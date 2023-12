El ataque, el principal aspecto que debe mejorar el Granada del 'Cacique' Medina

El Granada CF mostró dos caras en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Algo que lo reconoció Alexander ‘Cacique’ Medina al término del encuentro en la rueda de prensa. El técnico uruguayo destacó el orden defensivo y la capacidad para reducir el número de ocasiones del conjunto de Carlo Ancelotti el pasado sábado y no le faltó razón.

Los rojiblancos estuvieron más juntos, concediendo menos espacios y apretando a sus rivales en línea de tres cuartos pero la calidad de los blancos, pese a las numerosas bajas con las que contaron, terminó por decantar la contienda. A buen seguro que ese es el camino que pretende el preparador en fase defensiva y que es precisamente lo que necesita el cuadro granadinista para frenar la sangría de goles en contra que recibe que no cesa. Ya son 35.

Sin embargo, ese desgaste debido a que la posesión en su gran mayoría la tuvo el cuadro madrileño les hizo llegar a la recta final del duelo muy cansados de perseguir sombras y eso condicionó la parcela ofensiva de los rojiblancos. Ya no sólo se pudo ver en el campo sino que los números demuestran que el ‘Cacique’ tiene mucho trabajo por delante. Con apenas cinco sesiones de entrenamiento, era evidente que pocos cambios apreciables se iban a ver y más ante un rival con el poderío del cuadro de Ancelotti. Obviamente quedan por matizar numerosos detalles, pero la competición le sigue dando oportunidades y la salvación no está tan lejos pese a sumar cuatro puntos de 36 posibles.

Y es que las mimbres son las que son. Encima, hay futbolistas que han bajado considerablemente su nivel como es el caso de Bryan Zaragoza o Lucas Boyé y, en la zaga, las lesiones de Miguel Rubio y Jesús Vallejo, que en teoría iban a ser los centrales titulares a principio de temporada, siguen lesionados, por lo que no hay más donde elegir.

Números

Por ello no sorprende que si, se repasan los guarismos a nivel ofensivo, se observe que para encontrar el equilibrio habrá que pulir detalles en las sesiones que restan antes de recibir el próximo domingo al Athletic Club en el Estadio Nuevo Los Cármenes (16:15 horas). En concreto, la posesión no llegó ni al 30% (29% en concreto), algo lógico teniendo en cuenta el rival que tenían enfrente. Eso provocó que costase mucho acercarse a las inmediaciones de Lunin, que fue un espectador más pues el Granada CF no tiró ni una vez entre los tres palos. Tan sólo lo intentó en dos ocasiones sin que fueran a portería.

Y es que, según las estadísticas del choque, acciones en el área contraria fueron únicamente ocho, aunque el dato más negativo y que será el que deba mejorar el Granada de Alexander Medina es el número de pases en el último tercio del terreno de juego. Tan sólo dieron 32 pases en dicha zona y casi todos ellos con poco peligro. Tampoco botaron ni un saque de esquina, lo que demuestra que en fase ofensiva costó mucho asustar algo al Madrid.

No obstante, las conclusiones que se puedan sacar del estreno del uruguayo al frente del banquillo no pueden ser concluyentes porque se midió al mejor equipo de la competición que, además, es el único en la fase de grupos de la Liga de Campeones que ha hecho el pleno hasta el momento junto al Manchester City de Pep Guardiola. Con el paso del tiempo y frente a rivales más de su ‘liga’, como el Celta o el Cádiz a los que se medirán a la vuelta de la esquina, se podrán sacar más conclusiones pero, para empezar, el ‘Cacique’ ya sabe lo que tiene que mejorar su equipo para tratar de sumar puntos que tanta falta hacen. La salvación está ya a cuatro puntos y la marca el Real Mallorca, precisamente el único conjunto al que han vencido los rojiblancos en las primeras quince jornadas de liga.