Tarjeta roja ante los arbitrajes que está sufriendo el Granada en la liga

Antes los arbitrajes que está sufriendo el Granada CF en la últimas jornadas, la Asociación G19 de Peñas del Granada CF ha emitido un comunicado en el que informa que repartirá este sábado en los aledaños del Estadio Nuevo Los Cármenes tarjetas rojas para que los aficionados rojiblancos las muestren con el objetivo de decir “basta” y tratar de lograr un “trato igualitario”.

En su protesta ante el estamento arbitral, quieren dar su opinión ante las “injusticias”. Y para ello, animan a los aficionados a mostrar la cartulina que se les entregarán y mostrarla “en el momento en el que el árbitro decrete el inicio del encuentro”.

Comunicado

“Querida afición, desde el G19 queremos decir ¡basta! Creemos que las declaraciones emitidas por nuestro entrenador, Paco López, en la rueda de prensa del pasado domingo son un fiel reflejo del agravio que sentimos todos los granadinistas. Nunca hemos pedido ni pediremos un trato de favor por parte del colectivo arbitral. Pero sí pedimos, y exigimos, un trato en igualdad de condiciones que permita a nuestro equipo luchar por sus objetivos”.

Por desgracia, creemos que en las últimas jornadas esto no ha sido así. Las inexplicables decisiones del colegiado y su asistente en el VAR el pasado domingo, regalando una pena máxima al Valencia y obviando una clarísima tarjeta roja a Gabriel Paulista, no son más que la gota que colma el vaso. Un vaso en el que se incluyen las injustas expulsiones a Antonio Puertas frente al Rayo Vallecano y Lucas Boyé frente a Osasuna (no sancionándose de la misma forma un pisotón de Budumir sobre Álvaro Carreras en este último encuentro). A esto hay que sumar el penalti anulado por el VAR en el encuentro frente Las Palmas por una mano punible de Perrone.

El objetivo de este comunicado no es ni mucho menos achacar las derrotas exclusivamente al arbitraje, pero sí constatar que observamos un evidente trato desfavorable por parte del colectivo arbitral hacia nuestro equipo y, por consiguiente, hacia el sentimiento granadinista que todos compartimos. Por ello, de cara al partido del sábado contra el Getafe, queremos promover una iniciativa bajo el lema ‘Saca roja a las injusticias arbitrales’.

Durante los prolegómenos del encuentros, estaremos en las entradas del estadio repartiendo papeles de color rojo a todos los aficionados que quieran mostrar su descontento con los hechos descritos. Animamos a todos a coger su cartulina roja y mostrarla en el momento en el que el colegiado decrete el inicio del encuentro.

Esperamos que esta acción sirva para concienciar sobre la necesidad de revisar estas situaciones de injusticia que, como explicó nuestro entrenador, siempre afectan a los equipos de abajo. Sin más, nos despedimos no sin antes animaros a participar en esta iniciativa que hoy más que nunca consideramos tan necesaria”.