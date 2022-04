El mejor Darwin Machís ya está de vuelta para alegría de la afición del Granada CF

A Darwin Machís no se le olvidará la presente campaña. Ya desde pretemporada hubo mucho ruido alrededor de él sobre una posible salida al término del mercado veraniego. Una circunstancia negada en todo momento por la dirección deportiva que no es precisamente muy partidaria de informar a los aficionados, que no a los medios, cuando se dan estas situaciones. El extremo venezolano siguió con Robert Moreno en el banquillo pero con el técnico catalán estuvo muy lejos de su mejor nivel.

Aunque contó con él, bien sea por el sistema de juego, la poca confianza o que no estaba físicamente a tope, lo cierto es que el internacional ‘vinotinto’ no fue ese jugador determinante y desequilibrante que con Diego Martínez marcó diferencias y ayudó al Granada CF a alcanzar hitos históricos los dos últimos cursos.

Sin confianza

Machís fue con Robert Moreno doce veces titular. Una lesión muscular en el bíceps femoral derecho provocó que no pudiera jugar en la tercera jornada. No fue el único problema físico que tuvo pues en la jornada 15, en la que inauguró su casillero goleador, sufrió un lesión fibrilar en el isquiosural derecho que lo alejó de los terrenos de juego dos partidos más. Entre medias, anotó otro gol frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, no dio ni un sólo pase de gol, que siendo extremo es una de sus principales funciones.

Tras su frustrado traspaso a Charlotte está en un buen momento

Y llegó el mercado invernal. Pep Boada y su equipo de trabajo era consciente de la oferta que tenía sobre la mesa del Charlotte de la Mayor League Soccer de Estados Unidos. Por ello, invirtió en jugadores como Dani Raba, Uzuni, Álex Collado o Arezo. Futbolistas todos ellos que podían suplir su ausencia. Pero la operación no se cerró y el club rojiblanco anunció el 11 de febrero su regreso. Aún seguía siendo entrenador del Granada CF Robert Moreno que dejó caer que tenía la cabeza en otro sitio y que necesitaba un proceso para volver a contar con él.

No fue convocado entre la jornada 23 y 25 para los duelos ante el Real Madrid, la Real Sociedad y el Villarreal. Sí entró al descanso frente al Cádiz en su regreso con su equipo con un jugador menos. También jugó ante el Valencia pero siempre como suplente. Robert fue destituido y Rubén Torrecilla no confió en él como titular en el duelo ante el Elche. Tampoco en Mendizorroza pero su salida en el minuto 84 revolucionó al Granada CF. Dio el pase de gol del 2-3 a Luis Suárez y desde entonces es otro Machís.

Insistente

Pese a todo no se ganó la titularidad en la importante cita con el Rayo Vallecano pero con su entrada tras el receso casi todo el peligro llegó por su banda. Intentó el centro en nueve ocasiones, tiró tres veces a portería, completó cinco regates y gozó de una clara ocasión en un mano a mano ante Dimitrievski que el portero macedonio solventó no sin problemas en el descuento que pudoo ser el 3-2.

En el Sánchez Pizjuán anotó un gol y gozó de un par de ocasiones más siendo el mejor

El venezolano se había ganado la confianza del técnico extremeño que no dudó en darle por primera vez la oportunidad de formar de inicio. Y, pese a la derrota, respondió a lo grande ante el Sevilla FC. Anotó un gol, tuvo dos ocasiones más y fue el mejor jugador rojiblanco en el Sánchez Pizjuán. Restan siete duelos para que concluya la temporada y nadie duda de la importancia de Darwin Machís en el juego del Granada CF. Enchufado es diferencial y Torrecilla lo sabe. Ante el Levante tendrá la ocasión de demostrar que el mejor Machís ha vuelto.