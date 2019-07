Un paso que puede cambiar todo

Cuando todo echó a andar con el fichaje de Neyder Lozano como nuevo jugador rojiblanco, la decisión de Adrián Ramos de denunciar al Chongqing Lifan y el Grupo Hope presidido por Jiang Lizhang y por consiguiente al Granada CF como responsable solidario, puede cambiar los planes de la dirección deportiva. El delantero colombiano, con contrato hasta el 31 de diciembre del presente año y que recientemente manifestó en una radio colombiana que “debo cumplir contrato con el Granada CF”, podría poner fin a su trayectoria tras este affaire.

Porque interponer un requerimiento en la FIFA por los impagos no es el mejor camino para que las partes lleguen a un acuerdo. La confianza entre el delantero cafetero, el propietario y la empresa que gestiona el club no parece que pase por su mejor momento, y si a ello se le suma que desde que comience la competición tendría sólo cuatro meses y medio de contrato hasta que expire su vinculación y ocupa plaza de extracomunitario, su continuidad no está del todo clara.

Precedentes

Y no es la primera vez que ocurre con Ramos, un futbolista nada claro cuando habla de su futuro. Poco amante de hacer declaraciones y más cuando se le preguntan por cuestiones comprometidas, este caso puede provocar su salida de la entidad que preside Lizhang pero que gestiona en el día a día Antonio Fernández Monterrubio. En el club nazarí se está tranquilo porque aseguran que al jugador no se le debe nada en la parte que le corresponde.

Y es que el de Santander de Quilichao, que sí tiene claro que quiere retirarse en el América de Cali, club en el que se formó, ya dejó la puerta abierta a una posible salida el pasado mes de marzo en el portal balonlatino.net, en el que declaró que “tengo contrato con Granada hasta diciembre, estoy contento, trabajo a gusto y al finalizar esta temporada veremos qué pasa”.

A nivel interno a lo largo del curso mostró cierto malestar por las deudas contraídas con él por parte del máximo responsable rojiblanco y su entramado de equipos y empresas. Pero una cosa es hacerlo verbalmente y otra dar el paso de interponer una reclamación por las cantidades adeudadas. Un aspecto que, evidentemente, no gusta en ningún club por muy buena relación que exista entre las partes.

Cansado

En la información adelantada por el portal fichajes.com, el futbolista colombiano se ha cansado de esperar a cobrar unas cantidades que podrían estar en torno a los tres millones de euros. Los continuos impagos pese a los repetidos acuerdos con su representante han terminado por encender la mecha. Y es que el caché del internacional no estaba, ni está, al alcance de la entidad granadina desde que firmara en enero de 2017 para intentar evitar un descenso a Segunda División que estaba prácticamente cantado. El Granada CF se hizo cargo de una parte ínfima en relación a un contrato que supera los cinco millones de euros, cantidades que ha satisfecho, pero la parte principal de su sueldo le correspondía al entramado de Lizhang que no parece haber cumplido.

En la pasada pretemporada también hubo dudas y cuando se preguntaba a la dirección deportiva no lo confirmaban al 100%

Y es que desde que llegó, cada verano su continuidad se ha convertido tradicionalmente en uno de los culebrones del periodo estival. Lo fue tras el descenso al contar con ofertas del Levante y que le llevó a incluso a declarar en la radio RCN de Colombia que “he manifestado al club querer salir. Tengo un contrato y ellos se basan en eso, pero mi realidad es que quiero salir y seguir jugando en Primera División de cara al futuro”. Pero lo firmado pesó más y finalmente José Luis Oltra lo pudo convencer para que se quedara, quedando refrendado en una foto que el club subió a sus redes sociales al estilo Piqué con Neymar y el famoso ‘Se queda’.

Sin lesiones

En la pasada pretemporada también hubo dudas y cuando se le preguntaba por su continuidad a la dirección deportiva, tampoco se era claro y no lo confirmaban al 100%. Pero finalmente se quedó y aunque no fue una campaña muy prolífica a nivel goleador, la suerte le sonrió y no sufrió ninguna lesión de consideración, tan sólo unas molestias abdominales que le impidieron jugar ante el Rayo Majadahonda, estando disponible el resto de jornadas salvo el duelo que se perdió por acumulación de amonestaciones frente al Córdoba. En el resto de citas, sea como titular o suplente de Rodri, gozó de minutos siendo el autor del importantísimo gol en el Carlos Belmonte ante el Albacete que le dio medio ascenso a su equipo.

Ahora queda la duda de si podrá contribuir a lograr la permanencia en el regreso a la Liga Santander o la supuesta denuncia que va a interponer será el primer paso para que su etapa en Granada toque a su fin. El tiempo lo dirá.