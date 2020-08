En una pretemporada tan especial y tardía, los equipos del fútbol profesional comienzan a moverse en el mercado a poco más de tres semanas para que comience un nuevo curso futbolístico pase a que algunos conjuntos siguen compitiendo. Durante el confinamiento debido al coronavirus, se especuló mucho sobre cómo sería el nuevo mercado de fichajes en una época en la que los recursos económicos van a ser menores que otros años. El hecho de estar disputándose aún competiciones europeas ha retrasado mucho el movimiento de futbolistas.

Sin embargo, hay conjuntos que no tienen que hacer tantas incorporaciones por haber hecho los deberes en su momento. Uno de ellos es el Granada CF, que cuenta con el bloque de la pasada campaña y que realizará una serie de retoques en su plantilla para contar con un equipo competitivo en el año de su debut en competiciones europeas.

Apurar el mercado

La dirección deportiva y las altas esferas del club saben que tendrán que apurar al cierre del mercado y Diego Martínez es consciente de ello. La planificación, por lo que se refiere a renovaciones y adquisición de jugadores con cláusulas en algunos casos obligatorias se hizo a lo largo de la temporada, de ahí que no haya que realizar muchos fichajes aunque es evidente que el cuadro rojiblanco tiene una serie de necesidades.

El técnico gallego cuenta a día con una plantilla de 21 efectivos más los canteranos

Por líneas, en el arco y tras la renovación en mayo de Aarón hasta junio de 2023, todo está pendiente de la continuidad o no de Rui Silva. Tanto Sevilla como Real Betis parecen tener al luso en su lista y de pagar su cláusula o bien llegar a un acuerdo con la entidad nazarí, que no será fácil, Fran Sánchez deberá buscar un guardameta que le sustituya. Silva cumple en junio del próximo año, no ha renovado y de no hacerlo podría irse gratis sin dejar ni un euro a las arcas granadinas, lo que hace dudar en la entidad de la necesidad de traspasarlo en caso de no llegar ambas partes a un acuerdo para prolongar su vinculación.

Central y lateral zurdo

En la zaga, y con la cesión por un año más de Vallejo además de la adquisición también hasta 2023 de Dimitri Foulquier, se está a la espera de completarla con un cuarto central. También podría llegar un lateral izquierdo que compita con Carlos Neva pues Köybasi no dio el nivel y a Álex Martínez los problemas físicos en los dos últimos años no le han dejado tener continuidad. La recuperación de Quini es una baza más al poder jugar en ambos costados pero lo suyo es encontrar un zurdo.

En el centro del campo, a diferencia del curso pasado debido a las constantes lesiones de hombres como Montoro o Gonalons, el técnico gallego tendrá donde elegir. Falta una pieza para completar el puzle tras el fichaje de Luis Milla. Esa pieza soñada es Yangel Herrera, en una negociación en la que se lleva trabajado desde hace meses aunque aún faltan capítulos por escribir.

De volver a estar a las órdenes de Diego Martínez, la medular será una de las más compensadas de los últimos años, con jugadores más creativos como Milla y Montoro, futbolistas con experiencia como Gonalons y otros potentes en lo físico como Eteki o Azeez que, si no salen alguno de ellos, serán importantes en las tres competiciones que deberán afrontar los rojiblancos.

Pocos extremos

Pero es en la zona de ataque donde habrá que hacer un mayor esfuerzo. Sin Vadillo, Gil Dias y Carlos Fernández, hay puestos cogidos con alfileres. De hecho, el único extremo puro con los que cuenta el cuerpo técnico es Darwin Machís, a día de hoy ausente en los entrenamientos tras dar positivo en Covid-19 tras la realización de las pruebas PCR previstas en el protocolo de LaLiga.

La polivalencia de hombres como Fede Vico o Antonio Puertas será fundamental en el esquema del técnico rojiblanco

Situación similar ocurre con Fede Vico en la media punta, aunque en ambas posiciones pueden jugar tanto Antonio Puertas como el ariete malagueño Antoñín. Reforzar con, al menos, dos jugadores de perfil atacante se antoja fundamental y más en un año con un calendario más comprimido. La polivalencia es una cualidad que Diego Martínez valora mucho y encontrar profesionales con ese perfil no es fácil.

Soldado y Antoñín

A nadie escapa que el sueño en ataque sería volver a contar un año más con Carlos Fernández pero se trata de una operación muy complicada de ahí que se esté buscando en el marcado un delantero que ayude a Roberto Soldado. El valenciano tan sólo disputó completos trece de los 33 encuentros que jugó como titular y es obvio que este año deberá ser dosificado aún más. Un punta y a la espera de qué decisión se toma con Antoñín, es otro de las incorporaciones obligadas de los rojiblancos.

Habrá salidas

Por tanto, un central, un lateral zurdo, dos extremos y un delantero son las necesidades, como mínimo, de un Granada CF que comienza a entrar en la fase más importante de la preparación de cara a la histórica nueva campaña. Y todo ello, sin contar con posibles salidas, que las habrá. Veintiún efectivos tiene Diego Martínez en la actualidad a sus órdenes más los canteranos.

El mercado de fichajes se cerrará el 5 de octubre

La ventana de transferencias veraniegas finalizará el 5 de octubre, mismo día en el que bajarán la persiana los mercados de la Bundesliga, la Premier League y la Serie A. Queda mucho aún para dicha fecha, pero gran parte de los deberes los tiene hechos la entidad que preside, de manera un tanto especial, Jiang Lizhang.