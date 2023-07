El Granada de la Europa League se desmorona

El jueves 15 de abril de 2021 el Granada CF disputó su último encuentro en la Europa League, el mayor logro conseguido por la entidad rojiblanca junto con la disputa en 1959 de la final de la Copa del Generalísimo, actual Copa del Rey, ante el FC Barcelona. Desde entonces, han pasado 823 días, algo más de dos años, en los que han sucedido muchas cosas en el club presidido por Sophia Yang.

Al margen de variaciones en la cúpula rectora, cambios de directores generales, deportivos y entrenadores, se había venido manteniendo el bloque que alcanzó dicho hito pero de aquel equipo entrenado por Diego Martínez cada vez quedan menos efectivos. La no renovación de los contratos de Jorge Molina y Quini, ha hecho que el número de futbolistas se haya visto reducido a tan sólo siete jugadores con el regreso de Jesús Vallejo, primer fichaje del curso tras dos años en el Real Madrid.

Canteranos

Pero de todos ellos, un miembro del plantel rojiblanco no jugó pese a ser convocado hasta en seis ocasiones y otro está en la rampa de salida. En concreto, se trata de Raúl Torrente, que comenzaba en aquella etapa a entrenar con la primera plantilla y antes los problemas físicos fruto de la carga de partidos, fue citado en media docena de encuentros pero no llegó a debutar. Sí lo hizo Pepe Sánchez, que fue dos veces titular ante el Omonia y el Paok de Salónica y que será cedido tras su periplo por tierras gallegas con el Deportivo de La Coruña.

El resto

Junto a Vallejo, se mantienen en la actual plantilla y tuvieron un peso específico en la excelente trayectoria europea de los rojiblancos Carlos Neva, que disputó un total de 13 de los 15 encuentros que tuvieron que afrontar, Antonio Puertas (14), Víctor Díaz (9) y Alberto Soro, cuyo futuro no está del todo claro para esta campaña próxima a comenzar y que saltó al césped en ocho ocasiones.

Del último equipo que se despidió en el ‘Teatro de los Sueños’ de Old Trafford ante el Manchester United a puerta cerrada, gozaron de minutos Vallejo, que marcó un gol en propia puerta, Neva, Víctor Díaz y Puertas. Sin duda, un recuerdo que la gran mayoría de integrantes de aquel plantel no olvidan y que, conforme pasen los años, recordarán como una de sus mejores experiencias como futbolistas y eso que no pudieron disfrutarlo junto a su afición al estar el mundo inmerso en plena pandemia por el Covid-19.

Siguen

De aquel equipo, el único que participó en todas las citas continentales fue el centrocampista galo Maxime Gonalons, actual futbolista del Clermont francés donde ha jugado esta pasada campaña un total de 25 partidos, 19 de ellos como titular. Y de los que se mantienen defendiendo los colores de la nonagenaria entidad tienen garantizada su continuidad Torrente, Neva, Víctor Díaz, Vallejo y Puertas, no así Pepe ni Soro. Poco a poco, y es ley de vida, se va cerrando una etapa que aún perdura en el recuerdo de los aficionados. El descenso a Segunda División hizo que hasta ocho futbolistas se marcharan, rompiendo así un bloque que hizo disfrutar, desde sus casas, del mejor Granada CF de la historia o, al menos, de las últimas tres décadas como mínimo.