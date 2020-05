Fede Vico: “Vamos a ir a por todas”

Poco a poco, los jugadores del Granada CF se van adaptando a la realidad que supone entrenar en solitario aunque bajo la supervisión del cuerpo técnico. Así lo reconoce Fede Vico, que se muestra sorprendido por los buenos entrenamientos que están haciendo los jugadores de Diego Martínez pese a que aún no lo hacen en grupo.

El mediapunta cordobés declaró que “no sabía que se podía entrenar tan bien sin tener interacción con otros compañeros”, porque si algo tenía claro el ex del Lugo es que “no podíamos estar dos meses parados porque es algo que no ocurre ni en las vacaciones de verano”. Pero, tal y como declara, “al fin estamos entrenando. La situación en estos dos últimos dos meses ha sido complicada porque no quedaba otra, pero el cuerpo técnico nos organizó los entrenamientos y la verdad es que era necesario volver a entrenar ya”.

La dinámica

Casi dos meses sin tocar balón que hace que ahora “haya que adaptarse”, aunque Vico no duda en señalar que “creía que iba a estar peor porque físicamente hemos estado entrenando en casa pero sin balón de por medio”. Pero, eso sí, tiene claro que “se ha cortado el ritmo, pero no tiene porqué cambiar la dinámica”. De hecho, considera que “estamos trabajando igual o más y esperemos que todo siga así” de aquí a final de temporada.

No se ha cumplido una semana de entrenamientos y el mensaje que ha calado en el vestuario en la vuelta al trabajo es que “no hay que bajar el listón, tenemos que seguir a full”, resalta el futbolista rojiblanco, siguiendo la línea de Rui Silva. Y es que “ese es nuestro ADN, la eterna lucha y vamos a ir a por todas”, subraya.

“No podíamos estar dos meses parados porque es algo que no ocurre ni en las vacaciones de verano”

El parón no le vino bien al cordobés, que estaba comenzando a coger el ritmo de competición tras ser intervenido de la fascia plantar izquierda el pasado 6 de diciembre y volver a gozar de minutos en la vigésimo cuarta jornada ante el Real Valladolid. “Estoy recuperando sensaciones” relata, pues considera que “ha sido un año un poco extraño. Tuve una lesión de larga duración, así que lo que busco es recuperar sensaciones y esa normalidad de sentirme futbolista”. De ahí que sea positivo y manifieste que “estos entrenamientos me vienen bien para ponerme al mismo ritmo que mis compañeros”.

Alegría

Tras no ocultar su alegría por “ver a todos mis compañeros de nuevo”, resaltó el trabajo realizado por los distintos trabajadores del club por la seriedad con la que están poniendo en práctica el protocolo aconsejado por las autoridades sanitarias y la Liga de Fútbol Profesional: “Se está siguiendo y hay que darle la enhorabuena a los fisios, al cuerpo técnico y también a LaLiga porque están siendo impecables en todo”.