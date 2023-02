Roger Lamesa, entrenador del Granada CF: "Tuvimos paciencia con el balón"

El técnico del Granada CF femenino, Roger Lamesa, declaró al término del encuentro ante el Juan Grande que “ha sido un partido muy atractivo ante un adversario que en los últimos años nos ha competido de tú a tú en todas las categorías. Sabíamos que el partido no se cerraría hasta tarde porque tienen individualidades arriba que podían complicarnos la vida”.

Para el preparador rojiblanco su equipo “aprendió del error de Córdoba, de no salir con la concentración que tocaba y fuimos conscientes de ello”, de ahí que alabara sus futbolistas porque “no se esconden y esa es una de sus grandes virtudes, el tener conocimiento de las cosas que no se hicieron bien en el partido anterior”.

La clave

Sobre el duelo, manifestó que “los primeros minutos han sido muy buenos pese a que ellas plantearon un bloque muy compacto que no nos dejaba espacios. Pero hemos tenido paciencia para intentar encontrarlos”. Y es que una de las claves fue “tener el balón porque eso a nosotras nos beneficia y ahí hemos estado cómodas”.

Además, la cita sirvió para recuperar jugadoras “de cara al tramo que nos viene de la competición como More como el duelo ante Logroño” y reservar algunas que “tenían molestias físicas” por lo que Lamesa se congratuló “tanto por el resultado como por poder contar con una mayor disponibilidad”. Por último se mostró muy satisfecho del ambiente del duelo disputado en Peligros pese a jugarse en laborable y por la mañana.