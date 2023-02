Gestionar una plantilla larga, otro reto para Paco López en el Granada CF

Ahora sí se puede decir. El Granada CF tiene plantilla para competir por el objetivo -no mencionable para mufarlo-.

Tras el mercado de fichajes en el que sonaron muchos nombres, las incorporaciones de Famara Diédhiou, Pol Lozano y Shon Weissman han dado un salto de calidad importante al cuadro de un Paco López que deberá lidiar con el quebradero de cabeza de contar con 27 jugadores.

El técnico valenciano no lo esconde, "hubiera preferido no tener 27 jugadores", confesó este viernes en rueda de prensa. Y es que no debe ser nada fácil gestionar una plantilla tan larga en Segunda división con la competencia que existe. Sin embargo, ya se ha visto lo importante de tener enchufados a todos los jugadores, pues salir desde el banquillo -como ha hecho Bryan Zaragoza en tantas ocasiones- te puede desatascar un partido en algún momento dado.

A la calidad que ya tenía la plantilla de por sí, habrá que sumarle las nuevas incorporaciones de este mercado de invierno. Para el encuentro ante el Villarreal 'B', Paco López podría probar variantes que le proporcionen al equipo otro aire a domicilio, aunque para el técnico esto no supone algo mental.

El ataque, lo más reforzado

En la línea de ataque, los refuerzos fueron Famara Diédhiou y Shon Weissman. El primero no ha tenido minutos desde un largo periodo de tiempo, aunque sí formó parte de la expedición senegalesa para el Mundial de Qatar que se celebró entre el mes de noviembre y diciembre de 2022. Famara puede dotar al conjunto rojiblanco de una gran capacidad física aunque, previsiblemente, tiene por delante a Myrto Uzuni y Shon Weissman.

Este último también tiene una difícil papeleta. Jorge Molina tampoco pondrá fácil las cosas, pues a pesar de haber perdido protagonismo en las últimas semanas, es uno de los favoritos de la afición, además de ser uno de los pesos pesados del vestuario.

La del israelí es una de las operaciones más importantes abordadas por la directiva, encabezada por el director deportivo Nico Rodríguez. El asturiano se ha esforzado al máximo por llevarla a cabo, llegando a buen puerto para las tres partes: jugador, Granada y Valladolid.

La medular

El centro del campo fue una de las peticiones de Paco López a la directiva. El preparador rojiblanco se las ha tenido que ver con las múltiples lesiones que ha afectado a la zona de creación.

Bodiger y Meseguer han sido los últimos en sufrir lesiones de media duración. Además, hay que contar con que Sergio Ruiz aún no ha contado con los minutos necesarios para demostrar su valía después de su complicada lesión del pie, que le ha tenido apartado de los terrenos de juego unos dos meses y medio.

El único que ha resistido a esta plaga es Njegos Petrovic, aunque el serbio también fue baja durante algunas jornadas en la primera vuelta.

Ahora, con la llegada de Pol Lozano se amplían las posibilidades de Paco López. El centrocampista catalán llega procedente de un Espanyol en el que no tenía hueco con Diego Martínez.

Tras este mercado de fichajes, lo que está claro es que la plantilla del Granada CF ha dado otro salto de calidad importante para la lucha por la promoción.