirigido tan sólo dos encuentros. En su debut empató ante el Langreo a domicilio sumando su primer triunfo en casa ante el Covadonga. En el duelo de hoy, seguramente pueda debutar el argentino Flavio Ciampichetti, delantero procedente del Eupen belga que llegó a principios del pasado mes de noviembre pero que no tenía ficha. Una vez abierto el mercado invernal, está disponible y podría tener su primeros minutos.

Sin descuidar la Copa

El técnico del cuadro leonés ha manifestado que afrontan el choque copero “en un buen momento anímico y con muchos de los conceptos que se están intentando inculcar, mucho más claros. Estamos ante una buena oportunidad a pesar de la extrema dificultad que tiene este encuentro”. A pesar de que el objetivo claro es el ascenso, el preparador vasco tiene claro que “no descuidaremos por ello la Copa. No puedo hablar de muchas rotaciones porque en esta plantilla no se puede hablar de rotaciones, ya que todos están perfectamente capacitados y quieren jugarlo todo”, añadió.

El conjunto leonés lleva desde el día 13 de diciembre sin disputar un encuentro, por lo que llega más descansado

Por parte rojiblanca, se espera un once con muchas novedades. Las rotaciones marcarán la alineación de Diego Martínez que podría formar de inicio con jugadores como Aarón, Pepe, Domingos Duarte, Nehuén Pérez, Foulquier, Eteki, Azeez, Fede Vico, Aranda, Soro y Jorge Molina. Otros como Víctor Díaz podrían tener sus opciones de contar minutos.

Con público

Al ser un encuentro organizado por la Federación Española de Fútbol, habrá público en el estadio Reino de León, un incentivo más para los rojiblancos que, como todos los equipos del fútbol profesional, echan en falta jugar con ambiente en las gradas.