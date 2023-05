Fabri González: "Me parece imposible que el Granada no consiga el ascenso directo"

El Granada está a un paso de volver a Primera división. Los futbolistas del Granada se juegan el trabajo de toda una temporada en noventa minutos. Arropados por su afición, afrontan el último kilómetro de esta maratón. El destino quiso que el ascenso, en caso de que se dé, fuese en Los Cármenes, esperando a los desplazados a Miranda de Ebro y a los que no pudieron estar y quién sabe, si para devolver la felicidad a Jorge Molina. El todo o nada otra vez en el mismo escenario.

Un experto en ascensos como Fabri González (Lugo, 1955) estará muy atento a su Granada. Tan sabio como se le recuerda, cree que los rojiblancos tienen gran parte del agua fuera de su prado, aunque tendrán que rematar la faena este fin de semana. El técnico lucense lo vivirá desde la distancia, pero empujará como un seguidor más para ayudar al equipo a retornar a la Primera división del fútbol español.

- Hace poco le vimos en el Nuevo Los Cármenes. ¿Vivirá el partido ante el Leganés en Granada o desde la distancia?

- Posiblemente desde la distancia. Estoy en Lugo y si no cambia nada no pueda ir al estadio. Contra el Mirandés tampoco pude ir y repetir como hice el día del Eibar.

- Cuando le vieron a las afueras del estadio los aficionados le mostraban mucho cariño. La gente no olvida...

- Es la verdad. Incluso uno siente muchas veces emoción. La gente te saluda, te conoce, te muestra su cariño y eso emociona a uno como ser humano, porque la gente te mantiene en el recuerdo... Han sido muchas vivencias, momentos difíciles y también muy bonitos y estoy tremendamente agradecido a la gente.

- ¿Cómo vivió el partido contra el Lugo?

- Estaban matemáticamente descendidos. Soy de Lugo y es el equipo de mi ciudad, pero seamos sinceros, le debo muchísimo más al Granada CF que al CD Lugo. Fue un partido en el que tuve predilección clara porque al Granada le servía para seguir arriba y al Lugo nada.

- ¿Se ve con su paisano y exrojiblanco Roberto Fernández?

- Sí, nos vemos a menudo. Roberto regenta un local en el centro de Lugo, una cafetería muy importante. De vez en cuando coincidimos o me paso por allí a tomar algo. Siempre hablamos de fútbol y del Granada, por supuesto.

- Al Granada le basta con un empate o incluso perdiendo podría ascender. ¿Cómo lo ve?

- Sabía que había que esperar a la última jornada. Los rivales de arriba venían fallando estrepitosamente, llámese Alavés, Eibar, Las Palmas, Levante... Incluso también el Granada en estos últimos partidos. Los veía incapaces de ganar, aunque cualquier cosa podría suceder y casi presenciamos otro ascenso fuera de casa. Pienso que se tendría que producir una debacle para que el equipo no estuviera en Primera la temporada que viene. Tiene todo a su favor, depende de él mismo sin importar otros resultados si haces bien tu trabajo.

- El año pasado también dependía de sí mismo ante el Espanyol para permanecer en Primera...

- Correcto, pero creo que era diferente. El año pasado ganaron un sólo partido en casa en la segunda vuelta. Esos números, a pesar de que las tengas todas contigo, son lamentables. Esta vez, el equipo no ha perdido en Los Cármenes ni un sólo partido. No hay ningún club del fútbol profesional español con esos números. No invitan a pensar que no logremos el ascenso directo, la verdad.

- Pongámonos en un supuesto y que finalmente el Granada no logre el ascenso directo. ¿Cree que un 'play off' los jugadores llegarían mal por sensaciones o dinámicas?

- Creo que llegaría peor. Me parece imposible que no consiga el ascenso directo. Lógicamente, si finalmente las cosas no salen bien, emocionalmente sería una situación muy delicada. Eso significaría ir para abajo. Este año Segunda división, y lo digo sin ánimo de ofender ni criticar a nadie, está dejando mucho que desear a nivel competitivo por los equipos que están arriba en la clasificación. No ganan, llevan un montón de partidos sin ganar y no compiten. Pienso que en estos últimos encuentros al Granada también le ha faltado competitividad, sobre todo fuera de casa. En Los Cármenes es más sencillo porque la afición empuja muchísimo. Es la mejor de España.

- Muchos consideran Segunda como la cuarta mejor categoría europea...

- Voy a compararlo con la temporada del ascenso en 2011. Rayo Vallecano no fallaba, Betis, Celta, Elche, Barça B, Valladolid tampoco... Había un montón de equipos difíciles con muy buenas plantillas. Competían mejor que ahora. No veo eso ahora. Ninguno de los de arriba ha llegado al final en los últimos diez partidos que hayan ganado más de tres partidos. Quizá el Albacete ha competido de manera más regular.

- ¿Cree que hay un pánico generalizado en los primeros puestos?

- Puede ser. Pero es que para mí no hay una base sólida a nivel táctico o competitivo en los equipos. Hay que leer entre líneas cada partido. En un Granada - Eibar, ¿qué ves?; en un Las Palmas - Levante, ¿qué ves? Es diferente. Cuando estuvimos nosotros había equipos que fallaban tres o cuatro veces en toda la temporada, compitiendo hasta el final.

- ¿Cree que ustedes germinaron esa semilla de sentimiento granadinista? Ahora hasta en los colegios se ven las rojiblancas horizontales...

- En aquel momento también había sentimiento de pertenencia, pero lógicamente han pasado muchos años. El equipo ha estado muchos años en Primera. No cabe duda de que en aquel momento había niños y gente joven que se ha cultivado con un Granada en Primera y eso ayuda mucho. El club venía por una travesía en desierto muy grande. Ahora creo que hay sobre todo jóvenes que lo han vivido de otra manera. Ahora puede que ese sentimiento sea un poco mayor.

- ¿Ve algún paralelismo entre este ascenso y el de 2011?

- No, la verdad. Es totalmente diferente todo. El Granada venía de muchos años en el barro. Si por aquel entonces le dices a la gente que el equipo iba a subir a Primera en dos años me tachan de loco. Se partía de una base ce o menos diez. Me explico, no había una Ciudad Deportiva, entrenábamos en tres o cuatro campos diferentes; tampoco había estabilidad y una base sólida que ahora sí posee la entidad. El Granada lleva doce o trece años en el fútbol profesional, es muy diferente. Ahora se viene desde otro punto de vista mucho más alto.

¿Cómo vive un futbolista o un entrenador las horas previas a un ascenso a Primera?

- En el vestuario se cultivaba y nosotros interiormente sabíamos que podíamos ascender. Teníamos mucha confianza. De puertas para dentro esa confianza era enorme. Los momentos previos se viven con bastante inquietud. Para ascender hay que saber competir y tener un poco de suerte. Los jugadores tenían mucha ilusión. Eso es lo que creo que tienen que tener los jugadores del Granada: tranquilidad. Esto se basa en el trabajo de toda una temporada y de la confianza en uno mismo y en los compañeros. Hay muchos jugadores con experiencia. Por poner un ejemplo: Puertas, Quini, Víctor Díaz, Carlos Neva, Jorge Molina... Todos ellos han competido en Europa y por meterse en una final de Copa; Callejón ni te cuento la presión que tuvo que aguantar al estar en el Madrid... Están más que capacitados para que no se dejen llevar por los nervios.

- ¿Quién cree que son los otros dos candidatos que acompañen al Granada a Primera si finalmente se consigue el ascenso?

- Para mí el Granada es el mejor. Lo digo sinceramente, no porque haya estado entrenando al equipo. El favorito es el Granada. De los demás, no sabría decirte... Las Palmas está fallando mucho a pesar de ganar en Cartagena; el Eibar lleva diez jornadas sin ganar y le está pasando lo mismo que la temporada pasada; el Alavés y el Levante igual... El Albacete creo que puede competir bien el 'play off'. Por ejemplo, el Levante tuvo hace dos jornadas la posibilidad de acceder al ascenso directo y es el que tiene el calendario más fácil. O eso parecía, porque mira los partidos ante Ibiza y Villarreal 'B'. Les cuesta un mundo, ante el equipo de Lucas Alcaraz no hicieron una sola ocasión de gol.

- ¿Cree que los rivales descendidos o que no se juegan nada son más difíciles de enfrentar al jugar sin presión?

- Creo que no. El Ibiza jugó bien por el buen planteamiento de Lucas Alcaraz. Pero por ejemplo, a mí no me gustó el Lugo contra el Granada en Los Cármenes. Fue un desastre. Si un equipo tiene un plan de partido y trabajan bien lo que hacen no se puede escapar un ascenso.

- ¿Qué significa para usted que el Granada continúe en el fútbol profesional? Mire el Málaga ahora...

- Segunda es un hoyo. Para mí significa mucho y me satisface porque me siento protagonista en parte por este hito. Hay que darle mucho valor a continuar en el fútbol profesional, sobre todo los jóvenes, porque seguramente no llegaron a ver al Granada en el barro. Esto puede volver a ocurrir, pero si están con el equipo es más complicado que pase. Yo estuve ahí mucho tiempo y fui muy feliz. Respeto y amo mucho a la afición del Granada. Se merecen todo y mucho más. Creo que la afición ha echado temporadas en Primera en las que el equipo estuvo 16 o 17 partidos sin ganar y nunca lo han abandonado. Mis sentimientos son de que el equipo esté lo más arriba posible por ellos.