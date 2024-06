La delantera del Granada CF: imposible hacerlo todo

El principio básico del fútbol es meter más goles que el rival. El Granada CF ha tenido en su parte de arriba la zona con más brillo de todo el campo, y la mayoría de jugadores han cumplido. El problema reside en que es muy complicado puntuar si para hacerlo tienes que meter dos o tres goles, algo que le ha pasado todo el curso a los rojiblancos dada su enorme fragilidad defensiva. Así ha sido la temporada para los delanteros del equipo rojiblanco:

Myrto Uzuni

Una vez más, el albanés ha sido el máximo goleador del equipo y junto a Sergio Ruiz, el mejor rojiblanco de la temporada. 11 goles y una asistencia en su estreno en Primera División. La escandalosa cifra de goles que consiguió en Segunda el año pasado era difícil de repetir, pero la lucha y el compromiso de Myrto son innegables. Ha estado jugando infiltrado y con dolores por sus problemas en el tendón de Aquiles por ayudar al club, y solo se echó al lado cuando el descenso ya era algo matemático.

Estaba en peligro su participación en la Euro con Albania y finalmente no ha sido convocado, una decisión poco comprensible ya que Uzuni te asegura lucha y gol. Ha disputado 34 partidos este curso, y debe ser una de las piedras angulares de esta temporada en Segunda, donde volverá a meter muchos goles. Su marcha solo sería entendible por una buena cantidad de dinero y la llegada de un sustituto de garantías.

Lucas Boyé

Un dilema para el aficionado. En lo goleador, Lucas ha escaseado mucho, especialmente durante un periodo de sequía que tardó varios meses en romper. Desde el 28 de septiembre hasta el 14 de abril no metió gol. Unos datos demasiado pobres que no avalan el precio que pagó por el jugador el club el pasado verano. Por otro lado, su trabajo en el campo ha sido uno de los más duros, bregando con los centrales y jugando demasiado tiempo de espaldas, muy lejos del área rival que es donde todo se cocina.

Como él mismo confirmó no se descarta su salida, aunque le pasa lo mismo que a Gerard Gumbau: dos descensos consecutivos son una losa importante para que otro equipo de Primera le fiche. A pesar de ello, ha dejado muchos destellos de calidad que evidencian que es buen jugador, y si finalmente se queda sus cifras goleadoras deben mejorar y mucho. 7 goles y 3 asistencias esta temporada para el argentino, en un total de 34 partidos, aunque hay que decir que el primero de esos siete lo anotó siendo todavía jugador del Elche.

Bryan Zaragoza

Un jugador que lleva varios meses fuera del club y que ha terminado siendo el segundo máximo goleador por detrás de Uzuni. Con eso basta para definir la irrupción del malagueño en el Granada: desborde, descaro y la sensación de que era uno de esos que son 'diferentes'. Su genial partido ante el Barça lo puso en el escaparate europeo, tanto que fue el primer rojiblanco en ir con la Roja en varias décadas. El Bayern Munich lo fichó en principio para la siguiente temporada, pero en invierno las cosas se truncaron, el club bávaro apretó y Bryan se terminó marchando en invierno dejando unos 20 millones de euros en las arcas del Granada. Una operación donde todos salieron contentos excepto el aficionado nazarí, que se despidió abruptamente de uno de los futbolistas con más talento que ha pasado por Los Cármenes en los últimos tiempos, de esos que levantan los 'Olé' en la grada.

Algunos no le perdonan esa salida antes de tiempo, aunque el Bayern es una oportunidad que no pasa dos veces y habría que ver la decisión de muchos que le critican si hubieran estado en su pellejo. Eso sí, en Alemania ha jugado muy poco, menos de 200 minutos desde que llegó.

Facundo Pellistri

El sustituto de Bryan. El uruguayo fue una apuesta del Cacique en su ímpetu por traer jugadores de su tierra, y el jugador del United ha cumplido relativamente bien un hueco difícil de sustituir. No ha llegado al nivel de Bryan pero sin duda ha sido uno de los jugadores que más lo ha intentado. Firmó un partidazo en Montjuic, donde el Granada empató 3-3 y Facu logró un gol y una asistencia, a los que hay que sumar otro gol y otra asistencia para un total de 4 aportaciones de gol en los 15 partidos que ha disputado con la camiseta del Granada. Se agradece su buena implicación durante su paso por el club, ha sido titular en todos los partidos menos la derrota en Cádiz.

Kamil Jozwiak

El polaco llegó al club a última hora como un fichaje desconocido, una apuesta de Tognozzi por un jugador sin cartel que venía de la MLS. Se puede confirmar que ha sido una acierto, ya que aunque le costara entrar en la dinámica del equipo en cuanto lo hizo se ganó el puesto. No es quizá el jugador con más técnica pero una endiablada velocidad y mucho trabajo le aportan mucho al bueno de Kamil. La victoria en casa por 3-0 al Osasuna fue su mejor encuentro, donde dio una asistencia y estuvo muy cerca de ver portería. Ha hecho buen tándem con Uzuni sobre el verde, y seguramente se quede en el equipo la próxima temporada. Puede ser un buen efectivo en Segunda División.

Matías Arezo

El uruguayo volvió en invierno de su cesión en Peñarol, y prácticamente nadie se ha dado cuenta. Arezo regresó a Granada en enero con mucha moral tras su buen hacer en el equipo charrúa, prácticamente como un fichaje invernal que empezaba de cero, sin el recuerdo de su primera etapa en la entidad. Pues no le ha podido ir peor. Poca participación, ningún gol y varias jugadas falladas donde se evidencia que no le ha sentado bien el regreso a este lado del charco. En el recuerdo está la contra contra el Mallorca donde tenía a dos compañeros libres pero disparó lejos y mal. 14 partidos esta temporada en los que no ha visto portería.

Theo Corbeanu

El canadiense no ha tenido la misma caída del gracia que Jozwiak, siendo ambos dos fichajes sorprendentes de última hora. Su participación ha sido mucho más reducida, jugando 9 partidos en total en los que logró un gol. Fue el del honor en la goleada que sufrieron los rojiblancos en La Cerámica. Habrá que ver como se amolda a la Segunda División y cual es su papel, por que es un jugador traspasado y seguramente siga en el club

Famara Diédhiou

El jugador ahora del Cardiff tampoco pudo sumar mucho a principios de temporada. 9 partidos disputó antes de marcharse al club británico en el mercado invernal, donde si ha jugado algo más y ha conseguido anotar tres goles. En Granada, lo intentaba al 100% los pocos minutos que podía jugar pero no le dio para ver puerta.

Shon Weissman

El israelí es uno de los peores fichajes de los últimos años. Pagaron por el, recibe un gran salario y su aportación goleadora ha sido nefasta. Al menos consiguieron cederlo en invierno por que no contaba para Paco López ni parecía muy implicado con el fútbol esta temporada, hecho que se confirma con que ha jugado sólo 17 encuentros en los que ha metido dos goles, uno de ellos en la infame victoria sobre al Arosa que bien sabido es como terminó.

Samu Omorodion

Probablemente la peor decepción de la desastrosa temporada del Granada en los despachos. Regalar a un club rico, para el que seis millones no suponen nada, a un jugador con semejante potencial es una de las mayores pifias en la historia reciente del club. Gran pretemporada que lo llevó al primer equipo, debutó con el gol en el Cívitas y el Atlético se lo llevó como quien descubre una oferta en una tienda de ropa, sin pensarlo mucho. Buena temporada en el Alavés aunque su partida del club ha hecho que la afición le haya cogido cierto recelo, como se vio en su vuelta a Los Cármenes.