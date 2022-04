Las opciones de Aitor Karanka para la defensa del Granada CF ante el Celta de Vigo

El debut de Aitor Karanka como técnico del Granada CF permitió sumar en uno de los campos más difíciles de LaLiga Santander como es el Wanda Metropolitano. Además, provocó que la afición rojiblanca volviera a ilusionarse con la posibilidad de lograr la permanencia pese a que el punto no le sirvió para salir del descenso. Y fue así gracias a la imagen de seriedad defensiva que mostraron los granadinistas.

Sin embargo, no todo podía ser tan perfecto. Karanka alineó un once inicial con cinco de los seis jugadores que tenía apercibidos. Pero la intensidad con la defendieron las embestidas ofensivas de los de Diego Simeone provocó que tres de esos cinco no puedan jugar el próximo domingo ante el Celta de Vigo (16:15 horas) en el Estadio Nuevo Los Cármenes al ver su quinta cartulina amarilla. Lo peor es que esa tripleta son todos jugadores de la línea defensiva, por lo que Aitor Karanka tiene un serio problema de cara a componer una zaga de garantías ante los gallegos.

Nueva zaga

Víctor Díaz, Quini y Domingos Duarte serán sancionados con un partido por acumulación de amonestaciones, lo que provoca que el nuevo técnico rojiblanco tenga que ‘inventarse’ una defensa que entre ellos no habrán jugado juntos nunca. Porque a la ausencia de esos tres futbolistas se suman las bajas por lesión de Carlos Neva y Raúl Torrente, que no volverán a jugar más en la presente temporada.

Por tanto, como defensas, a día de hoy, ‘sanos’ el nuevo cuerpo técnico cuenta con Germán, que volverá a estar disponible tras ser expulsado por doble amarilla frente al Levante, y Sergio Escudero. Y eso, siempre y cuando durante la semana no ocurra algún percance en las sesiones de entrenamientos. Con ese panorama, a Karanka no le queda más remedio que tirar del Recreativo Granada. Ya lo hizo en tierras madrileñas al citar a Pepe, Sergio Barcia y Brau, que este domingo no fueron citados con el 'Recre'. Pero ante el Celta lo normal, salvo que se saque de la manga una sorpresa, es que alguno juegue de inicio.

Pepe, Sergio Barcia y Brau no fueron citados este domingo con el Recreativo

Queda la duda del estado físico de Arias, que parecía estar en la recta final de su recuperación pero que no termina de entrar en el equipo. Además, el colombiano lleva sin jugar desde el mes de diciembre y de estar disponible, pues el club no ha informado de su situación, no tendrá el ritmo de competición necesario para afrontar una cita de tal importancia. En una situación similar se encuentra Gonalons, otra pieza que podría adaptarse al centro de la zaga pero que sigue sin trabajar con el grupo.

De estar ambos recuperados y al 100% los problemas serían menos para el entrenador rojiblanco pero no será así, por lo que tendrá que ‘innovar’. Una de las opciones podría ser que Antonio Puertas actúe de lateral derecho, puesto que no desconoce pues ya la pasada campaña actuó en dicha posición ante las ausencias de Quini y Víctor Díaz. En concreto, en una cita de la Europa League ante el PAOK de Salónica y lo hizo a buen nivel, aunque previamente Diego Martínez ya lo empleó en determinados momentos. Su polivalencia, seriedad y compromiso pueden hacer que sea una seria alternativa ante el Celta.

Ello permitiría poder situar a Pepe en el eje de la zaga. El linarense, que el curso pasado fue citado en 22 ocasiones entre Liga, Copa del Rey y Europa League, actuando en nueve partidos y ocho de ellos como titular, aún no se ha estrenado en la presente campaña. El canterano puede jugar tanto de lateral como de central y ante la ausencia de centrales, lo normal es que juegue junto a Germán, quedando su compañero y capitán del ‘Recre’ Sergio Barcia en el banquillo. Ambos pugnan por una plaza salvo que Karanka quiera más experiencia y opte por situar a Eteki en el eje de la zaga.

El camerunés es un hombre evidentemente defensivo pero su ímpetu a veces le llega a hacer numerosas faltas y eso, en el puesto de central, es un riesgo pero por físico y potencia podría encajar en dicho puesto ante tanta ausencia. Para el lateral zurdo, Sergio Escudero será el titular y como suplente tendrá a Brau, convocado en el Wanda y que es habitual en el filial en el costado izquierdo.

Alternativas

Alternativas hay. Es cierto que no con la experiencia que pueden aportar los componentes de la primera plantilla que no podrán estar. Karanka tiene mucho trabajo esta semana ya no sólo por tener que ‘innovar’ una zaga sino por poner en práctica automatismos defensivos de cara a una cita clave en la lucha por evitar el descenso. Su experiencia como defensa internacional, con numerosos títulos en su haber, debe servir para convencer a sus jugadores de su capacitación para solventar una situación que no es nada fácil y encima con los efectivos justos. El domingo se resolverán todas las dudas pero lo cierto es que no será una semana fácil para el recién llegado técnico.