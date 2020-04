A la espera de poder conocer una fecha exacta para reanudar la competición, si es que finalmente se lleva a cabo, el mundo del fútbol cambiará al menos la próxima temporada. Las autoridades ya han confirmado que no será hasta, como mínimo, el próximo enero cuando los aficionados puedan acudir a los estadios a ver a sus respectivos equipos. Eso hará que la economía de los equipos varíe, de ahí que se espera un escenario novedoso al que tendrán que adaptarse todas las entidades que verán recortados sus presupuestos el próximo curso.

Son muchas las voces que apuntan que si la Liga no se reanuda, sería una ruina para el mundo del fútbol, perdiendo mucho millones de euros y generando déficits no previstos. Un ejemplo de ello es el Granada CF, que en palabras de Antonio Fernández Monterrubio, el club rojiblanco perdería en torno a 17 millones de euros, o lo que es lo mismo, más del 28% de su presupuesto.

Ajustes

Eso hará que tanto la entidad presidida por Jiang Lizhang como el resto de integrantes de la Liga de Fútbol Profesional, tengan que hacer ajustes en el próximo presupuesto como ya avisó Javier Tebas recientemente. En concreto, los clubes de Primera División han estimado que en concepto de abonos y entradas, perderán durante el periodo que dure la restricción de acudir a los estadios en torno a 130 millones de euros. Una cifra que perjudica más a los grandes que a los pequeños, cuyos aforos son menores como es el caso del Granada CF.

Los equipos tendrán que hacer ajustes en el próximo presupuesto tal y como aconsejó Tebas

Un agujero que aumentaría con las cifras que se dejarían de percibir por otros conceptos. Inevitablemente se reducirían los ingresos por merchandising, pues no será lo mismo comprar los productos oficiales de las distintas tiendas sin que los aficionados puedan usarlos para acudir a ver a su equipo. Al margen de otros ingresos como publicidad, acceso a museos, tour por estadios, restaurantes…aunque en el caso de los rojiblanco esta apartado no está explotado apenas.

El mercado

Todo ello provocará que la política de fichajes del nuevo curso cambie por completo. El no contar con tantos recursos afectará al mercado de traspasos, que será muy distinto. Y ya no solo por el cambio de fechas, pues hasta que no se termine la presente campaña, no se abrirá el plazo para poder realizar fichajes, sino por el número de operaciones que se llevarán a cabo. Según aconsejó Tebas y todo hace indicar que así será, se invertirá menos y se deberá apostar por la cantera, además de repescar a los jugadores cedidos.

En este sentido, el Granada CF tiene a préstamo este curso a dos futbolistas. Por un lado, el central Bernardo, que forma parte del Alcorcón, donde tan sólo ha jugado cuatro encuentros. Por su parte, José Antonio forma parte del Córdoba de Segunda División B, donde ha sido titular en catorce de las 28 jornadas disputadas hasta el momento. Ambos tienen contrato hasta junio de 2021 y, en caso de necesitarlo, podrían completar la plantilla de Diego Martínez, aunque no será fácil.

La cantera

Por lo que se refiere a la cantera, jugadores hay donde elegir pero casi todos ellos son mayores de 23 años, por lo que no podrían alternar con el primer equipo, cosa que sí sería posible con jugadores como Pepe, Isma Ruiz, Aranda o Mario, que ya debutaron en Copa del Rey y que a lo largo de la temporada han entrenado a las órdenes de Diego Martínez en varias ocasiones.

Todo ello afectará a los límites salariales de las entidades cuyas plantillas serán más económicas

La otra opción para reforzarse serán los jugadores cedidos, que debido al nuevo panorama que se prevé en el mundo del fútbol, será mucho más habitual en los próximos meses. La dirección deportiva nazarí es una alternativa que ya viene utilizando y, de hecho, esta campaña son siete los futbolistas que tiene en sus filas que pertenecen a otras entidades. La apuesta por jugadores de Segunda División A será otra opción, aunque con más riesgo por la falta de experiencia.

Límite salarial

Porque está claro que todo ello afectará a los límites salariales. No obstante, si el Granada CF mantiene la posición que ocupa actualmente en la tabla clasificatoria en las once jornadas que restan para que concluya la competición, mejoraría en teoría sus ingresos por televisión. Y es que cualquier ayuda será buena.