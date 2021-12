Patricia Rodríguez: “Con el acuerdo con el fondo CVC crecen los equipos y LaLiga”

Uno de los asuntos que más noticias está generando en las últimas semanas es el acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional con el fondo CVC, que se ha de aprobar este viernes en la Asamblea de la patronal. Patricia Rodríguez, con pasado en LaLiga, es partidaria de esta acción tomada por el ente que preside Javier Tebas porque “es una alianza con un partner muy potente en el sector que nos hará crecer a todos”.

Y lo justificó al señalar que “el acuerdo supone un impacto directo porque se trata de un préstamo participativo que implica que si, en algún momento, se reclaman cantidades por impagos sería una deuda subordinada que iría detrás de los acreedores”. Algo muy diferente a la financiación que plantean Real Madrid, Barcelona y Athletic Club que es “una financiación pura y dura que impacta directamente en el límite de control económico, que resta recursos para invertir y a los que no somos tan grandes nos haría aún más pequeños” y es que un préstamo participativo va al patrimonio.

Con CVC, la directora general del Granada CF considera que “permitirá contar con recursos de manera inmediata, lo que hará que los clubes y la competición crezca” mientras que con la otra opción, lo que se haría es “pagar intereses y ya está”. Además, si un club desciende se paga sólo el 50% de la cuota y si se sale de la Liga de Fútbol Profesional tendrá diez años de carencia para poder hacer frente a ello.

“Una parte de los fondos se utilizará para pagar la deuda que arrastramos”

Los fondos CVC están previstos para realizar inversiones en infraestructuras (un 70%), hacer frente a deudas (15%) y incrementar el límite salarial (15%). No obstante, en la previsión de las cuentas del club nazarí presentadas este jueves no están incluidas esas cantidades al no haberse aprobado aún y cerrarse el presupuesto mucho antes. Eso sí, confirmó que “una parte se utilizará para pagar la deuda que arrastramos”.