Se encienden las alarmas en el Granada CF

Con un balance de tres puntos de 30 posibles fruto de tres empates y ninguna victoria, al Granada CF se le comienza a complicar su permanencia en LaLiga Santander. En el debut de Rubén Torrecilla en el banquillo, en principio de forma interina, los rojiblancos volvieron a caer derrotados, esta vez por la mínima (0-1) ante el Elche, que se bastó con estar ordenado defensivamente para lograr tres puntos que le permiten alejarse del peligro. Si a eso se le suma que el acierto anotador no está siendo la principal arma, pues suma dos goles en los últimos siete encuentros, se entiende que la preocupación se haya instalado ya de manera definitiva en la afición.

El arranque de los rojiblancos hizo ilusionar a la afición granadina. Aunque a los 23 segundos Lucas Boyé, una pesadilla para la zaga local, gozó de la primera ocasión, la respuesta fue muy buena pero sin acierto. Luis Suárez ganó línea de fondo y cedió a Uzuni que trabaja, presiona y corre pero al que le hace falta pausa en determinadas acciones. El albanés realizó un buen desmarque pero no pudo conectar con el cuero poco más de un metro del arco de Edgar Badía.

Buen inicio

Un Edgar que se reivindicó con el que fue su equipo con un paradón a disparo de Carlos Neva tras centro de Quini a los tres minutos. Y por si fuera poco, en el 7’, Luis Suárez disparó con la diestra un excelente pase de Milla que de habérsela devuelto al madrileño habría supuesto el 1-0. Pero el colombiano no es de los que levantan la cabeza en el área. La afición disfrutaba porque veía a su equipo con profundidad, generando ocasiones y con ganas. Pero, al igual que ha ocurrido en otras fases de esta campaña, no aprovechó las claras oportunidades que tuvo y lo pagó.

Tanto que en el minuto 11, un error defensivo con la defensa mal situada, permitió al Elche montar una contra que no desaprovechó. Pere Milla tuvo una auténtica autopista por la banda derecha, llegó al borde del área y con mucha tranquilidad habilitó a Fidel quien, con la zurda, cruzó ante Luís Maximiano. Un jarro de agua fría que le sentó muy mal a los pupilos de Rubén Torrecilla, que se desgañitaba en la banda animando a los suyos.

Rubén Torrecilla optó por jugar con tres centrales, su sistema favorito, aunque en la segunda mitad cambió el dibujo actuando con 4 atrás

El inicio frenético dio paso a una fase del choque en el que el cuadro de Francisco, muy bien ordenado sobre el terreno de juego, se dedicó a defender en su campo incomodando el juego interior de los locales, aunque para ello tuviera que ceder las bandas para las subidas de Quini y Carlos Neva. La dupla Ezequiel Ponce y Lucas Boyé dio mucho trabajo a la zaga gracias a su corpulencia aguantando el cuero de espaldas al arco para darle un respiro a su equipo cuando salía en fase ofensiva.

Ansiedad

Poco a poco, el Granada CF fue despertando y pasó a dominar, sin gozar de claras ocasiones pero no sufrió en exceso atrás y cuando lo hizo fue por imprecisiones de sus tres centrales, en especial de Domingos Duarte, al que le falta mucho para coger la forma. Hasta el descanso, un disparo de Uzuni y otro de Milla, al que se sumó un chut de Quini, fueron los acercamientos más peligrosos de un equipo que no cuajó una mala primera mitad pero que necesita ganar para soltar toda la ansiedad que tiene que no es poca.

Tras el descanso, los de Torrecilla salieron en busca del empate y en el 53’ gozaron de una doble ocasión. Petrovic, en jugada individual, llegó a la frontal y remató con la puntera salvando Badía, que también despejó el posterior disparo de Álex Collado. Antes de la hora de partido, Milla se encontró con el larguero desde unos 25 metros.

Cuatro atrás

Fueron los mejores minutos de un equipo que poco a poco se fue apagando en la faceta atacante. El técnico extremeño quiso buscar en los cambios variar el rumbo al choque. Dio entrada a Jorge Molina y Machís, modificando así el sistema de juego al ordenar una línea de cuatro atrás y dos referencias ofensivas. Pero el arreón inicial tras el receso tuvo su fin.

Ahora le toca a la dirección del club decidir si sigue en el preparador extremeño sigue o no

Desde entonces, costó mucho superar las dos líneas defensivas ilicitanas, en especial con los centros laterales que fueron despejados en su totalidad por la dupla de centrales formada por Diego González, ex el Granada B al igual que Edgar Badía, y Enzo Roco. Ni Machís ni Molina mejoraron las prestaciones ofensivas, y mucho menos Rochina, muy lejos de su mejor estado de forma.

Lo intentó

No se le puede achacar al cuadro rojiblanco que no lo intentase. Pero da la sensación que no cree en lo que hace. Una falta de confianza que es fruto de una mala racha de resultados que se está prolongando en exceso. Y eso lo acusó en una recta final en la que le faltó la tranquilidad necesaria para, al menos, empatar el duelo que visto lo visto habría sido incluso un buen resultado. Pero no fue así.

Francisco, que terminó con un equipo muy defensivo, logró su objetivo. Pero lo que más le dolió a la grada fue que la afición rival le cantara “¡A Segunda!” en tu propio campo. La cosa no pinta bien y los números así lo indican. Ahora habrá que ver qué decisión toma la cúpula rectora del club respecto al banquillo y más con una cita clave por delante como es el partido de la próxima semana en Vitoria ante el Alavés, que hoy puede igualar a puntos con los rojiblancos si vence a la Real Sociedad. Restan diez partidos para que finalice la temporada y no está todo perdido, pero hay que reaccionar ya. Las alarmas ya están encendidas.