“Si nos salimos del camino que llevamos vendrán los problemas”

¿Qué balance hace de la primera vuelta del Granada CF?

Extraordinario. Más allá de los 40 puntos, creo que el nivel de juego y las prestaciones del equipo han sido buenísimas. Pero sobre todo me quedo con la unión, la cohesión que hemos demostrado y principalmente que la afición, cuando nos ha ido a ver, ha disfrutado de un equipo con una personalidad competitiva brutal y se ha identificado con lo que ha visto.

La 'limonada' está saliendo dulce hasta el momento, ¿cómo lo han conseguido?

Sobre todo con humildad. En este equipo tantos los jugadores como el cuerpo técnico no nos olvidamos de lo que somos. Es verdad que estamos con 40 puntos, que hemos sido competitivos con cada uno de los rivales y mostrado una identidad reconocible que gusta y transmite, pero sabemos que nos lo tenemos que trabajar cada día porque cuesta mucho mantener el nivel individual de los jugadores y del colectivo. Hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a otros rivales que muchos de ellos están en otra dimensión y lo siguen estando. Lo que hemos logrado sólo tiene que ver con la humildad e ir pasito a pasito.

Señaló a principio de temporada que era importante regenerarse. ¿Lo han logrado?

Creo que sí. El reto que teníamos como equipo y como club era partir de cero aunque había jugadores que repetían de la pasada campaña pero muchos de ellos no eran titulares. Había que crear una nueva estructura de juego, acertar con las incorporaciones y a partir de ahí dotar al equipo de una identidad de juego, de unos valores, de un sello y de unos principios. Lo hemos conseguido desde la constancia pero sobre todo gracias a un maravilloso grupo de jugadores de los que el cuerpo técnico se siente muy orgulloso. Nuestra gran capacidad hasta el momento es que el talento ha estado siempre al servicio del equipo, que está por encima de todos, de los jugadores y del entrenador.

Ha empleado varios sistemas de juego a lo largo de la primera vuelta. ¿Con que sistema cree que se encuentra más cómodo su equipo?

Una cosa es el sistema y otra la identidad del equipo. Cuando digo que somos camaleónicos es que dentro de un partido hay muchos partidos y nosotros podemos competir contra cualquiera pero no somos mejores que nadie. Por eso me sorprende el que la gente quiera que todo lo hagamos bien y esta categoría es muy igualada, donde no siempre los rivales te ponen en las mismas dificultades. Por ejemplo, el Albacete defiende de una manera y te flota más en el centro del campo, o el Cádiz que vive más del contragolpe y no quiere tanto el balón pero deja jugar menos. Lo que está claro es que este Granada CF ha dado respuesta a todas las circunstancias siendo siempre competitivo. A mí el día del Albacete me encantó el equipo pero me hubiera gustado llevarme los tres puntos y tener la eficacia que tuvimos en otros partidos como ante el Córdoba o el Rayo Majadahonda. Lo que sí está claro es que en estas veintiún jornadas que se llevan disputadas hemos mostrado nuestra identidad siempre.

Se habla mucho del cansancio de su plantilla, pero los números indican que cuando más goles marcan es en el último cuarto de hora de los partidos. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Hay que hablar objetivamente de las cosas. Tenemos que saber interpretar los datos porque hemos encajado en los últimos minutos pero también marcado en ese tiempo, mostrando un nivel de intensidad altísimo, como quedó demostrado ante el Albacete en el primer encuentro tras el parón navideño donde el ritmo fue brutal. Lo que no podemos tampoco es someter a los jugadores a una exigencia por encima de los que ellos son ahora mismo. Con respecto al cansancio, no lo veo así. Al contrario. Cuanto más tiempo jugamos juntos, más sincronizados estamos y energía colectiva técnico-táctica tenemos además de contar con mejores automatismos. Sí es cierto que los jugadores de la parte de arriba, que ya de por sí son futbolistas intermitentes, son más discontinuos. Pero para mí es más importante el desgaste psicológico y mental que el físico porque la categoría es muy larga. El equipo en la primera vuelta ha tenido una alta disponibilidad, con pocas lesiones y eso es mérito del preparador físico, del servicio médico y de los propios jugadores que se han cuidado mucho.

Tras la disputa de la primera vuelta, ¿de qué partido se siente más orgulloso de su equipo?

De todos pero en diferentes maneras. Disfruté del caudal ofensivo que tuvimos ante el Córdoba; de la construcción del juego en el partido ante el Albacete; de la competitividad en Extremadura o en Reus o con uno menos en Alcorcón sometiendo al rival en su casa; del control de juego en Zaragoza...En todos los encuentros me he sentido orgulloso por distintos motivos pero sobre todo porque aspiro a que mi equipo sea capaz de darle a los partidos lo que necesita en cada momento y lo estamos haciendo.

Sus equipos llevan dos años siendo de los mejores sumando a domicilio. ¿Es casualidad?

No lo sé. Lo que sí intento siempre es que mis equipos sean equilibrados. Mi objetivo es que cuando salgamos al campo lo hagamos a ganar independientemente de jugar en casa o fuera y mostrando una identidad. Creo que en los datos somos equilibrados, siendo el equipo menos goleado y el tercero máximo realizador, dejando en más de la mitad de los partidos la portería a cero que es un registro muy bueno en LaLiga 1|2|3 y en diecisiete partidos hemos marcado.

¿Están preparados a nivel de club por si no llegan los resultados, que fue quizá el error de la pasada temporada?

La Segunda División es propicia a ello y es una categoría que siempre nos enseña. En el club veo una buena química entre jugadores, equipo técnico, servicios médicos y empleados de la Ciudad Deportiva que se identifican con los valores de la entidad y eso es algo difícil de conseguir. Si que creo que no tenemos que pensar más allá porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Lo que tenemos que hacer es salir a luchar y ganar cada partido. Es más, si nos salimos del camino que estamos llevando a cabo vendrán los problemas por la dificultad que tiene cada partido. Dicho esto, creo que todo el granadinismo tiene que frenarse un poco y saborear lo que tenemos y disfrutar de los que el Granada CF está haciendo. Si a principio de temporada nos dicen que al final de la primera vuelta íbamos a tener 40 puntos y los números que estamos consiguiendo, nadie se lo habría creído y todos los habrían firmado.

En caso de jugar play off, ¿no contar con Pozo qué supondría para el equipo?

Hablar de eso es hacerlo de hipótesis. No sabemos lo que pasará, si será convocado o no. Por eso es tan complejo el mundo del fútbol. El tiempo que esté le pido que esté bien y que mejore. Lo que está claro es que para nosotros el haber conseguido la cesión de Pozo, que esté creciendo y que sea convocado con la selección sub 21 estando con nosotros tiene mucho mérito.

Como entrenador, ¿qué se le dice a jugadores como José Antonio, Adri Castellano o Aarón?

En todos los equipos hay jugadores que juegan poco o menos que otros. Yo sólo les pido que sigan trabajando, que estén preparados porque los vamos a necesitar ya que aquí todos son importantes. Unos buenos referentes donde mirarse podrían ser Rui Silva o Alberto Martín. Los jugadores tienen que pasar por procesos y lo más difícil en un equipo es que los que están jugando poco sigan trabajando como lo están haciendo para generar la competencia interna óptima que hace crecer a los equipos.

¿La llegada de Dani Ojeda hará de Juancho baje al filial o seguirá contando con él como uno más?

No lo sabemos. Son temas que tenemos que hablar con el club para el desarrollo del jugador.

¿Le pidió en su momento a la dirección deportiva que los fichajes llegasen cuanto antes y que no se apurase al cierre del mercado invernal?

Una cosa es la intención y otra la oportunidad cuando se puede hacer una operación. El mercado ha surgido así aunque había un trabajo previo hecho y se ha podido conseguir con relativa rapidez firmar a Bernardo y Dani Ojeda. Es para darle la enhorabuena al club aunque son muchos factores los que influyen para firmar a un jugador. Y más nosotros, que tenemos que hacer encaje de bolillos por la realidad económica que tenemos.

¿Está siendo el mercado de fichajes más fácil en invierno que en verano sobre todo por la predisposición de los jugadores a venir al Granada CF?

Cada fichaje tiene su complejidad. Lo que sí tenemos mejor ahora es que somos un equipo en mayúsculas. El jugador que está y el que viene tiene claro donde viene y qué valores tenemos. Nuestro mensaje externo es el mismo interno porque creemos en él. El día a día, intentar mejorar siempre, el compromiso, la cohesión... Ahora, en la segunda vuelta, los partidos son más cerrados y cuantos más efectivos tengamos mejor porque los vamos a necesitar a todos. Pero el mejor fichaje que podamos tener es el equipo y el que viene lo hace para sumar. Hemos intentado no sólo firmar perfiles técnico-tácticos de futbolistas sino también mentalidades.

¿Qué espera que aporten Bernardo y Dani Ojeda?

Ambos son jóvenes, tienen deseo de mejorar y hambre y además complementan las necesidades que tenemos. Bernardo viene por Pablo Vázquez que pidió salir y Ojeda porque necesitábamos un jugador más que pueda jugar detrás del punta porque realmente tenemos cinco jugadores para tres puestos. Y por ejemplo en Las Palmas o ante el Albacete ese recambio en el banquillo no lo teníamos.

¿Tiene esperanzas de poder contar con Fran Rico en la presente temporada o lo ve muy difícil viendo su evolución?

Nos encantaría. Está trabajando muy fuerte y lo estamos apoyando todo lo que podemos pero Fran lo que sobre todo necesita es tranquilidad, espacio y que lo dejemos trabajar tranquilo.

Ha expresado en varios ocasiones de la necesidad del VAR en la categoría. ¿Cree que si estuviera implantado su equipo estaría más distanciado en la tabla?

Sin VAR, el equipo ha merecido más puntos. Con el VAR el fútbol sería más justo y más fácil para todos, aunque haya errores que los habrá, pero además le facilitaríamos la labor a los árbitros.

Ya conocía a la afición rojiblanca pero tras su experiencia en esta media temporada, ¿qué le ha sorprendido más de ella?

Principalmente la conexión que tiene con el equipo y las palabras de aliento en los momentos en los que hemos encajado el gol. Después del choque ante el Sporting fue la semana en la que más personas me pararon por la calle porque se sentían orgullosas de lo que veían. Eso es lo que te invita a intentar mejorar cada día. La afición del Granada CF esta siendo ejemplar esta temporada y creo que comparte mucho nuestros valores.

Cumple contrato a final de temporada. ¿Han existido ya contactos para seguir o no le preocupa a día de hoy?

Estoy muy feliz desarrollando mi profesión en Granada y que un entrenador diga eso es muy complicado. Lo que tenga que venir en el futuro pues que venga pero si me gustaría afincarme aquí, tener una casa porque mi mujer es granadina pero independientemente de mi vida profesional, Granada va a seguir siendo importante a nivel personal.

Como entrenador, ¿qué diferencia aprecia entre entrenar, por ejemplo, al Arenas y en Segunda?

Sobre todo los medios, los recursos con los que uno cuenta y la repercusión mediática. Pero la esencia, la dedicación y la profesionalidad es la misma. Pero no está tan alejado.

¿Con qué sueña al frente del Granada CF?

Con seguir en la línea de convivencia, exigencia y trabajo diario, que siga viendo a mis jugadores que quieran hacer lo que deben hacer y a partir de ahí ya veremos donde estamos.