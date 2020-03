No se pasó a la final de la Copa del Rey, pero se ganó a toda una ciudad

Se perdió un partido, pero se ganó mucho más. Al margen de la decepción que supuso no acceder a la final de la Copa del Rey cuando se tocó con la punta de los dedos, el choque ante el Athletic Club deja un poso para el futuro incalculable. Granada se levantó triste porque su equipo de fútbol, ese tan denostado no hace mucho, no disputará en el Estadio de La Cartuja hispalense la segunda final copera de su historia.

Sin embargo, la ciudad en su totalidad está mas que orgullosa de una entidad y unos jugadores que ilusionaron no sólo a los 20.000 espectadores que se dieron cita en Los Cármenes, sino a miles de niños que lloraron de alegría con el gol de Germán, y también de tristeza, con el tanto de Yuri Berchiche. Ese es el verdadero Granada CF, el de toda la vida. Pero el duelo ante los vizcaínos debe ser el punto de inflexión de un club en crecimiento y cada vez más identificado con toda una provincia a la que la octogenaria entidad puso patas arriba por unas horas.

Apoyo

Porque más allá del partido, todo lo que se vivió desde la mañana ya no sólo en la capital sino en los distintos pueblos con la instalación de banderas en las principales instituciones de la provincia no hace más que crear un sentimiento de pertenencia que ojalá perdure mucho tiempo. Ondear en la Torre de la Vela una bandera rojiblanca, en empresas, comercios, medios de transporte y, sobre todo, ver los colegios repletos de niños ataviados con su camiseta, grabando vídeos de apoyo y cantando el himno, fue lo más bonito de toda la semifinal.

Ambiente

Pero los que tuvieron el privilegio de acudir a la instalación del Zaidín, a buen seguro que no olvidarán la noche del 5 de marzo de 2020. Ya no sólo por el impresionante recibimiento que los seguidores brindaron a sus jugadores con miles de personas en los aledaños del estadio concentrados más de dos horas amtes del inicio del choque, sino por todo lo que se vivió dentro del mismo. Pocas veces las gradas estuvieron tan llenas con tanta premura. Aunque fue el ambiente que se vivió lo que quedará en la memoria de los más fieles.

Bastó con escuchar como coreó los nombres del once inicial y el del técnico Diego Martínez para darse cuenta que la cita no era una más

Siempre se ha criticado lo fría que tradicionalmente ha sido la afición granadina. Y la realidad así lo ha demostrado. Pero también ha respondido cuando se le ha requerido. Sin embargo, la intensidad que puso ante el Athletic nunca antes se vivió en Los Cármenes. Bastó con escuchar cómo coreó los nombres del once inicial y el del técnico Diego Martínez para darse cuenta que la cita no era una más. El arranque del choque, presionando al conjunto de Gaizka Garitano en cada duelo, el ánimo que insufló cuando Puertas, Machís o Carlos Fernández salían a la contra no fue más que el reflejo de una ilusión futbolística que no pudo culminarse.

Sueño cumplido

Charlar en la previa con aquellos que nunca cejaron en su empeño de apoyar a su equipo en los peores momentos cuando, por ejemplo, los jugadores entrenaban en un descampado junto a las instalaciones municipales de la Bola de Oro, y ver su cara de felicidad este pasado jueves no tuvo precio. Esos, más que nadie, los llamados ‘filipinos’, vivieron en primera persona los peores momentos de la entidad y ante los vizcaínos la sensación fue de haber logrado aquello por lo que tanto pelearon y soñaron.

Porque ser del Granada CF es sinónimo de sufrimiento, de disfrutar intensamente de las alegrías para volver a sufrir. Un gen especial que muchos niños conocieron personalmente cuando Yuri hizo el 2-1 que, por cierto, reconoció que la superioridad del Granada CF “desde el primer minuto hasta el último”. Las lágrimas que derramaron no deben caer en balde porque fueron fruto de un sentimiento que debe ir a más para que el futuro del club esté asegurado.

Decepción

Las lágrimas de Carlos Neva, al que se le vio hundido al término del choque, no fueron las únicas. Pero tanto los jugadores de Diego Martínez como los seguidores rojiblancos seguro que las convertirán en sonrisas porque con la permanencia prácticamente en el mano, el objetivo debe ser seguir creciendo e intentar pelear por terminar esta histórica campaña lo más arriba posible. En ese sentido, el club quiso animar a la afición granadina con un mensaje a modo de agradecimiento que resume todo lo que se vivió en Los Cármenes. Aunque, sin duda, fue la frase del técnico vigués en rueda de prensa la que resume la cita copera: “Todo el sentimiento generado vale más que pasar a la final”. No hay más que decir.

