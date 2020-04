Hace poco más de una semana, Antonio Fernández Monterrubio, director general del Granada CF, ofreció una rueda de prensa telemática para explicar el acuerdo que la entidad rojiblanca había alcanzado con la primera plantilla, el cuerpo técnico y los ejecutivos del club. Un pacto que contempla dos escenarios en función de cómo avancen los acontecimientos debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en lo que se refiere a la posible vuelta a la competición.

Se acordó la rebaja del 19% del salario bruto anual en el caso de la suspensión definitiva de la competición, y si la Liga se retomara a puerta cerrada, como parece que ocurrirá, la reducción sería de un 1% de dicho salario. A ello había que añadir la bajada del 13% de las primas colectivas en caso de permanencia que, aunque no se logró de manera matemática antes del parón por el COVID-19 tras la disputa de 27 jornadas, es evidente que está muy cerca.

Pérdidas

Desde casa, y ante la pregunta de qué cantidad de dinero se ahorraría el conjunto granadino, declaró que entre “un 20 y un 30% de las pérdidas” que se prevén como consecuencia de la paralización de la competición en LaLiga Santander. Posteriormente, y ante la insistencia para determinar en millones de euros dichas pérdidas, no entró en detalles y señaló que serían “muchos millones”.

Monterrubio: “Si está garantizada la salud de todos, estaremos encantados de volver a la competición”

Sin embargo, parece que las cuentas ya las tiene más claras el máximo responsable del día a día de la entidad nazarí ante la ausencia del propietario Jiang Lizhang. En una reciente entrevista concedida, también telemáticamente, a Canal Sur Televisión, Monterrubio fue mucho más explícito y se atrevió a dar cifras de posibles pérdidas en las dos situaciones que manejan los clubes españoles de fútbol.

En concreto, en el caso de que se cancele la competición, anunció que se dejarían de ingresar “más de 17 millones de euros” o lo que viene a ser en torno al 28% presupuesto anual que se cifró el pasado mes de enero en unos 60 millones de euros. Como ya calificara en su momento, eso sería “la ruina no solo para el Granada CF sino para el sector porque los clubes no están preparados para ello”.

Tres millones

Por el contrario, si se vuelve a jugar aunque sea a puerta cerrada que, salvo un retroceso en la actual situación sanitaria, es lo que todos quieren para evitar mayores pérdidas económicas, la cantidad que no llegaría a las arcas de la octogenaria entidad sería de “más de tres millones de euros”. Una cifra que no es fija, pues en ella se incluiría el dinero que el club tiene previsto devolver a sus abonados al no poder acceder a su localidad para ver los partidos del Granada CF que restan hasta final de temporada y que son un total de seis (Getafe, Villarreal, Eibar, Valencia, Real Madrid y Athletic Club).

Las pérdidas en caso de jugar a puerta cerrada dependerán, en parte, de la decisión que tome cada abonado con la parte que el club le devolverá

Y no es fija porque dependerá de la decisión que tome cada abonado, pues será el que decida qué hacer con la parte a devolver que determine el club y que irá en función de la ubicación de cada aficionado. Por tanto, si la gran mayoría de abonados deciden no retirar la cantidad que le corresponde, esa cifra bajaría pero obviamente el Granada CF estima para cerrar su ejercicio que será una cifra por encima de los tres millones la que perdería de jugar sin público. A partir de ahí, todo lo que se ahorre en este apartado se daría por bueno como no puede ser de otra manera.

Esperanzado

Y es que, como reconoció Fernández Monterrubio a Canal Sur, “estamos todos esperanzados en que se pueda jugar, aunque desgraciadamente no en el escenario que nos gustaría a todos que sería con público, algo que a día de hoy no es factible”. Si avanzó que “se está trabajando en un protocolo para que a mediados de mayo se pueda empezar a entrenar de manera individual, y que la competición se reanude a finales de junio pero no es una decisión que podamos tomar los clubes o LaLiga sino que depende de las autoridades sanitarias y el Gobierno”.

Por último, si dejó claro que lo primero es “la salud de jugadores, técnicos y empleados que se ven inmersos en la organización de un partido, así que cuando esté garantizada, estaremos encantados de volver a la competición”.

