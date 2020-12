Desde que en la campaña 2010-2011 lograra el ascenso a Primera División en el Martínez Valero regresando así a la máxima categoría del fútbol español tras 35 años ausente, los duelos entre Granada CF y Elche siempre tienen un morbo especial. Los rojiblancos acuden a tierras ilicitanas tras sumar tan sólo dos puntos de 15 en LaLiga Santander y obligados a sumar para no comenzar a preocuparse.

No gana en la competición doméstica desde el 25 de octubre, día en el que vencieron al Getafe a domicilio (0-1). Una racha que quiere cortar ante un rocoso rival que es el cuarto equipo que menos partidos ha perdido tras Atlético de Madrid, Real Sociedad y Villarreal. Con un punto menos que los de Diego Martínez, pero diez encuentros jugados por once los rojiblancos, de ganar el conjunto de Jorge Almirón lo superaría en la tabla.

Dinámica

El próximo jueves hay que disputar partido de Copa del Rey pero la prioridad, aparcada la Europa League durante poco más de dos meses, es LaLiga. Toca cambiar la dinámica y centrarse en ir acumulando puntos pues el calendario en diciembre y principios de enero es harto complicado, al tener que enfrentarse a rivales de la entidad de Real Madrid, Barcelona, Valencia o Betis. Además, habrá que afrontar salidas como la de hoy que no será nada fácil o Eibar, que no se le da bien al Granada CF.

La necesidad de cambiar de chip e ir recuperando a jugadores importantes que se encuentran lesionados o poner a tono físicamente a Quini debe ser una prioridad. Pero a día de hoy la base que ha jugado tanto en Liga como en Europa, la primera unidad, será la que busque en Elche tres puntos que permitan respirar y que no cunda el nerviosismo. Porque se está séptimo en la tabla clasificatoria, es cierto, pero también lo es que el descenso está a cuatro puntos aunque, eso sí, con diez equipos de por medio.

En esta ocasión, la cita europea ante el PAOK de Salónica no debería pasar excesiva factura física más allá del viaje. Los jugadores con más minutos apenas jugaron como Carlos Neva, Gonalons, Machís, Luis Suárez o Soldado. Otros titularísimos como Rui Silva, Domingos Duarte o Yangel Herrera no saltaron al terreno de juego heleno, por lo que la base del equipo que salte esta tarde a las 18:30 horas al verde del estadio ilicitano está clara. No obstante, la ausencia por sanción de Germán y la lesión muscular de Vallejo, pendiente de evolución según el club, hará que Nehuén y Duarte formen la dupla de centrales.

Mismo sistema

Lo normal es que Diego Martínez tire del habitual sistema 1-4-1-4-1 que tan buenos réditos ha dado, con Gonalons de hombre ancla en el eje de la medular y Yangel con libertad para llegar. La recuperación física del centrocampista venezolano es clave en un equipo que sin Montoro y con Azeez ya recuperado pero lejos de su mejor forma, tiene las piezas justas en la zona ancha. De ahí que Luis Milla se esté convirtiendo en una pieza fundamental para dar ritmo de circulación al cuero.

El cuadro de Jorge Almirón es el cuarto equipo de la competición que menos partidos ha perdido en LaLiga

El que se espera que mantenga su nivel es Darwin Machís, de los que más minutos ha gozado pero que es el hombre más determinante hasta el momento de los granadinistas. El extremo de Tucupita ocupará un extremo y el otro será propiedad de Luis Suárez, que ha ‘mojado’ en las últimas dos jornadas y que poco a poco va alcanzando el nivel que se esperaba para el jugador más caro de la historia del Granada CF. Arriba, lo normal es que sea Roberto Soldado, que ante el PAOK tan sólo jugó nueve minutos, la referencia ofensiva.

Nueve sin marcar

Al igual que sucediera la pasada campaña, al valenciano le está costando ver puerta. Dos goles suma en total pero en LaLiga Santander tan sólo uno, ante el Alavés en la segunda fecha del campeonato. Por tanto, son nueve jornadas las que lleva sin marcar, lejos aún de las catorce que faltó a la cita con el gol en el arranque de la pasada campaña.

Diego Martínez pondrá en liza un once más descansado tras reservar en Grecia a jugadores fundamentales

Enfrente, el Granada CF se las verá con un conjunto recién ascendido que está rindiendo a buen nivel, sobre todo a domicilio, donde suma ocho de sus catorce puntos. En el Martínez Valero únicamente ha logrado un triunfo y fue ante el Valencia. Almirón cuenta con toda su plantilla para este partido, a excepción del delantero argentino Guido Carrillo, con molestias en su rodilla.