Diego Martínez: "En ilusión y motivación estamos entre los mejores de LaLiga"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, dijo este viernes que el equipo rojiblanco y el Barcelona, al que se mide este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes, están "en universos diferentes" pero advirtió de que "a un partido todo puede pasar".

El entrenador gallego indicó en rueda de prensa que el Barcelona es "uno de los mejores equipos del mundo" y añadió que tiene "una plantilla campeona de todo, con nivel brutal y un excelente entrenador". "Lo más importante en estos partidos es que nosotros estemos en la matrícula de honor, muy acertados, y que el rival no lo esté. Nuestro foco tiene que estar en dar nuestro mejor nivel, en mostrar nuestra esencia e identidad", agregó.

Ilusión

El técnico comentó que a Granada y Barcelona les diferencian "muchas cosas" y que están "en universos diferentes", pero cuenta con "la convicción" de que "a un partido todo puede pasar". "Lo que más ilusión me hace es cuando miro alrededor y veo a la gente que ha estado con nosotros en la trinchera y el barro, desde jugadores a técnicos y afición. Creemos que en ilusión, motivación y correr más y mejor que el rival estamos entre los mejores", sentenció.

Consideró que "una de las armas va a ser el público, que no vengan a vernos jugar contra el Barcelona que vengan a competir contra el Barça" y que "hay que pensar en todos los años de Tercera y Segunda B" y que "para el granadinismo es un momento para disfrutar".

Dijo que cree que el hecho de que el Barcelona no haya ganado aún como visitante esta campaña "no es un dato estable porque va muy poco tiempo", mientras que sobre la posible titularidad del argentino Leo Messi dijo que "si quiere descansar tampoco pasa nada". "Cuando está en el campo hay matices y situaciones distintas que tienes que manejar. Tendremos que dar solución a estas situaciones a través del colectivo, y que no esté acertado, que eso ya no depende de nosotros", detalló sobre Messi.

Martínez reconoció que tener siete puntos en cuatro jornadas "refuerza la confianza de los jugadores" y aclaró que "cada punto sumado hay que celebrarlo" porque para el Granada "es oro" .