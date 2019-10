Con muchas dudas con respecto al equipo que salga de inicio debido a los problemas físicos de muchos de los jugadores, el Granada CF visita uno de los campos más difíciles de Primera. Y no precisamente porque su afición sea muy numerosa y apriete mucho, sino porque si hay un entrenador que imprime carácter a sus jugadores allá donde va, ese es Pepe Bordalás. El que fuera técnico del Elche el año del regreso de los rojiblancos a la máxima categoría, es el máximo responsable del Getafe, el rival de este jueves de los de Diego Martínez que ha hecho del conjunto madrileño un equipo con una identidad propia.

Podrá gustar más a menos, pero los getafenses compiten siempre, a veces de más y rozando el reglamento, con artimañas, mucho oficio e intensidad, pero también logrando resultados y prueba de ello es que juegan en Europa este curso.

Competitivo

Pero enfrente, Bordalás y los suyos se las verán con un rival que, si por algo destaca, es por competir y adaptarse a mil y una circunstancias. Lejos de estar situado en puestos europeos en siete de las diez jornadas que se llevan disputadas, si por algo están enamorando los rojiblancos es por su capacidad de trabajo, su compromiso y por saber en cada momento lo que tienen que hacer. Y este jueves tienen una dura prueba principalmente por las dudas que existen sobre el once que saltará de inicio al Coliseum Alfonso Pérez.

El cuerpo técnico, al igual que ocurrió en la anterior ocasión en la que hubo tres partidos entre semana, tenía previsto hacer rotaciones, pero los lesiones de hombres importantes y las dudas de otros que llegan tocados, le obligará a hacerlo. Es más, los nazaríes viajan en el mismo día a Madrid y no será la mañana de este jueves cuando se conozca la lista de convocados. No obstante, el míster gallego ya ha avisado que habrá novedades y que jugarán algunos de los no habituales. Entre ellos podrían incluirse a Martínez, Köybasi o Adrián Ramos, que podría ser la principal novedad tras sumar apenas cuatro minutos en las últimas cuatro jornadas.

Se prevé un choque en el que la estrategia tendrá una gran importancia

El hecho de que el Getafe suela actuar con dos delanteros, con Mata y Ángel o Jorge Molina como acompañante, podría hacer que se cambiara también el dibujo de inicio. La idea sería actuar con tres centrales, como ya ocurrió en la recta final ante el Betis el pasado domingo, defensas todos ellos potentes en el juego aéreo ante el estilo directo que suelen emplear los de Bordalás. Donde sí parece que tiene lo justo Diego será en la medular. Sin Montoro, lesionado; Yangel Herrera, sancionado y Eteki casi para completar la convocatoria, a Diego Martínez le queda tan sólo Gonalons y Azeez para el eje del centro del campo.

En ataque, Soldado volverá a la punta del ataque tras descansar ante el Real Betis y podría estar acompañado por Ramos. Las segundas jugadas, que en Getafe son un clásico, harán que el colombiano tenga una nueva oportunidad de demostrar que tiene calidad para contar con más minutos de los que actualmente goza. Eso haría que Carlos Fernández regresara al banquillo, al igual que Machís, que recibió un golpe en su muslo izquierdo y que podría sentarse de inicio en el banquillo. La buena noticia podría ser el regreso de Antonio Puertas, que junto a Vadillo, serían los hombres que partieran de banda.

Intenso

Se prevé un duelo muy intenso, cerrado, donde la estrategia tendrá una gran importancia así como el juego directo. El Granada CF ya ha demostrado que no necesita el balón para sumar puntos. Algo similar a los getafenses. De ganar, volvería al liderato, algo anecdótico en una semana cargada de citas pero seguir en lo más alto siempre gusta. Mantenerse en la nube es el objetivo.