Paco López, entrenador del Granada CF: "Lo más importante es que los jugadores crean y tengan fe"

El técnico del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa tras la victoria de su equipo por 3-1 sobre el Deportivo Alavés.

Para el valenciano, este triunfo supone "una inyección de moral", pues "todas las victorias son importantísimas y más aún por cómo se dio y ante qué rival. El encuentro se puso cuesta arriba y el equipo tiró de casta y mentalidad ganadora para ser capaces de darle la vuelta".

Sobre la expulsión en el rival, López cree que se están acostumbrando. "Me gusta si salimos favorecidos en todas las expulsiones. En su detalle que refleja la igualdad de los partidos". Además, el valenciano vio una amarilla por una protesta que no existió, algo por lo que tal y como desveló el técnico, "hasta el árbitro me ha pedido disculpas por la amarilla, ya que mi reacción fue hacia Petrovic", al que sustituyó "porque estaba amonestado".

Sobre los cambios en el dibujo, el de Silla aseguró que hay muchos factores. "Tratamos de trabajar con una idea. Los futbolistas lo saben porque lo trabajamos a diario y lo más importante es que ellos crean y tengan fe y convicción. Ese es el camino para obtener buenos resultados".

Su equipo vio cómo el contrario se le adelantaba en el marcador, pero López avisó que cuando dijo que quería a un equipo con mentalidad ganadora "me refería a esto también, superar adversidades, ya sean expulsiones o goles en contra. Debemos tener la capacidad de superar ese tipo de momentos ante un rival que llegaba intratable", sentenció