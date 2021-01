La plantilla del Granada CF vuelve al trabajo

El Granada CF arrancó el 2021 con su primer entrenamiento del año. El calendario no da tregua y este domingo juegan ante el Eibar, por lo que no hay tiempo para descansar. La plantilla trabajó por la mañana y con importantes novedades. Según las imágenes que difundió el club en sus redes sociales, en la sesión participaron con normalidad tres de los cinco lesionados. Se trata de Fede Vico, Víctor Díaz y Darwin Machís, ausentes en las últimas jornadas y que han empezado el año con buenas sensaciones. Se desconoce, porque la entidad no ha informado, si los tres tienen el alta competitiva, pero a buen seguro que Diego Martínez respira más tranquilo pues contar con tres piezas más ampliaría la rotación de cara al calendario tan cargado que le espera en el mes de enero.

Ante los de José Luis Mendilibar, Diego Martínez tendrá dos ausencias destacadas. A la expulsión de Domingos Duarte con roja directa ante el Valencia, se le suma la quinta cartulina amarilla que vio Foulquier en el duelo ante los che. Dos ausencias en la zaga que harán que el técnico gallego apueste por el regreso de Vallejo al centro de la zaga junto a Germán y que Quini dispute su primer encuentro como titular. Además, Yangel Herrera y Puertas cuenta con cuatro amarillas y están apercibidos de sanción por lo que de ver una amonestación más, se perderían el choque ante el FC Barcelona del próximo 9 de enero.

Mateu en Eibar

Ante el conjunto vasco, será el colegiado valenciano Antonio Mateu Lahoz el encargado de arbitrar el choque. El trencilla estará ayudado en el VAR Sánchez Martínez. Mateu ya ha pitado en una ocasión a los rojiblancos esta campaña. Lo hizo ante el Athletic Club en la primera jornada en un duelo disputado en Los Cármenes con triunfo nazarí.