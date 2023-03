Dani Calvo, defensa del Real Oviedo: "Tenemos recursos para ganar al Granada CF"

El defensa del Real Oviedo Dani Calvo reconoció este jueves lo reforzado que salió de Butarque un equipo al que la mala racha de inicio de año le había quitado autoestima y que ahora, después de haber ganado un poco de continuidad con balón en Leganés, se ve "con recursos suficientes como para ganar al Granada en su casa".

"En Leganés hicimos un partido muy serio, a ver si podemos alargar esas buenas sensaciones yendo a un campo tan difícil como el del Granada y sacando algo positivo. Ganar allí nos daría mucha fuerza y mucho empaque como equipo y nos haría coger distancia de esa zona baja", resaltó el oscense.

Los azules siguen sin marcar más de un gol por partido, pero en Butarque eso volvió a darles para ganar, además con una mejor versión de sí mismo, ya que, según el propio central, el bloque "ganó continuidad con el balón" con jugadores como Borja Sánchez, Montoro o Hugo Rama en el campo, "con buen pie y cómodos con balón".

"Cambió la racha, pero el equipo seguía haciendo cosas bien. Defensivamente concedíamos prácticamente lo mismo, poco, pero ahora por algún error o mala suerte encajamos. Y arriba teníamos pocas, pero metíamos al menos una. Ahora nos estaba faltando ese acierto", analizó, comparando la racha de cuando llegó Cervera y la negativa de este inicio de 2023.

A pesar de todo, y de que aún no se hayan logrado esos 50 puntos que darían la permanencia, el central ve "un futuro prometedor" para el Oviedo y se muestra encantado con su rol en el conjunto azul: "estoy a gusto y jugando, no me puedo quejar".

"Entiendo que a la gente le parezca raro por la posición y el rendimiento del equipo, pero veo un futuro prometedor. El principal objetivo es sacar este año adelante, y lo antes posible, para crear un proyecto ilusionante y ambicioso de cara al siguiente. Se están quedando jugadores importantes, y es para eso", concluyó el oviedista, que acaba de renovar un año más como carbayón.