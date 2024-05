Adiós a las gradas supletorias del Estadio Nuevo Los Cármenes

Finalizada la temporada, el Granada CF ha procedido a desmontar las gradas supletorias que durante todo el curso futbolístico han formado parte del Estadio Nuevo Los Cármenes en las cuatro esquinas de la instalación del Zaidín. Con el final de la competición y el descenso a Segunda División, no hay necesidad de mantenerlas pues supone un gasto para el club presidido por Sophia Yang.

Las gradas aumentaron la capacidad del estadio en 2.328 localidades, pasando de algo más de 19.000 localidades hasta los 21.664. La esquina pegada a la Tribuna del fondo norte fue el lugar elegido para ubicar a las aficiones rivales, siendo el resto utilizadas para los equipos de cantera y venta al público a un precio habitual de 50 euros, salvo el primer partido ante el Rayo Vallecano que costó 45 y los duelos ante Real Madrid y FC Barcelona que se fijaron en 95.

Con el descenso del equipo, es obvio que no se volverán a instalar volviendo a quedar abierto por las cuatro esquinas como está desde su inauguración. Al no concurrir al concurso público para la concesión del estadio, tanto club como Ayuntamiento de Granada están obligados cada año a renovar en convenio de uso y eso impide que la entidad utilice los fondos de la Liga Impulso (CVC) para reformar una instalación que no es suya pero que merece un profundo lavado de cara.